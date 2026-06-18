ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล
รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026
เปิดรายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนก่อนลงสนามนัดที่ 2 สัปดาห์ 2 ในศึก VNL 2026
18 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 2 นัดที่ 2 ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบกับทีมชาติบัลแกเรีย แมตช์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยต้องคว้าชัยชนะในบ้านครั้งแรกให้ได้
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย
- หมายเลข 2: ปิยนุช แป้นน้อย (ลิเบโร)
- หมายเลข 3: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
- หมายเลข 5: ทัดดาว นึกแจ้ง (บอลเร็ว)
- หมายเลข 6: วริศรา ศรีทาเลิศ (หัวเสา)
- หมายเลข 7: ปพัชญา พลทำ (บีหลัง)
- หมายเลข 9: กัลยรัตน์ คำวงษ์ (ลิเบโร)
- หมายเลข 11: ศศิภาพร จันทวิสูตร (หัวเสา)
- หมายเลข 15: ณัฏฐณิชา ใจแสน (เซตเตอร์)
- หมายเลข 16: พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีหลัง)
- หมายเลข 18: อัจราพร คงยศ (หัวเสา)
- หมายเลข 26: กัญธิมา เอกปัชชา (หัวเสา)
- หมายเลข 29: วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ (บอลเร็ว)
- หมายเลข 30: จิดาภา นาหัวหนอง (หัวเสา)
- หมายเลข 41: แก้วกัลยา กมุลทะลา (บอลเร็ว)
ผู้เล่นสำรอง
- หมายเลข 20: สุภาวดี พันวิลัย (บีหลัง)
- หมายเลข 4: กัญญารัตน์ ขุนเมือง (บอลเร็ว)
- หมายเลข 28: เซราห์ แอนโคมาห์ (เซตเตอร์)
- หมายเลข 22: ณิรารัชย์ ศรีกุตา (หัวเสา)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อด)
สถิติการเจอกันระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติบัลแกเรียใน VNL
- ปี 2025: ทีมชาติบัลแกเรีย ชนะ ทีมชาติไทย 3-2 เซต (26-24, 25-13, 21-25, 22-25, 15-9)
- ปี 2024: ทีมชาติบัลแกเรีย แพ้ ทีมชาติไทย 2-3 เซต (23-25, 25-22, 18-25, 25-22, 10-15)
- ปี 2022: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติบัลแกเรีย 3-0 เซต (25-20, 25-22, 25-20)
- ปี 2019: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติบัลแกเรีย 3-1 เซต (25-27, 25-20, 25-22, 25-22)
อันดับโลกและคะแนนสะสมล่าสุด
- ทีมชาติบัลแกเรีย: อยู่อันดับที่ 22 ของโลก มีคะแนนสะสม 157.55 คะแนน
- ทีมชาติไทย: อยู่อันดับที่ 25 ของโลก มีคะแนนสะสม 153.45 คะแนน
คะแนนอันดับโลก
- ไทย ชนะ บัลแกเรีย (3-0 เซต) : +10.23 คะแนน
- ไทย ชนะ บัลแกเรีย (3-1 เซต) : +7.73 คะแนน
- ไทย ชนะ บัลแกเรีย (3-2 เซต) : +5.23 คะแนน
- ไทย แพ้ บัลแกเรีย (2-3 เซต) : -4.77 คะแนน
- ไทย แพ้ บัลแกเรีย (1-3 เซต) : -7.27 คะแนน
- ไทย แพ้ บัลแกเรีย (0-3 เซต) : -9.77 คะแนน
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย และติดตามการแข่งขันคู่อื่น ๆ ในการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX SPORTS ช่อง 29 และ MONOMAX
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้
- ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 18 มิ.ย. ไทย พบ บัลแกเรีย ลุ้นชัยนัดแรก
- วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
เศร้า ผู้บริหารน้ำหอมดัง “เอสเต ลอเดอร์” เสียชีวิตในอ้อมแขนสามี หลังฉีดฟิลเลอร์
8 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026
43 นาที ที่แล้ว
ข่าว
คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก
48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งคำถามประโยชน์ TH-AI Passport พร้อมเปิดทางตรวจสอบหากพบทุจริต
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ขายกิจการ Pizza Hut มูลค่า 8.8 หมื่นล้าน แบกมา 68 ปี ยัม! แบรนด์ส เผยเหตุยอดขายร่วง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ศาลฎีกาคุกทหาร 10 ปี 8 เดือน คดีเขาตะเว คดีประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ในศาลพลเรือน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สื่อกัมพูชาตีข่าว สนามบินนานาชาติเตโช ติดโผสนามบินสวยที่สุดในโลกปี 2026
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“เอกนิติ” เผยราคาน้ำมันจะยังไม่ลดลงไปเท่าเดิม แม้สหรัฐฯ-อิหร่านเซ็น MOU
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ยูเครน ส่งโดรนถล่ม โรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย สนามบินทุกแห่งใน มอสโก หยุดให้บริการ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
DSI เผย “ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” เป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex แต่ยังไม่เป็นผู้ต้องหา
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 แจกสูตรลางาน ใช้โควตาแค่ 1 วัน ได้หยุดพักผ่อนยาวฉ่ำๆ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เปิดวาร์ป ยูกิ ไหทองคำ ประวัตินางเอกหมอลำลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น หลังปิดฉากรัก พีพรี
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สาวกแอปเปิลช็อก! ‘ทิม คุก’ จ่อขึ้นราคา ‘iPhone 18’ แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ชาย
ภูมิภาคไหนครองความยิ่งใหญ่ VALORANT Esports ในปี 2026: EMEA, Pacific หรือ Americas?
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
พี่หนุ่ม ใจป้ำ! ประสานงาน-จ่ายค่าตรวจ DNA ให้ ฟารีดา-ติณติณ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
อินฟลูสาวฝรั่งเศส เสี่ยงคุก 1 ปี หลังให้สัมภาษณ์ “ผู้ลี้ภัย” คืออันตรายของผู้หญิง
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ยังไงแน่? เพจดังรวมตัว แฉวีรกรรม “น้องซาแซง” ใช้ตำแหน่งคนเบื้องหลัง แอดไลน์ศิลปิน
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้
5 ชั่วโมง ที่แล้ว