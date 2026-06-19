กราดยิงสนามบินไนเจอร์ ตาย 35 ศพ เครือข่ายอัลกออิดะห์อ้างเป็นผู้ก่อเหตุ
กราดยิงสนามบินไนเจอร์ ตาย 35 ศพ กลุ่ม จามาอัต นูซรัต อัล-อิสลาม วาล-มุสลิมิน เครือข่ายอัลกออิดะห์อ้างเป็นผู้ก่อเหตุ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงท่าอากาศยานนานาชาติไดโอรีฮามานี สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไนเจอร์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 35 ศพ
โดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไนเจอร์ระบุว่าผู้ตายนั้นประกอบไปด้วยมือปืน 22 ศพ ทหาร 11 นาย และประชาชนอีก 2 ศพ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้อีก 20 ราย
กลุ่ม จามาอัต นูซรัต อัล-อิสลาม วาล-มุสลิมิน ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักของกลุ่มอัลกออิดะห์ อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ ซึ่งประเทศไนเจอร์ต่อสู้กับการก่อความไม่สงบของกลุ่มอิสลามิสต์มานานกว่า 10 ปี และการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีครั้งที่ 2 ในรอบ 5 เดือน
สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติไดโอรีฮามานีถือเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและยังเป็นทั้งสนามบินของพลเรือนและใช้เป็นฐานทัพทหารอีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! คนร้ายนับสิบ กราดยิงแอฟริกาใต้ ตาย 12 ศพ เจ็บ 9 ราย ก่อนขึ้นรถหลบหนี
- กราดยิงใกล้สนามซ้อมทีมชาติอังกฤษ ก่อนเปิดสนามฟุตบอลโลก บาดเจ็บ 9 ราย
- FBI แถลงจับกุม 5 ผู้ต้องสงสัย วางแผนโจมตีทำเนียบขาว หวังเด็ดหัว “ทรัมป์-เนทันยาฮู”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: