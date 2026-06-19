“พี่หนุ่ม” ตอบเอง หลังโดนวิจารณ์รายการโหนกระแส ให้แอร์ไทม์ “ติณติณ-ฟารีดา” ถึง 3 ครั้ง
“พี่หนุ่ม” ตอบเอง หลังโดนเพจดังวิจารณ์รายการโหนกระแส ให้แอร์ไทม์ “ติณติณ-ฟารีดา” ถึง 3 ครั้ง บอกอกยากเห็นหน้าของข่าวการเมืองมากกว่า
เพจเฟซบุ๊ก ตุ๊ดส์review ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกมาวิพากษ์วิจารณ์รายการโหนกระแสว่า “ผมอยากเห็นรายการโหนกระแสไปไกลกว่านี้ เป็นสติปัญญาให้ประชาชนครับ
ผมเห็นข่าว ฟารีดา ติณติณ ในรายการ โหนกระแส ได้ airtime ถึง 3 ครั้ง
ในช่วงเวลานี้ ที่ข่าวการเมืองร้อนแรง ชวนให้ผมคิดว่า ผมเสียดายนะ รายการที่ควรเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนได้ไกลกว่า “ประเด็นใต้เตียงดารา” กลับให้ความสำคัญกับข่าวนี้สูงมากขนาดนี้เลย
ในมุมมองผม ผมมองว่า
1) รายการน่าจะมุ่งเป้าไปที่ประโยชน์สูงสุดคือ “คนดูได้อะไรจากข่าวนั้น?” เพื่อขับเคลื่อนสังคม เป้นแสงสว่างให้ประชาชน และพัดพาประชาชนไปสู่สติปัญญา
2) ผมมองว่าสิ่งที่ประชาชนสนใจ มันก็ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่การเป็น Agenda Setter ของสื่อที่จะกำหนดประเด็นให้แต่ละวัน ว่าคุณจะ Bold ข่าวไหน ให้ประเด็นนั้นมีความเข้มในใจของประชาชน
3) ผมไม่รู้สึกว่า “ฟารีดา” ต้องซ้ำถึง 3 ครั้ง มันควรจบตั้งแต่ครั้งแรก และเป็นการออกรายการแบบ 2 ฝ่าย ที่ประเด็นเดียวคือเรื่องตรวจ DNA แล้วจบ ไม่ต้องไปขยี้อดีต เพราะทุกคนก็เคยมีอดีต พิธีกรอย่างพี่หนุ่ม กรรชัย ก็มีอดีต ทุกคนต่างมีเส้นเรื่องของตัวเอง เลยรู้สึกว่ามันถูกพูดถึงเป็น “ละครข่าวให้ดูสนุก” มากกว่าให้สาระกับคนดู
4) ที่ผ่านมา ผมไม่เขียนถึงข่าวนี้เลย เพราะผมคิดว่าสุดท้าย สังคมคงหาจำเลยเป็นใครสักคน แต่มันจะดีกว่ามาก ถ้าเรื่องระหว่าง 2 คน ถูกสะสาง ด้วยตัวกลางที่มาช่วยให้จบ มากกว่าขยี้ให้ใครบางคนกลายเป็น “ตัวร้าย” เพราะในความสัมพันธ์ของคนสองคน ก็ต่างร่วมกันสร้างมาด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งสร้างลูกได้ด้วยตัวคนเดียว มันคือความรับผิดชอบของคน 2 คน โดยที่ไม่พยายามจี้จุดให้ใครต้องรับผิดอย่างโดดเดี่ยวลำพังก็ได้
5) สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ หน้าของข่าวการเมือง ถูกใส่ใจบ้าง ประโยชน์ที่ประชาชนกำลังจะสูญเสีย กับงบประมาณที่รัฐจะใช้ไป เอาภาษีของประชาชนไปใช้ เอาผืนป่าไปจากอุทยาน ผมอยากเห็นโหนกระแสไปไกลกว่านี้ครับ มันจะดีมากจริงๆนะ ฝากพิจารณาครับ
“ผมคิดว่า ประชาชนไม่ได้อยากรู้เรื่องคุณฟารีดาถี่ขนาดนั้น จริงๆนะ ผมเชื่อว่าประชาชนเองก็อยากเสพข่าวที่มีคุณค่ากับพวกเขาเหมือนกันครับ”
ลองหา Airtime เพิ่มขึ้น เพื่อประเด็นที่ไกลกว่าข่าวผัวเมีย สร้างประโยชน์ได้ในวงกว้างอย่างแท้จริงครับ”
ในเวลาต่อมาพี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรประจำรายการได้เข้ามาตอบถึงประเด็นนี้ว่า “รายการโหนกระแสถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ครับ อย่าเปิดดูเลยครับ เชื่อพี่นะครับ หรือไปใส่ใจเรื่องที่น้องอยากใส่ใจดีกว่า สบายใจ กว่าครับ ไม่ใช่ว่าพี่รับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับ เพียงแต่รู้สึกว่า ชีวิตคนเรา แม่งจะมีแต่ไฟเขียวคงไม่ใช่ มันต้องมีไฟเหลือง ไฟแดง บ้างครับ … อ่อ เรื่องดีๆอื่นๆพี่ก็เคยทำนะครับ แต่ไม่เห็นคุณพูดถึง แล้วรายการโหนกระแสไม่ต้องไปไกลกว่านี้หรอกครับ อยู่แค่นี้พี่ก็ พอใจแล้ว ขอบคุณสำหรับความหวังดีนะครับ อีกอย่าง ถ้าอยากดู รายการที่ประเทืองปัญญา แนะนำครับ ดูรายการคนดีศรีบ้านด่านนะ ครับ
ปล. น้องๆทนายความที่เป็นผู้หญิงหลายคนที่ขึ้นศาลว่าความ ฉีดโบท็อกซ์เยอะแยะนะครับ พี่ไม่เคยเห็นว่าผู้พิพากษาท่านจะอ่านสีหน้าไม่ออกนะครับ อิอิ”
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