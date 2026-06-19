ทนายพัฒน์ ฝากข้อความถึง ฟารีดา ‘ใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่เริ่มต้นใหม่พร้อมเจ้าตัวน้อย’

ทนายพัฒน์ โพสต์ถึง ฟารีดา หลังรอผลตรวจ DNA นาน 14 วัน ลั่น ‘ไม่ว่าจะเป็นลูกใคร ใช้สัญชาตญาณแม่เริ่มต้นใหม่พร้อมเจ้าตัวน้อย’
หลังจากเมื่อวานนี้ (18 มิ.ย. 69) ฟารีดา และ ติณติณ New Country ได้เดินทางเข้าเก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 นี้ โดยฝ่ายหญิงมั่นใจ 100% ว่าลูกทุ่งหนุ่มคือพ่อของเด็กในท้อง วอนทุกคนอย่าตำหนิเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ พร้อมขอโอกาสในการกลับมาทำงานหาเงินอีกครั้ง
ล่าสุด ทนายพัฒน์ ทนายเมียหลวง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง หลังเดินทางไปร่วมเป็นพยานให้กับ ฟารีดา ในการตรวจ DNA เมื่อวานนี้ ระบุว่า “ไม่ว่าลูกในท้องฟารีดาจะเป็นลูกใคร แต่ขอให้สัญชาตญาณของความเป็นแม่ คอยปรับและเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กับเจ้าตัวน้อยนะ เริ่มต้นใหม่ฟารีดา…”
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อ้างอิงจาก : FB ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026
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