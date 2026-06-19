ข่าวอาชญากรรม

จับแล้ว มือฆ่ายัดถัง “น้องฝน” อายุแค่ 16 อ้างหวงคุยชายอื่น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 09:31 น.
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จับแล้ว มือฆ่ายัดถัง "น้องฝน" อายุแค่ 16 อ้างหวงคุยชายอื่น

แฟนหนุ่มวัย 16 ปี รับสารภาพฆ่า น้องฝน แฟนสาวอายุ 17 ปี ยัดถุงดำมัดด้วยเสื้อฮู้ดทิ้งถังขยะริมทางแกลง ปมขัดแย้งเรื่องรถจักรยานยนต์-หึงหวง

ตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เร่งคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญ หลังพนักงานเก็บขยะ อบต.กระแสบน พบศพผู้เสียชีวิตเพศหญิง สภาพเน่าเปื่อย ถูกยัดอยู่ในถุงดำภายในถังขยะริมถนน หมู่ 8 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ครอบครัวผู้เสียชีวิตยืนยันตัวตนแล้วคือ นางสาวชลธิชา หรือน้องฝน อายุ 17 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา ญาติแจ้งความคนหายไว้เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน หลังขาดการติดต่อกะทันหัน

ผลการตรวจสภาพศพเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลต้องสงสัยบริเวณใต้ลิ้นปี่ 2 แผล เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบประเภทของบาดแผลอย่างละเอียด ชุดสืบสวนระบุพฤติการณ์คนร้ายมีการอำพรางศพอย่างชัดเจน นำร่างใส่ถุงขยะสีดำ ใช้เสื้อแขนยาวมีฮู้ดผูกมัด แล้วนำมาทิ้งถังขยะสาธารณะริมทาง

ล่าสุด ตำรวจควบคุมตัวแฟนหนุ่มอายุ 16 ปี ชาวตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง มาสอบสวน หลังพบเบาะแสความผิดปกติจากการนำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่สถานีตำรวจ

เยาวชนชายอายุ 16 ปี ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรม ปมขัดแย้งมาจากความหึงหวง ก่อนเกิดเหตุน้องฝนเดินทางไปรับรถจักรยานยนต์ จากนั้นกลับมาพบแฟนหนุ่มแล้วเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง เนื่องจากฝ่ายชายเข้าใจผิดคิดว่าแฟนสาวมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว

คนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้าย ก่อนจะรอจนถึงช่วงค่ำแล้วนำร่างห่อด้วยผ้าเช็ดตัว ขนย้ายศพไปทิ้งไว้ภายในถังขยะริมถนน

พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ รอผลชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการ พร้อมสอบปากคำพยานเพิ่มเติม เพื่อประกอบสำนวนคดีและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายเยาวชนต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 09:31 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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