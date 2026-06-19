สรุปดรามา เพจดังตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์! ติ หญิง รฐา หน้าผากตึง ลามไปถึง โหนกระแส
สรุปดรามา เพจดังตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์! ติ “หญิง รฐา” หน้าผากตึง ทำหมดอรรถรส เพื่อนดาราออกโรงป้อง ล่าสุดลามไปถึง โหนกระแส “พี่หนุ่ม” โผล่เมนต์เดือด
ดรามาแรกเริ่มจากกระแสซีรีส์ดัง ทนายปีศาจ กำลังมาแรงในขณะนี้ คนทั้งประเทศอินบทบาทของ ทนายจิตตรี ที่รับบทโดยนักแสดงหญิงมากฝีมืออย่าง หญิง รฐา ทุกคนชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าหญิงตีบทแตก ส่งอารมณ์ให้นักแสดงร่วมได้อย่างถึงพริกถึงขิง
ทว่าในทางกลับกันแทนที่จะชื่นชมผลงานการแสดง เพจดังที่กำลังตกเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้กลับเลือกที่จะ “วิจารณ์” โดยพุ่งเป้าไปที่นักแสดงตัวแม่อย่าง หญิง รฐา โดยตรง ระบุว่า ‘ปัญหาเดียวของ หญิง รฐา ในเรื่องนี้คือ การขยับของกล้ามเนื้อบนใบหน้า หน้าผากถูกล็อกจนขยับไม่ได้ ทำให้ Facial Expression ถูกจำกัดเหลือแสดงออกได้มากที่สุดแค่ มุมปาก สีหน้า และแววตา มันคืออุปสรรคในการส่งอารมณ์ และเป็นปัญหาที่นักแสดงควรใส่ใจ’
นอกจากนี้ แอดมินเพจดังกล่าว ยังย้ำว่าไม่ได้โจมตีเรื่อง Beauty Standards แต่แนะนำให้นักแสดงหาความพอดีในการใช้สารเติมเต็ม เพื่อให้ขยับหน้าได้มากกว่า พร้อมเสนอให้วงการบันเทิงไทยรู้จักวางแผนความงามให้หน้าแก่ลงแต่ยังขยับได้ธรรมชาติ เหมือนฝั่งฮอลลีวูด
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โต้แย้งหนักมาก โดยให้ความเห็นว่าในชีวิตจริง อาชีพทนายก็ไปฉีดโบท็อกซ์ได้ การที่หน้าผากตึงจึงไม่ใช่การบิดเบือน แต่เป็นความสมจริงที่สอดคล้องกับยุคสมัย ผู้ชมหลายคนมองว่าคุณหญิง รฐา เล่นดีมากแล้ว การเอาเรื่องข้อจำกัดทาง Facial Expression มาวิจารณ์ด้วยศัพท์เทคนิคถือเป็นการก้าวล่วงและบั่นทอนคนทำงาน
แอดมินเพจไม่ยอม เข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้ทัวร์ของชาวเน็ตในทันทีว่า ‘รู้สึกเศร้าที่คนไทยมีปัญหาเรื่องการอ่านจับใจความเพราะโพสต์นี้ไม่ได้ด่าว่าเขาแสดงไม่ดี ผู้อ่านต้องใช้สติปัญญาและใจเย็น ๆ ในการทำความเข้าใจ คนที่เข้าใจก็จะเข้าใจ ส่วนคนที่ไม่เก็ทก็จะมองว่าตนหาที่ติคนอื่นไปวันๆ’
เวลาผ่านไปไม่นานและกระแสลุกลามอย่างหนัก ทางด้าน อ๊อฟ ปองศักดิ์ เพื่อนสนิทของ หญิง รฐา ก็ออกโรงโพสต์สตอรี่ไอจีส่วนตัวเพื่อปกป้องเพื่อนด้วยข้อความสั้น ๆ แต่ฟาดเจ็บ ๆ ว่า “เพื่อนกู กูด่าได้คนเดียว จำไว้ ไปหิวแสงที่อื่น”
ต่อมา ดีเจมะตูม ก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ลอย ๆ แต่ตรงประเด็นว่า ‘คนที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วต้องหาเรื่องมาติเพื่อบั่นทอน คือคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในด้านใดมาก่อน ไปหาทำอะไรที่ตัวเองจะสำเร็จบ้าง ดีกว่ามาทำตัวเป็นไม้บรรทัดวัดความเก่งของคนอื่น จนลืมไปว่าตัวเองเก่งอะไรบ้าง’
กระแสดรามาเก่ายังไม่ทันมอด เพจดังเพจเดิม ก็จุดไฟกองใหม่ขึ้นมาเพิ่มอีกแบบต่อเนื่องด้วยการแสดงมุมมองถึงกรณีที่รายการ โหนกระแส ให้พื้นที่ข่าวมหากาพย์ความสัมพันธ์ระหว่าง ฟารีดา และ ติณติณ มาเกินไปถึง 3 เทปติดต่อกัน แอดมินเพจแสดงความคาดหวังส่วนตัวว่า ‘อยากเห็นรายการลดแอร์ไทม์ข่าวแนวนี้ลง และหันไปใช้พื้นที่รายการเป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนประเด็นสังคมหรือข่าวการเมืองแทน เช่น เรื่องงบพาสปอร์ต AI 1.6 พันล้าน หรือปัญหาป่าอุทยานฯ อยากให้สื่อทำหน้าที่กำหนดวาระสังคม เพื่อให้เกิดสติปัญญาแก่ประชาชน มากกว่าการนำเสนอข่าวที่ดูเหมือนละครให้ความสนุก และควรช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาให้จบ มากกว่าการขยี้ใครคนใดคนหนึ่งให้กลายเป็นตัวร้าย’
งานนี้พิธีกรตัวพ่อประจำรายการ โหนกระแส อย่าง หนุ่ม กรรชัย มาเห็นเข้าแล้วใครจะทนไหว ต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์แบบตรงไปตรงมาว่า ‘รายการโหนกระแสถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ ถ้าดูแล้วรู้สึกขัดใจ อย่าเปิดดู ไปใส่ใจเรื่องที่อยากใส่ใจดีกว่า สบายใจกว่า ชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแต่ไฟเขียว เรื่องที่ถูกใจหรือสาระล้วน ๆ แต่มันต้องมีไฟเหลือง ไฟแดง ปะปนกันไป รายการก็ต้องมีหลากหลายมิติ และที่สำคัญเรื่องดี ๆ อื่น ๆ ก็เคยทำ แต่ไม่เห็นพูดถึง และรายการก็ไม่ต้องไปไกลกว่านี้หรอก อยู่แค่นี้ก็พอใจแล้ว ถ้าอยากดูรายการที่ประเทืองปัญญาตามที่หวังไว้ แนะนำให้ไปดูรายการคนดีศรีบ้านด่าน’
ก่อนที่พี่หนุ่มจะปิดท้ายด้วยประเด็นแรกที่เพจนี้เปิดเอาไว้ว่า ‘ปล. น้อง ๆ ทนายความที่เป็นผู้หญิงหลายคนที่ขึ้นศาลว่าความ ฉีดโบท็อกซ์เยอะแยะนะครับ พี่ไม่เคยเห็นว่าผู้พิพากษาท่านจะอ่านสีหน้าไม่ออกนะครับ อิอิ’
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส
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