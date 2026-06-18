วอลเลย์บอลหญิงไทย ทุบชนะบัลแกเรีย 3 เซตรวด ทำอันดับโลกพุ่ง VNL 2026
วอลเลย์บอลหญิงไทย ทุบชนะ บัลแกเรีย 3-0 เซต คว้าชัยแรกในศึกเนชั่นส์ลีก 2026
ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมในบ้านเก็บ 3 แต้มเต็ม ขยับอันดับโลกพุ่งขึ้นรั้งอันดับ 20 ด้านศศิภาพรควงพิมพิชยาทำคะแนนสูงสุดพาทีมชนะต่อหน้าแฟนๆ
รายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติบัลแกเรีย ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะบัลแกเรียไปได้ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-22, 25-20 และ 25-17 คว้าชัยชนะนัดแรกในทัวร์นา
สถิติหลังจบเกม ทีมไทยทำคะแนนจากเกมรุก 43 คะแนน บล็อก 10 คะแนน เสิร์ฟเอซ 6 คะแนน คะแนนจากข้อผิดพลาดของคู่แข่งอีก 16 คะแนน ทำคะแนนรวมได้ทั้งหมด 75 คะแนน
ผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของทีมไทยคือ ศศิภาพร จันทวิสูตร ทำไป 21 คะแนน พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำเพิ่ม 18 คะแนน ส่วนทีมบัลแกเรียมี ปาสโกวา กับ มิลาโนวา ทำคะแนนสูงสุดของทีมไปคนละ 11 คะแนน
ชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้น 10.23 คะแนน รวมมี 163.68 คะแนน ส่งผลให้อันดับโลกขยับขึ้น 5 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 20 ของโลก
บัลแกเรียถูกหัก 10.23 คะแนน เหลือ 147.32 คะแนน ตกไปอยู่อันดับ 26 ของโลก
สำหรับตารางคะแนนล่าสุด ทีมไทยแข่ง 6 นัด ชนะ 1 แพ้ 5 มี 6 คะแนน อยู่อันดับ 14 บัลแกเรียแข่ง 6 นัด ชนะ 1 แพ้ 5 มี 3 คะแนน อยู่อันดับ 17 ของตาราง
ต่อไปทีมชาติไทยมีคิวลงสนามพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาวันที่ 20 มิถุนายนนี้
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