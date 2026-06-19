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ตำรวจภาค 5 บุกรวบอินฟลูสาว คอสเพลย์เซ็กซี่แปะเว็บพนัน กวาดล้าง 4 จุด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 09:36 น.
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ขอบคุณภาพจาก ข่าวสด

ตำรวจภาค 5 บุกรวบอินฟลูสาว คอสเพลย์เซ็กซี่แปะเว็บพนัน ค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 50,000 บาท พร้อมกวาดล้างรวม 4 จุด

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 นำเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามอาชญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 นำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่บุกเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มเครือข่ายอินฟูเอ็นเซอร์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์ จำนวน 4 เป้าหมาย

จุดแรกเข้าทำการตรวจค้น บ้านเลขในพื้นที่ ต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน ผลการตรวจค้นพบ น.ส.ธาราทิพย์ ขอสงวนนามสกุล อายุ 24 ปี ตรวจพบเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน X ผู้ติดตามจำนวน 3,057,984 คน โดยเป็นกลุ่มทำโอลี่แฟน และคอสเพลย์ตัวการ์ตูนดัง และมีการโพสต์โฆษณาพนันออนไลน์

น.ส.ธาราทิพย์ ยอมรับว่าได้โพสต์โฆษณาเพื่อเป็นการเชิญชวน ชักชวนบุคคลที่ติดตามให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ โดยได้รับว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างที่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และได้รับค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 50,000 บาท ก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ทําอุบายล่อ หรือช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน”

นอกจากนี้ยังควบคุมตัวนายสรพงษ์ อายุ 25 ปี นายเบญ อายุ 24 ปี ทำงานเป็นแอดมินตอบปัญหาของลูกค้าที่สมัครเข้าเล่นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE@ ให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวเปิดให้มีการให้เข้าเล่นทั้งพนันฟุตบอล, ไพ่, สล็อต, บาการา, หวย และการพนันอื่นๆ

เป้าหมายสองเข้าทำการตรวจค้นบ้านใน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบนายณัฐธยาภรณ์ อายุ 40 ปี ตรวจสอบพบเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน X ผู้ติดตามจำนวน 80,665 คน และมีการโพสต์โฆษณาพนันออนไลน์ และตรวจพบการโพสต์เชิญชวนชำระเงินเข้ากลุ่มไลน์ภาพโป๊เปลือย แชทกลุ่มจำนวน 4 กลุ่ม มีคลิปวิดีโอลักษณะลามกอนาจาร แสดงการสำเร็จความใคร่ อย่างชัดเจนโดยเปิดเผยอวัยวะเพศของผู้ต้องหาสอบสวนนายณัฐธยาภรณ์ รับว่าได้โพสต์โฆษณาเพื่อเป็นการเชิญชวน ชักชวนบุคคลที่ติดตามให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ โดยได้รับว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างที่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 6,000 บาท และยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตภาพและคลิปวิดีโอ โพสต์ลงกลุ่มเพื่อหารายได้ โดยได้เก็บสมาชิกเข้าชม รายละ 300 บาทต่อเดือน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ทําอุบายล่อ หรือช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, ผลิต มีไว้ นำเข้า ส่งออก หรือยังคงจัดให้แพร่หลายซึ่งสิ่งลามก เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก”

เป้าหมายสาม เจ้าหน้าที่บุกเข้าบ้านใน ต.ปากบอง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ผลการตรวจค้นพบนายกานต์พิชชา อายุ 24 ปี เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันอินสตราแกรม ผู้ติดตามจำนวน 102,000 คน และมีการโพสต์โฆษณาพนันออนไลน์

เป้าหมายสี่เจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ผลการตรวจค้นพบนางสาวทับทิม อายุ 29 ปี เป็นผู้ใช้แอพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก ผู้ติดตามจำนวน 1,700 คน และมีการโพสต์โฆษณาพนันออนไลน์ สอบสวนนางสาวทับทิม รับว่าได้โพสต์โฆษณาเพื่อเป็นการเชิญชวน ชักชวนบุคคลที่ติดตามให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ โดยได้รับค่าจ้าง 3 วัน 200 บาท

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 09:36 น.
73
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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