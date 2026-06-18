บันเทิง

“ฟารีดา” โต้เดือด “พี่พลอย” ปมเบี้ยวค่าทำนม ซ้ำทวงเงิน 6 พันกลางรายการ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 16:58 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 16:58 น.
60
"ฟารีดา" แหก "พี่พลอย" โป๊ะแตกค่าทำนมหลัง "หนุ่ม" โทรเช็กคลินิก ซ้ำทวงหนี้กลางรายการ

“ฟารีดา” โต้เดือด “พี่พลอย” ปมค้างค่าทำนม 25,000 บาท กลางโหนกระแส “หนุ่ม กรรชัย” ต่อสายเช็กคลินิกพบความจริงอีกมุม ซ้ำทวงหนี้กลางรายการ

จากกรณีมหากาพย์ระหว่าง ฟารีดา กับ ติณติณ หลังจากที่ทั้งคู่เดินทางไปที่คลินิกเพื่อเก็บตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ DNA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา แต่อีกประเด็นที่น่าสนใจในรายการ โหนกระแส วันนี้เป็นกรณีของ “พี่พลอย” อดีตผู้ดูแลและผู้ที่ชักชวนฟาริดาเข้าสู่วงการโมเดล ซึ่งออกมาเปิดเผยว่า ฟาริดายังค้างค่าทำนมจำนวน 25,000 บาท ทำให้ตนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทน

ด้านฟาริดาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยระบุว่าค่าศัลยกรรมทั้งหมดอยู่ที่ 55,000 บาท และก่อนหน้านี้ตนรับทราบเพียงยอด 55,000 บาท ซึ่งตนชำระไปหมดแล้ว ส่วนเงินอีก 20,000 กว่าบาท ก็เพิ่งมาทราบ ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการรีวิว ซึ่งตนเลือกที่จะไม่รีวิวให้กับทางคลินิก จึงถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่ม

ฟารีดาและพี่พลอยเผชิญหน้าพูดคุยกันกลางรายการโหนกระแส
FB/
โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ขณะเดียวกัน ฟาริดายังได้ย้อนกลับพี่พลอยว่าเงินที่ยืมไป 6,000 บาท เมื่อไหร่จะคืน ผ่านมา 3 ปีแล้ว พร้อมยืนยันว่าต้องการให้ชำระคืนภายในวันนี้โดยเป็นเงินสดเท่านั้น

ระหว่างการพูดคุยในรายการที่มีการกล่าวถึงประเด็นเงินดังกล่าวหลายครั้ง จน “หนุ่ม กรรชัย”ได้โทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากทางคลินิก ทราบว่า พี่พลอยเองก็ยังไม่ได้ชำระเงินให้กับทางคลินิก และยอดค้างชำระที่แท้จริงนั้นเหลือเพียงประมาณ 10,000 กว่าบาทเท่านั้น

ที่มา: FB/ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ , โหนกระแส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 18/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 18/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

54 วินาที ที่แล้ว
เศร้า ผู้บริหารน้ำหอมดัง &quot;เอสเต ลอเดอร์&quot; เสียชีวิตในอ้อมแขนสามี หลังฉีดฟิลเลอร์ บันเทิง

เศร้า ผู้บริหารน้ำหอมดัง “เอสเต ลอเดอร์” เสียชีวิตในอ้อมแขนสามี หลังฉีดฟิลเลอร์

8 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026

43 นาที ที่แล้ว
คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ข่าว

คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก

48 นาที ที่แล้ว
ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ไม่รู้ TH-AI Passport มีประโยชน์อะไร ท้าฟ้อง ป.ป.ช. หากทุจริตจริง ข่าวการเมือง

ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งคำถามประโยชน์ TH-AI Passport พร้อมเปิดทางตรวจสอบหากพบทุจริต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฟารีดา&quot; แหก &quot;พี่พลอย&quot; โป๊ะแตกค่าทำนมหลัง &quot;หนุ่ม&quot; โทรเช็กคลินิก ซ้ำทวงหนี้กลางรายการ บันเทิง

“ฟารีดา” โต้เดือด “พี่พลอย” ปมเบี้ยวค่าทำนม ซ้ำทวงเงิน 6 พันกลางรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยัม! แบรนด์ส ตัดสินใจขายกิจการ Pizza Hut มูลค่า 8.8 หมื่นล้านบาท แข่งขันเดือด ยอดขายร่วงหนัก เปลี่ยนมือผู้บริหารหวังกู้วิกฤติ เศรษฐกิจ

