“ซาบีดา” ยืนยัน “เขมร” ได้รับเลือกเป็น คกก. UNESCO ไม่กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกของไทย
ซาบีดา ยืนยัน เขมร ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ UNESCO ไม่กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกของไทย เพราะเป็นการดำเนินการแบบพหุภาคี
จากกรณีที่กัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO โดยมีนางเฟือง สกุณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ เป็นผู้นำคณะ สร้างความกังวลว่าจะสกัดการขึ้นทะเบียนของมวยไทยกับชุดไทยหรือไม่นั้น
ล่าสุด ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “การพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของ UNESCO เป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคี ยืนยันไม่กระทบสิทธิประเทศไทย”
การที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการ ไม่กระทบสิทธิในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทย เพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆ จะมีอำนาจเหนือกระบวนการการพิจารณาของ UNESCO เพราะ UNESCO จะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากล มีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้าน ครบทุกมิติ โดยการดำเนินงานของ UNESCO เป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคี เพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพัง ไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้ง ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้
กระทรวงวัฒนธรรมขอยืนยันว่า จะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”
พร้อมกล่าวต่ออีกว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร UNESCO อยู่แล้วตั้งแต่ปี 2025 และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึง ปี 2029 (วาระ 4 ปี) ซึ่งเรียกว่า UNESCO Executive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กร และดูแลทุกภารกิจของ UNESCO ซึ่งในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก มีประเทศที่เป็นคณะกรรมการ คือ เวียดนาม อินเดีย เกาหลีใต้ จีน ปากีสถาน มาเลเซียรวมทั้งประเทศไทย”
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