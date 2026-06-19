ข่าวการเมือง
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน 5 ราย
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน จำนวน 5 ราย ดังต่อไปนี้
วันที่ 19 มิ.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน จำนวน 5 ราย ดังนี้
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายใน
- พันโทตำรวจหญิง คุณหญิงเจษรินช์ โชติกลาง
- คุณหญิงบรรณ์พร แก้วงาม
- คุณหญิงอัชราภรณ์ ศรีเสน่ห์
จตุตถจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
- นางสาวธมลวรรณ สะใบบาง
- นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2569
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
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