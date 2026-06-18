การเงินเศรษฐกิจ

ขายกิจการ Pizza Hut มูลค่า 8.8 หมื่นล้าน แบกมา 68 ปี ยัม! แบรนด์ส เผยเหตุยอดขายร่วง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 16:53 น.
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ยัม! แบรนด์ส ตัดสินใจขายกิจการ Pizza Hut มูลค่า 8.8 หมื่นล้านบาท แข่งขันเดือด ยอดขายร่วงหนัก เปลี่ยนมือผู้บริหารหวังกู้วิกฤติ

ยัม! แบรนด์ส ตัดสินใจขายกิจการ Pizza Hut มูลค่า 8.8 หมื่นล้านบาท แข่งขันเดือด ยอดขายร่วงหนัก เปลี่ยนมือผู้บริหารหวังกู้วิกฤติ

ยัม! แบรนด์ส บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการอาหารจานด่วน ประกาศขายกิจการพิซซ่าฮัทเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ปิดตำนานการบริหารแบรนด์ที่ยาวนานถึง 68 ปี การขายครั้งนี้มีมูลค่ารวมสูงถึง 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 88,338 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดขึ้น ประกอบกับภาพลักษณ์ของร้านที่เริ่มดูล้าสมัย

บริษัท ลองเรนจ์ แคปิตอล จะทุ่มเงิน 49,000 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อธุรกิจพิซซ่าฮัทในตลาดทั่วโลก ส่วนสาขาในประเทศจีน บริษัท ยัม ไชน่า โฮลดิ้งส์ อิงค์ จะเป็นผู้ซื้อกิจการไปทั้งหมดด้วยมูลค่าราว 39,250 ล้านบาท จีนนับเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 นอกสหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่งยอดขายถึง 19 เปอร์เซ็นต์

ยัม ไชน่า โฮลดิ้งส์ อิงค์ เคยแยกตัวเป็นบริษัทอิสระมาตั้งแต่ปี 2016 ปัจจุบัน ยัม! แบรนด์ส ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง เคเอฟซี กับ ทาโก้ เบลล์

ผู้บริหารเริ่มหาทางออกให้ธุรกิจพิซซ่ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ยอดขายรวมทั่วโลกของบริษัทเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ยอดขายของร้านพิซซ่ากลับลดลง 2 เปอร์เซ็นต์ บริษัทต้องประกาศแผนปิดสาขา 250 แห่งในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ สิ้นปีที่ผ่านมามีสาขาเหลืออยู่ทั่วโลก 19,974 แห่ง

นีล ซอนเดอร์ส กรรมการผู้จัดการของ โกลบอลดาต้า ให้ความเห็นว่า แบรนด์พิซซ่าฮัทเป็นจุดอ่อนในพอร์ตธุรกิจมาตลอด การจะดันให้กลับมาเติบโตต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล บริษัทแม่ยังไม่พร้อมจะทุ่มเทขนาดนั้น

ปัญหาหนักเริ่มก่อตัวตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อ โดมิโน่ส์ ชูจุดขายส่งพิซซ่าภายใน 30 นาที ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนมานิยมซื้อกลับบ้าน สั่งเดลิเวอรี่มากขึ้น ภาระจึงตกไปอยู่ที่ร้านสาขาขนาดใหญ่ซึ่งเน้นให้บริการนั่งรับประทาน แม้บริการจัดส่งจะเฟื่องฟูช่วงโควิด-19 ระบาด บริษัทก็ยังต้องปิดสาขาในสหรัฐอเมริกาไปถึง 300 แห่ง ช่วงไม่กี่ปีมานี้

ธุรกิจยังเผชิญผลกระทบหนักจากการเติบโตของแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ที่นำเสนออาหารหลากหลายประเภท ยอดขายในสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลงอย่างมาก เติบโตไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 แถมยอดขายยังลดลงไปต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025

หากย้อนดูประวัติศาสตร์ สองพี่น้องผู้ก่อตั้งได้ยืมเงิน 600 ดอลลาร์สหรัฐจากแม่มาเปิดร้านแห่งแรกในปี 1958 ที่เมืองวิชิตา รัฐแคนซัส พวกเขาตั้งชื่อร้านว่า พิซซ่าฮัท เพราะป้ายร้านมีพื้นที่ใส่อักษรได้แค่ 8 ตัว หลังคาสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์เปิดตัวครั้งแรกในปี 1969 กิจการเติบโตจนกลายเป็นเครือร้านพิซซ่าอันดับ 1 ของโลกในปี 1971 เป๊ปซี่โค ตัดสินใจซื้อกิจการในปี 1977 ก่อนจะแยกส่วนธุรกิจร้านอาหารออกมาตั้งเป็น ยัม! แบรนด์ส ในปี 1997

คริส เทอร์เนอร์ ซีอีโอของ ยัม! แบรนด์ส แถลงว่า การขายกิจการครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทหันไปมุ่งเน้นแบรนด์ที่มีผลประกอบการดีกว่าได้เต็มที่ เขาเชื่อมั่นว่าผู้บริหารใหม่อย่าง ลองเรนจ์ กับ ยัม ไชน่า จะพาธุรกิจไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นสำหรับการเติบโตในอนาคต

บ็อบ เบอร์ลิน ผู้ก่อตั้งบริษัท ลองเรนจ์ แคปิตอล เปิดเผยว่าตั้งตารอจะร่วมงานกับทีมผู้บริหารแฟรนไชส์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตระยะต่อไป เขาชื่นชมว่านี่คือแบรนด์ระดับโลกที่เป็นที่รัก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีฐานลูกค้าภักดีเหนียวแน่น เมื่อนักข่าวถามถึงแผนการปิดสาขา ทางบริษัทลองเรนจ์ยังไม่แสดงความเห็นเรื่องนี้ ยัม! แบรนด์ส คาดการณ์ว่าการขายกิจการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่สามของปีนี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 16:53 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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