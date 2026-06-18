คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก
ตำรวจ สภ.ป่าตอง แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และไม่หยุดช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ หลังนักมวยอาชีพชาวสกอตแลนด์ตกจากรถตุ๊ก ๆ ก่อนเสียชีวิต
คนขับรถตุ๊ก ๆ ภูเก็ต เข้ามอบตัวกับตำรวจ สภ.ป่าตอง แล้ว หลังกรณี Colin Cairney นักมวยอาชีพชาวสกอตแลนด์ ตกจากรถตุ๊ก ๆ บริเวณถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลในอาการสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถตุ๊ก ๆ รวม 2 ข้อหา ได้แก่ กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และไม่หยุดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหลังเกิดเหตุ
จากรายงานของสื่อท้องถิ่นและสื่อต่างประเทศ ผู้เสียชีวิตคือ Colin Cairney นักมวยอาชีพจากสกอตแลนด์ ซึ่งเดินทางมาอยู่ในภูเก็ต ก่อนเกิดเหตุได้นั่งรถตุ๊ก ๆ จากย่านสถานบันเทิงซอยบางลา พร้อมนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกคน เพื่อเดินทางกลับที่พักย่านหาดกะหลิม
คนขับอ้างพาไปกดเงิน ก่อนขับกลับจุดรับผู้โดยสาร
ตามรายงานของเดลินิวส์ ผู้ขับรถเป็นชายอายุ 34 ปี ชาว จ.พัทลุง ให้การว่า รับนักท่องเที่ยวต่างชาติชาย-หญิง 2 คนจากย่านซอยบางลา เพื่อไปส่งที่โรงแรมเดอะเนเจอร์ หาดกะหลิม
เมื่อไปถึงโรงแรม กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่มีเงินสดจ่ายค่าโดยสาร จึงพาไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มหลายแห่ง ก่อนขับรถกลับไปยังจุดที่รับผู้โดยสารมา
ผู้ขับรถอ้างว่า ระหว่างขับรถใช้ความเร็วตามปกติ และไม่ทราบทันทีว่ามีผู้โดยสารตกจากรถ กระทั่งภายหลังจึงทราบเรื่องและเข้ามอบตัวกับตำรวจ
อย่างไรก็ตาม ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เส้นทางการเดินรถ และพฤติการณ์หลังเกิดเหตุ เพื่อประกอบสำนวนคดี
วงจรปิดชี้ตกจากรถ ไม่พบหลักฐานถูกทำร้าย
ก่อนหน้านี้ มีรายงานโดยอ้างข้อมูลตำรวจว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดชี้ว่า Cairney ตกจากรถตุ๊ก ๆ เอง และยังไม่พบหลักฐานว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ทำให้ตำรวจต้องติดตามตัวคนขับมาสอบสวน คือหลังเกิดเหตุ รถคันดังกล่าวไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
จุดนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในข้อหาสำคัญของคดี เพราะตามกฎหมาย ผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุมีหน้าที่ต้องหยุดรถ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
The Thaiger รายงานว่า Colin Cairney เสียชีวิตหลังได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีการยืนยันจากหน่วยงานอังกฤษและคำไว้อาลัยจากทีมมวยของเขา
Cairney เป็นนักมวยอาชีพดาวรุ่งที่ยังไม่แพ้ใคร มีสถิติชนะ 10 ไฟต์รวด และเคยคว้าแชมป์ WBO International Youth Welterweight Title เมื่อปี 2025 ทำให้ข่าวการเสียชีวิตของเขาสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมทีม และแฟนมวยในต่างประเทศ
ทั้งนี้ สื่อไทยบางแห่งระบุอายุของผู้เสียชีวิตไว้ต่างจากสื่อต่างประเทศ จึงควรยึดข้อมูลจากแหล่งยืนยันหลายทาง และรายงานโดยใช้ชื่อกับสถานะนักมวยเป็นหลัก
กระทบภาพลักษณ์ขนส่งท่องเที่ยวภูเก็ต
คดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต แต่ยังโยงไปถึงประเด็นความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะรถรับจ้างที่ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติในย่านป่าตองและหาดกะหลิม
สิ่งที่ต้องติดตามต่อจากนี้คือ ผลการสอบสวนของตำรวจจะสรุปพฤติการณ์ของคนขับอย่างไร ภาพวงจรปิดและพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาได้มากน้อยแค่ไหน และคดีจะถูกส่งฟ้องในข้อหาใดบ้าง
เบื้องต้น ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนักกับคนขับรถตุ๊ก ๆ แล้ว ขณะที่คดีอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
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