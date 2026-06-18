“ฟารีดา” โต้เดือด “พี่พลอย” ปมเบี้ยวค่าทำนม ซ้ำทวงเงิน 6 พันกลางรายการ
“ฟารีดา” โต้เดือด “พี่พลอย” ปมค้างค่าทำนม 25,000 บาท กลางโหนกระแส “หนุ่ม กรรชัย” ต่อสายเช็กคลินิกพบความจริงอีกมุม ซ้ำทวงหนี้กลางรายการ
จากกรณีมหากาพย์ระหว่าง ฟารีดา กับ ติณติณ หลังจากที่ทั้งคู่เดินทางไปที่คลินิกเพื่อเก็บตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ DNA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา แต่อีกประเด็นที่น่าสนใจในรายการ โหนกระแส วันนี้เป็นกรณีของ “พี่พลอย” อดีตผู้ดูแลและผู้ที่ชักชวนฟาริดาเข้าสู่วงการโมเดล ซึ่งออกมาเปิดเผยว่า ฟาริดายังค้างค่าทำนมจำนวน 25,000 บาท ทำให้ตนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทน
ด้านฟาริดาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยระบุว่าค่าศัลยกรรมทั้งหมดอยู่ที่ 55,000 บาท และก่อนหน้านี้ตนรับทราบเพียงยอด 55,000 บาท ซึ่งตนชำระไปหมดแล้ว ส่วนเงินอีก 20,000 กว่าบาท ก็เพิ่งมาทราบ ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการรีวิว ซึ่งตนเลือกที่จะไม่รีวิวให้กับทางคลินิก จึงถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่ม
ขณะเดียวกัน ฟาริดายังได้ย้อนกลับพี่พลอยว่าเงินที่ยืมไป 6,000 บาท เมื่อไหร่จะคืน ผ่านมา 3 ปีแล้ว พร้อมยืนยันว่าต้องการให้ชำระคืนภายในวันนี้โดยเป็นเงินสดเท่านั้น
ระหว่างการพูดคุยในรายการที่มีการกล่าวถึงประเด็นเงินดังกล่าวหลายครั้ง จน “หนุ่ม กรรชัย”ได้โทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากทางคลินิก ทราบว่า พี่พลอยเองก็ยังไม่ได้ชำระเงินให้กับทางคลินิก และยอดค้างชำระที่แท้จริงนั้นเหลือเพียงประมาณ 10,000 กว่าบาทเท่านั้น
ที่มา: FB/ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ , โหนกระแส
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