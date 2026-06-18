เศร้า ผู้บริหารน้ำหอมดัง “เอสเต ลอเดอร์” เสียชีวิตในอ้อมแขนสามี หลังฉีดฟิลเลอร์
ผู้บริหาร แบรนด์เครื่องสำอาง น้ำหอมดัง เอสเต ลอเดอร์ (Estée Lauder) เสียชีวิตในอ้อมแขนสามี หลังฉีดฟิลเลอร์
สำนักข่าวสหรัฐ รายงาน เคนดัล แอชเชอร์ อายุ 56 ปี รองประธานบริษัท Estée Lauder แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังระดับโลก เสียชีวิตกะทันหันในคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2026 ภายในอพาร์ตเมนต์มูลค่า 2.8 ล้านดอลลาร์ของเขาในย่านเชลซี นครนิวยอร์ก
ตอนเกิดเหตุ แอชเชอร์อาบน้ำเสร็จแล้วรู้สึกวิงเวียน จึงนั่งพักอยู่ครู่หนึ่ง สามีของเขา วิลเลียม โฮว์ อายุ 63 ปี พยุงเขาลุกขึ้นและพาเดินไปห้องนอน แต่ไปได้เพียงสี่ก้าว แอชเชอร์พูดว่า “รอก่อน” แล้วก็ล้มลงไม่รู้สึกตัว ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึงแปดวินาที
สำนักงานนิติเวชของนครนิวยอร์กแถลงผลการสอบสวนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2026 ว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือ ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน จากลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ซึ่งเกิดจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายผ่านการฉีดฟิลเลอร์เสริมความงาม เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ
สิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับโฮว์ยิ่งกว่านั้น คือเขาไม่รู้เลยว่าสามีฉีดฟิลเลอร์ โฮว์เผยว่าทั้งคู่เคยฉีดโบท็อกซ์ร่วมกันห้าเดือนก่อนหน้านี้ แต่โบท็อกซ์เป็นคนละประเภทกับฟิลเลอร์ โดยสิ้นเชิง เขาไม่รู้ว่าสามีไปฉีดฟิลเลอร์เพิ่มเติมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
“มันเศร้าอย่างสุดซึ้ง ฉันอยู่ตรงนั้น มันเกิดขึ้นทันที” โฮว์กล่าว
ทั้งคู่แต่งงานกันได้เพียงสี่เดือนก่อนแอชเชอร์จะจากไป
พิลเลอร์ต่างจากโบท็อกซ์อย่างไร?
โบท็อกซ์คือการฉีดสารเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ลดรอยย่น ส่วนฟิลเลอร์คือการฉีดสารเติมเต็มใต้ผิวหนัง เช่น กรดไฮยาลูโรนิก เพื่อเพิ่มปริมาตรใบหน้า ความเสี่ยงหลักของฟิลเลอร์คือหากสารเข้าไปในหลอดเลือด อาจทำให้เกิดลิ่มเลือดและนำไปสู่ภาวะอันตรายถึงชีวิตได้ ดังที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางรายนี้
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