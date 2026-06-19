ยูทูปเบอร์โมร็อกโกโดนรวบ หลังถ่ายคลิปโชว์กินเนื้อหมา ประท้วงราคาเนื้อสัตว์แพง
ทูปเบอร์โมร็อกโกโดนรวบ หลังถ่ายคลิปโชว์ถลกหนังและกินเนื้อหมาจรจัด ประท้วงราคาเนื้อสัตว์แพง แนะให้ใช้สุนัขเป็นเครื่องสังเวยในวันอีดิ้ลอัฎฮาแทน
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เว็ปไซต์ Dexerto รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศโมร็อกโก ได้เข้าจับกุมนาย อายุบ เบน เนสเนส หรือ เบน เนสเนส ยูทูปเบอร์วัย 26 ปี ภายหลังอัดคลิปตนเองทานสุนัขจรจัด เพื่อเป็นการประท้วงราคาเนื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเขาได้เผยแพร่คลิปของเขาเขาถลกหนัง ปรุงอาหาร และกินสุนัขจรจัดตัวหนึ่ง ซึ่งเขากล่าวว่าที่เขาทำไปเพราะเขาต้องการจะเสนอให้ใช้สุนัขประกอบพิธีในวันอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งวันแห่งการเชือดสัตว์พลีทาน ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม เพราะราคาเนื้อสัตว์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีคนชมกว่า 2 แสนครั้งก่อนจะถูกลบ
อย่างไรก็ตามนายเนสเนสออกมาชี้แจงเพิ่มเติมในเวลาต่อมาว่าสุนัขตัวดังกล่าวตายจากอุบัติเหตุถูกรถชนมาก่อนแล้ว และเขาก็ไม่ได้เป็นคนฆ่าสุนัขจรตัวนี้แต่อย่างใด
เบื้องต้นนายเนสเนสถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นศาสนาอิสลามเนื่องจากการรับประทานสุนัขถือว่าผิดกฎหมายอิสลามและทารุณกรรมสัตว์ โดยเขาจะถูกคุมขังในเรือนจำเพื่อรอขึ้นศาลต่อไป
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