โปรดเกล้าฯ รับโอน “พลตรี ปริทัศน์ บุนนาค” เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
โปรดเกล้าฯ ให้รับโอน “พลตรี ปริทัศน์ บุนนาค” เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ
วันที่ 18 มิถุนายน 2569 ราชกิจจานุเษกษามีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอน พลตรี ปริทัศน์ บุนนาค ตำแหน่งนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี) มาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
พร้อมกันนี้ ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
สำหรับประวัติ พลตรี ปริทัศน์ บุนนาค ชื่อเล่น พูน สืบเชื้อสายตระกูล “บุนนาค” เชคอะห์หมัด อัลกุมมีย์ ปฐมจุฬาราชมนตรีในสมัยอยุธยา นับเป็นตระกูลขุนนางในราชสำนักที่รับราชการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
พลตรี ปริทัศน์ บุนนาค เป็นนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ และข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก เคยรับราชการในสายทหารรบพิเศษ และดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองพลรบพิเศษที่ 1
ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์เมื่อ พ.ศ. 2562 และปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก โดยได้ถวายรับใช้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ดังปรากฏในรูปถ่ายที่ทรงฉายกับเหล่าพระสหายและข้าราชบริพาร ซึ่งมีพลตรีปริทัศน์อยู่ด้วยเสมอ
ในพิธีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พลตรี ปริทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ประจำรถยนต์พระที่นั่งเชิญพระศพตลอดขบวนพระราชพิธี โดยนั่งร่วมกับ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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