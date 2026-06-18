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รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 17:48 น.
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รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026

เปิดรายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนก่อนลงสนามนัดที่ 2 สัปดาห์ 2 ในศึก VNL 2026

18 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 2 นัดที่ 2 ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบกับทีมชาติบัลแกเรีย แมตช์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยต้องคว้าชัยชนะในบ้านครั้งแรกให้ได้

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย

  • หมายเลข 2: ปิยนุช แป้นน้อย (ลิเบโร)
  • หมายเลข 3: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
  • หมายเลข 5: ทัดดาว นึกแจ้ง (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 6: วริศรา ศรีทาเลิศ (หัวเสา)
  • หมายเลข 7: ปพัชญา พลทำ (บีหลัง)
  • หมายเลข 9: กัลยรัตน์ คำวงษ์ (ลิเบโร)
  • หมายเลข 11: ศศิภาพร จันทวิสูตร (หัวเสา)
  • หมายเลข 15: ณัฏฐณิชา ใจแสน (เซตเตอร์)
  • หมายเลข 16: พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีหลัง)
  • หมายเลข 18: อัจราพร คงยศ (หัวเสา)
  • หมายเลข 26: กัญธิมา เอกปัชชา (หัวเสา)
  • หมายเลข 29: วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 30: จิดาภา นาหัวหนอง (หัวเสา)
  • หมายเลข 41: แก้วกัลยา กมุลทะลา (บอลเร็ว)

ผู้เล่นสำรอง

  • หมายเลข 20: สุภาวดี พันวิลัย (บีหลัง)
  • หมายเลข 4: กัญญารัตน์ ขุนเมือง (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 28: เซราห์ แอนโคมาห์ (เซตเตอร์)
  • หมายเลข 22: ณิรารัชย์ ศรีกุตา (หัวเสา)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อด)

สถิติการเจอกันระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติบัลแกเรียใน VNL

  • ปี 2025: ทีมชาติบัลแกเรีย ชนะ ทีมชาติไทย 3-2 เซต (26-24, 25-13, 21-25, 22-25, 15-9)
  • ปี 2024: ทีมชาติบัลแกเรีย แพ้ ทีมชาติไทย 2-3 เซต (23-25, 25-22, 18-25, 25-22, 10-15)
  • ปี 2022: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติบัลแกเรีย 3-0 เซต (25-20, 25-22, 25-20)
  • ปี 2019: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติบัลแกเรีย 3-1 เซต (25-27, 25-20, 25-22, 25-22)

อันดับโลกและคะแนนสะสมล่าสุด

  • ทีมชาติบัลแกเรีย: อยู่อันดับที่ 22 ของโลก มีคะแนนสะสม 157.55 คะแนน
  • ทีมชาติไทย: อยู่อันดับที่ 25 ของโลก มีคะแนนสะสม 153.45 คะแนน

คะแนนอันดับโลก

  • ไทย ชนะ บัลแกเรีย (3-0 เซต) : +10.23 คะแนน
  • ไทย ชนะ บัลแกเรีย (3-1 เซต) : +7.73 คะแนน
  • ไทย ชนะ บัลแกเรีย (3-2 เซต) : +5.23 คะแนน
  • ไทย แพ้ บัลแกเรีย (2-3 เซต) : -4.77 คะแนน
  • ไทย แพ้ บัลแกเรีย (1-3 เซต) : -7.27 คะแนน
  • ไทย แพ้ บัลแกเรีย (0-3 เซต) : -9.77 คะแนน
คะแนนสะสมอันดับโลก ไทย บัลแกเรีย
Volleyball World

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย และติดตามการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ MONOMAX

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 17:48 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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