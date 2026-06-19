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“อนุทิน” ปลอดภัยดีหลัง “ยูเครน” ส่งโดรนถล่มรัสเซีย กลับถึงไทยวันนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 07:24 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 07:24 น.
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อนุทิน ปลอดภัยดีหลังยูเครน ส่งโดรนถล่มรัสเซีย เดินทางออกจากรัสเซียแล้ว และมีกำหนดกลับถึงไทยวันนี้ เข้าทำเนียบทำงานต่อทันที

จากกรณีที่ยูเครนส่งโดรน ถล่มโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซียนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่านายอนุทิน และคณะปลอดภัยดี และได้เดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดเดิมในเวลา 20.00 น. ซึ่งจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 09.00 น.ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเมื่อถึงประเทศไทยนายกจะเข้าทำงานที่ทำเนียบตามเดิม

ทั้งนี้เมืองคาซานและกรุงมอสโกอยู่ห่างกันมาก โดยทั้งสองเมืองอยู่ห่างกันราวๆ 842 กิโลเมตร โดยการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนครั้งล่าสุดนั้นไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คาซานแต่อย่างใด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 07:24 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 07:24 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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