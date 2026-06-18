อึ้งทั้งโซเชียล! หมอจีน ใช้ค้อนตอกก้นชายอย่างแรง ชาวเน็ตอึ้ง ภาวนาอย่าเจอแบบนี้
อึ้งทั้งโซเชียล! หมอจีน ใช้ค้อนตอกก้นชาย รักษาโรคสุดพิสดารอย่างแรง ชาวเน็ตแห่แซวแก้ท้องผูกได้ไหม พร้อมภาวนาอย่าเจอแบบนี้
ผู้ใช้งานอินสตาแกรมของเวียดนาม โพสต์คลิปวิดีโอการรักษาโรคสุดประหลาด เหตุการณ์นี้คาดว่าเกิดขึ้นในประเทศจีน คลิปวิดีโอเผยให้เห็นวิธีการรักษาที่สร้างความตกตะลึงแก่ผู้ชมทั่วโลกออนไลน์
ชายผู้ป่วยนอนคว่ำหน้าลงบนเตียงพร้อมโก่งบั้นท้ายขึ้นด้านบน ชายอีกคนยืนประคองร่างผู้ป่วยไว้แน่นเพื่อเตรียมรับการรักษา ชายที่คาดว่าเป็นหมอหรือผู้เชี่ยวชาญใช้ค้อนตอกลงไปบริเวณบั้นท้ายของผู้ป่วยอย่างแรง
ผู้รับชมวิดีโอไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าวิธีการตอกก้นนี้ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยประเภทใด ภาพการรักษาดูน่าหวาดเสียวและแปลกตาสำหรับคนทั่วไป
ชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นหลังชมคลิปดังกล่าว ส่วนหนึ่งระบุว่า “ถ้าเป็นท้องผูก จะรักษาแบบนี้ได้ไหม?” , “ยังใช้วิธีนี้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนอุปกรณ์ได้ไหม?” , “ขอภาวนาเลย! หวังว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ต้องรับการรักษาแบบนี้”
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