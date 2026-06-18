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ศาลฎีกาคุกทหาร 10 ปี 8 เดือน คดีเขาตะเว คดีประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ในศาลพลเรือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 16:44 น.
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ศาลฎีกาคุกทหาร 10 ปี 8 เดือน คดีเขาตะเว คดีประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ในศาลพลเรือน
ภาพจำลองเหตุการณ์

ศาลฎีกายืนโทษจำคุก 10 ปี 8 เดือน สิบโทผู้ก่อเหตุยิงชาวบ้านบนเขาตะเว จ.นราธิวาส เมื่อปี 2562 นับเป็นคดีแรกที่ทหารถูกศาลพลเรือนสั่งจำคุกเกิน 10 ปี ในพื้นที่ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ศาลจังหวัดนราธิวาส อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา หมายเลขดำ อ71/2566 และหมายเลขแดง อ157/2567 ในคดีเขาตะเว โดยศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทหารยศสิบโท 10 ปี 8 เดือน ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นอาสาสมัครทหารพราน ศาลยกฟ้อง คำพิพากษาดังกล่าวยืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 9

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริเวณเทือกเขาตะเว ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อชุดลาดตระเวนทหารพรานที่ 45 ยิงชาวบ้าน 3 คน ได้แก่ นายบูดีมัน มะลี นายมะนาเซ สะมะแอ และนายฮาฟิซี มะดาโอะ เสียชีวิต

คดีใช้เวลาดำเนินการในชั้นศาลทั้งสิ้น 6 ปี 6 เดือน โดยศาลฎีกาพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทหารยศสิบโท 10 ปี 8 เดือน ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นอาสาสมัครทหารพราน ศาลยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าทหารทั้งสองคนกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 291 ประกอบมาตรา 62 วรรคสอง และสั่งจำคุกคนละ 4 ปี หลังลดโทษหนึ่งในสาม

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 เปลี่ยนคำพิพากษา โดยชี้ว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา 288 สั่งจำคุก 16 ปี ลดโทษหนึ่งในสาม เหลือ 10 ปี 8 เดือน และยกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลฎีกายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 โดยปรับโทษจำเลยที่ 1 เป็นจำคุก 10 ปี 8 เดือน คดีถึงที่สุดในวันที่ 17 มิถุนายน 2569 รวมระยะเวลาดำเนินคดีในชั้นศาลทั้งสิ้น 6 ปี 6 เดือน

ญาติผู้ตายได้รับการสนับสนุนทางกฎหมายจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ตั้งแต่ชั้นไต่สวนการตายที่ศาลจังหวัดนราธิวาสในปี 2564 จนถึงการเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา

คดีเขาตะเวถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ชายแดนใต้ถูกฟ้องต่อศาลพลเรือนและพิพากษาจำคุกเกิน 10 ปี

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ที่ผ่านมาคดีที่ทหารอ้างว่ายิงประชาชนเพื่อป้องกันตนเองไม่ถูกนำขึ้นสู่ศาลได้โดยง่าย

คดีนี้จึงเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

แม้คดีอาญาจะถึงที่สุดแล้ว ครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากกองทัพบก ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 16:44 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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