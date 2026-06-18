วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงไทย ทุบชนะบัลแกเรีย 3 เซตรวด ทำอันดับโลกพุ่ง VNL 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 22:25 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 22:28 น.
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วอลเลย์บอลหญิงไทย ทุบชนะ บัลแกเรีย 3-0 เซต คว้าชัยแรกในศึกเนชั่นส์ลีก 2026

ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมในบ้านเก็บ 3 แต้มเต็ม ขยับอันดับโลกพุ่งขึ้นรั้งอันดับ 20 ด้านศศิภาพรควงพิมพิชยาทำคะแนนสูงสุดพาทีมชนะต่อหน้าแฟนๆ

รายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 สัปดาห์ที่ 2 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติบัลแกเรีย ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะบัลแกเรียไปได้ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-22, 25-20 และ 25-17 คว้าชัยชนะนัดแรกในทัวร์นา

สถิติหลังจบเกม ทีมไทยทำคะแนนจากเกมรุก 43 คะแนน บล็อก 10 คะแนน เสิร์ฟเอซ 6 คะแนน คะแนนจากข้อผิดพลาดของคู่แข่งอีก 16 คะแนน ทำคะแนนรวมได้ทั้งหมด 75 คะแนน

ผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของทีมไทยคือ ศศิภาพร จันทวิสูตร ทำไป 21 คะแนน พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำเพิ่ม 18 คะแนน ส่วนทีมบัลแกเรียมี ปาสโกวา กับ มิลาโนวา ทำคะแนนสูงสุดของทีมไปคนละ 11 คะแนน

ชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้น 10.23 คะแนน รวมมี 163.68 คะแนน ส่งผลให้อันดับโลกขยับขึ้น 5 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 20 ของโลก

บัลแกเรียถูกหัก 10.23 คะแนน เหลือ 147.32 คะแนน ตกไปอยู่อันดับ 26 ของโลก

สำหรับตารางคะแนนล่าสุด ทีมไทยแข่ง 6 นัด ชนะ 1 แพ้ 5 มี 6 คะแนน อยู่อันดับ 14 บัลแกเรียแข่ง 6 นัด ชนะ 1 แพ้ 5 มี 3 คะแนน อยู่อันดับ 17 ของตาราง

ต่อไปทีมชาติไทยมีคิวลงสนามพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาวันที่ 20 มิถุนายนนี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 22:25 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 22:28 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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