ขายกิจการ Pizza Hut มูลค่า 8.8 หมื่นล้าน แบกมา 68 ปี ยัม! แบรนด์ส เผยเหตุยอดขายร่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกาคุกทหาร 10 ปี 8 เดือน คดีเขาตะเว คดีประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ในศาลพลเรือน ข่าว

ศาลฎีกาคุกทหาร 10 ปี 8 เดือน คดีเขาตะเว คดีประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ในศาลพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเทรดทองคำในตลาดที่ผันผวน: สิ่งที่นักเทรดควรให้ความสำคัญ ข่าวประชาสัมพันธ์

การเทรดทองคำในตลาดที่ผันผวน: สิ่งที่นักเทรดควรให้ความสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชาตีข่าว สนามบินนานาชาติเตโช ติดโผสนามบินสวยที่สุดในโลกปี 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอกนิติ” เผยราคาน้ำมันจะยังไม่ลดลงไปเท่าเดิม แม้สหรัฐฯ-อิหร่านเซ็น MOU

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูเครน ส่งโดรนถล่ม โรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย สนามบินทุกแห่งใน มอสโก หยุดให้บริการ ข่าวต่างประเทศ

ยูเครน ส่งโดรนถล่ม โรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย สนามบินทุกแห่งใน มอสโก หยุดให้บริการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI เผย “ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” เป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex แต่ยังไม่เป็นผู้ต้องหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 แจกสูตรลางาน ใช้โควตาแค่ 1 วัน ได้หยุดพักผ่อนยาวฉ่ำๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ‘ยูกิ เพ็ญผกา’ ดาวหมอลำเสียงวิหค ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น บันเทิง

เปิดวาร์ป ยูกิ ไหทองคำ ประวัตินางเอกหมอลำลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น หลังปิดฉากรัก พีพรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สัสดีอำเภอฯ สารภาพ เปิดปากสาเหตุยิงสัสดีจังหวัดดับ ตำรวจนำตัวฝากขัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวกแอปเปิลช็อก! &#039;ทิม คุก&#039; จ่อขึ้นราคา &#039;iPhone 18&#039; แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก ข่าวต่างประเทศ

สาวกแอปเปิลช็อก! ‘ทิม คุก’ จ่อขึ้นราคา ‘iPhone 18’ แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มแฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด ข่าว

หนุ่มแฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
การแข่งขันระดับนานาชาติรายการที่ 2 ของฤดูกาล, VALORANT Masters London 2026, ได้เริ่มขึ้นแล้วที่เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร. ในบทรีวิวของ 1xBet นี้ เราจะมาดูกันว่าภูมิภาคใดกำลังแข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ในตอนนี้. ผู้ชาย

ภูมิภาคไหนครองความยิ่งใหญ่ VALORANT Esports ในปี 2026: EMEA, Pacific หรือ Americas?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พี่หนุ่ม ใจป้ำ! ประสานงาน-จ่ายค่าตรวจ DNA ให้ ฟารีดา-ติณติณ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูสาวฝรั่งเศส เสี่ยงคุก 1 ปี หลังให้สัมภาษณ์ “ผู้ลี้ภัย” คืออันตรายของผู้หญิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาณาจักรธุรกิจ ฟิล์ม รัฐภูมิ ก่อนอัปเดตปมเส้นเงิน Forex-3D เศรษฐกิจ

เปิดอาณาจักรธุรกิจ ฟิล์ม รัฐภูมิ ก่อนอัปเดตปมเส้นเงิน Forex-3D

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยังไงแน่? เพจดังรวมตัว แฉวีรกรรม “น้องซาแซง” ใช้ตำแหน่งคนเบื้องหลัง แอดไลน์ศิลปิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้ วอลเลย์บอล

เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &#039;ป้อม ภาวุธ&#039; เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย ก้าวสู่การเมือง แคนดิเดต รมว.ดีอี พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ ‘ป้อม ภาวุธ’ เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย ก้าวสู่การเมือง แคนดิเดต รมว.ดีอี พรรคประชาชน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 16:58 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 16:58 น.
60
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 18/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 18/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026

รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก

คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ไม่รู้ TH-AI Passport มีประโยชน์อะไร ท้าฟ้อง ป.ป.ช. หากทุจริตจริง

ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งคำถามประโยชน์ TH-AI Passport พร้อมเปิดทางตรวจสอบหากพบทุจริต

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
Back to top button