จับแล้ว มือฆ่ายัดถัง “น้องฝน” อายุแค่ 16 อ้างหวงคุยชายอื่น
แฟนหนุ่มวัย 16 ปี รับสารภาพฆ่า น้องฝน แฟนสาวอายุ 17 ปี ยัดถุงดำมัดด้วยเสื้อฮู้ดทิ้งถังขยะริมทางแกลง ปมขัดแย้งเรื่องรถจักรยานยนต์-หึงหวง
ตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เร่งคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญ หลังพนักงานเก็บขยะ อบต.กระแสบน พบศพผู้เสียชีวิตเพศหญิง สภาพเน่าเปื่อย ถูกยัดอยู่ในถุงดำภายในถังขยะริมถนน หมู่ 8 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ครอบครัวผู้เสียชีวิตยืนยันตัวตนแล้วคือ นางสาวชลธิชา หรือน้องฝน อายุ 17 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา ญาติแจ้งความคนหายไว้เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน หลังขาดการติดต่อกะทันหัน
ผลการตรวจสภาพศพเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลต้องสงสัยบริเวณใต้ลิ้นปี่ 2 แผล เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบประเภทของบาดแผลอย่างละเอียด ชุดสืบสวนระบุพฤติการณ์คนร้ายมีการอำพรางศพอย่างชัดเจน นำร่างใส่ถุงขยะสีดำ ใช้เสื้อแขนยาวมีฮู้ดผูกมัด แล้วนำมาทิ้งถังขยะสาธารณะริมทาง
ล่าสุด ตำรวจควบคุมตัวแฟนหนุ่มอายุ 16 ปี ชาวตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง มาสอบสวน หลังพบเบาะแสความผิดปกติจากการนำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่สถานีตำรวจ
เยาวชนชายอายุ 16 ปี ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรม ปมขัดแย้งมาจากความหึงหวง ก่อนเกิดเหตุน้องฝนเดินทางไปรับรถจักรยานยนต์ จากนั้นกลับมาพบแฟนหนุ่มแล้วเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง เนื่องจากฝ่ายชายเข้าใจผิดคิดว่าแฟนสาวมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
คนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้าย ก่อนจะรอจนถึงช่วงค่ำแล้วนำร่างห่อด้วยผ้าเช็ดตัว ขนย้ายศพไปทิ้งไว้ภายในถังขยะริมถนน
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ รอผลชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการ พร้อมสอบปากคำพยานเพิ่มเติม เพื่อประกอบสำนวนคดีและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายเยาวชนต่อไป
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