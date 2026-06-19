ข่าวการเมือง

“ไอซ์” โพสต์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนถูกประจานทุกวัน กำลังหาทางเอาคืนใช่ไหม?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 08:11 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 08:11 น.
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ไอซ์ รักชนก โพสต์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนถูกประจานทุกวัน โกรธจนหน้าสั่น กำลังหาทางเอาคืน ไม่สนประเทศจะพินาศใช่ไหม?

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “โกรธจนหน้าสั่น ที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนถูกขึงพืดเสียบประจานทุกวันจากปัญหาที่ตัวเองก่อ กำลังจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาคืน โดยไม่สนใจวิธีการ ไม่สนใจว่าจะต้องก่อกรรมทำเข็ญกับใครและไม่สนใจว่าจะทำให้ประเทศพินาศล่มจมแค่ไหน ใช่ไหมคะ? ตอบมาแค่ ใช่หรือไม่?”

ก่อนหน้านี้ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในรายงานเบื้องต้นระบุว่า นักการเมืองที่เกี่ยวข้องคือนักการเมือง ภ. ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการเปิดเผยว่าคือ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าว

โดยในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.นี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบูรณาการเกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมกับจะมีการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง และคนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน จำนวนมูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหายทั้งหมด และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าวอีก

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 08:11 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 08:11 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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