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สื่อกัมพูชาตีข่าว สนามบินนานาชาติเตโช ติดโผสนามบินสวยที่สุดในโลกปี 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 16:05 น.
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ภาพจาก : Phnom Penh Post

สนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชาได้รับเลือกในรายชื่อ World’s Most Beautiful Airports 2026 ของ Prix Versailles ยืนเคียงสนามบินจากสหรัฐฯ เยอรมนี จีน และอินเดีย

สื่อกัมพูชารายงานข่าวใหญ่ในแวดวงสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว หลัง สนามบินนานาชาติเตโช หรือ Techo International Airport ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ World’s Most Beautiful Airports 2026 ของ Prix Versailles เวทีรางวัลด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระดับนานาชาติ

รายงานของ Phnom Penh Post ระบุว่า สนามบินนานาชาติเตโชได้รับการยกย่องในฐานะหนึ่งในโครงการสนามบินที่โดดเด่นของปี 2026 โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสนามบินจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน และอินเดีย สะท้อนคุณภาพด้านสถาปัตยกรรม เอกลักษณ์การออกแบบแบบเขมร และการอ้างอิงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเด็นนี้ทำให้ชื่อของสนามบินเตโชถูกพูดถึงอีกครั้ง เพราะเพิ่งเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2025 ในฐานะประตูการบินหลักแห่งใหม่ของกรุงพนมเปญ และเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Prix Versailles คืออะไร

Prix Versailles เป็นรางวัลด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับโครงการที่ผสมผสานความงาม นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม

รายชื่อ World’s Most Beautiful Airports ไม่ได้เป็นการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดด้านบริการแบบ Skytrax แต่เน้นมิติด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ และประสบการณ์ของพื้นที่สนามบิน

ดังนั้น การที่สนามบินนานาชาติเตโชติดโผครั้งนี้ จึงควรเข้าใจว่าเป็นการได้รับเลือกในฐานะหนึ่งในสนามบินที่โดดเด่นด้านความงามและการออกแบบของปี 2026 ไม่ใช่การประกาศว่าเป็นสนามบินอันดับ 1 ของโลก

ดีไซน์ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมกัมพูชา

สนามบินนานาชาติเตโชออกแบบโดย Foster + Partners บริษัทสถาปนิกระดับโลก ตัวอาคารตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงพนมเปญไปทางตอนใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร โดยแนวคิดการออกแบบเน้นการเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกัมพูชาและสภาพภูมิอากาศเขตร้อน

จุดเด่นของอาคารผู้โดยสารคือหลังคาขนาดใหญ่ที่คลุมพื้นที่หลักตั้งแต่จุดส่งผู้โดยสารไปจนถึงฝั่งอากาศยาน ช่วยบังแดดและฝน ขณะที่โครงสร้างภายในใช้เสารูปทรงคล้ายต้นไม้และช่องแสงธรรมชาติ ทำให้พื้นที่อาคารดูโปร่ง สว่าง และเคลื่อนตัวง่ายสำหรับผู้โดยสาร

Phnom Penh Post รายงานเพิ่มเติมว่า รูปทรงหลังคาได้รับแรงบันดาลใจจากดอกลำดวน หรือ rumduol flower ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชา ขณะที่รายละเอียดบางส่วนของโครงสร้างอ้างอิงลวดลายจักสานแบบดั้งเดิม เช่น ไม้ไผ่และหวาย

ดีไซน์ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมกัมพูชา
ภาพจาก : Phnom Penh Post

ไม่ใช่แค่สวย แต่ขายภาพลักษณ์ประเทศ

สนามบินเตโชไม่ได้ถูกวางบทบาทเป็นแค่สถานีรับส่งผู้โดยสาร แต่เป็นพื้นที่ที่กัมพูชาต้องการใช้สื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศผ่านงานออกแบบ

การใช้แสงธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว วัสดุโทนอุ่น และรายละเอียดที่เชื่อมกับวัฒนธรรมเขมร ทำให้สนามบินนี้ถูกนำเสนอในฐานะ “ประตูหน้าบ้าน” ของกัมพูชายุคใหม่ มากกว่าจะเป็นเพียงอาคารสนามบินขนาดใหญ่

Foster + Partners ระบุว่า โครงการนี้ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ลดการใช้พลังงานจากแสงประดิษฐ์ในเวลากลางวัน และมีแผนใช้พลังงานจากฟาร์มโซลาร์เซลล์ภายในพื้นที่สนามบิน

รองรับผู้โดยสาร 13 ล้านคนต่อปี

ข้อมูลจาก Foster + Partners ระบุว่า เฟสแรกของสนามบินนานาชาติเตโชสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 13 ล้านคนต่อปี และมีแผนขยายในระยะต่อไปเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารเป็น 30 ล้านคนต่อปี

ขณะที่สำนักข่าว AKP ของกัมพูชาเคยรายงานว่า สนามบินเตโชได้รับการจัดอยู่ในระดับ 4F ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรฐานการบินสากล สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ เช่น Airbus A380 และ Boeing 747 ได้

นอกจากรางวัลด้านความงามจาก Prix Versailles แล้ว ก่อนหน้านี้ สนามบินเตโชยังเคยได้รับการกล่าวถึงในผลการประเมินของ Skytrax ในกลุ่มสนามบินใหม่ยอดเยี่ยมของโลกปี 2026 ยิ่งทำให้กัมพูชาพยายามผลักดันสนามบินแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจประเทศ

รองรับผู้โดยสาร 13 ล้านคนต่อปี
ภาพจาก : Phnom Penh Post

ติดโผร่วมกับสนามบินจาก 5 ประเทศ

รายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่า รายชื่อ World’s Most Beautiful Airports 2026 ของ Prix Versailles มีสนามบิน 7 แห่งจากหลายประเทศ เช่น

  • San Diego International Airport Terminal 1 สหรัฐอเมริกา
  • Pittsburgh International Airport สหรัฐอเมริกา
  • Frankfurt Airport Terminal 3 เยอรมนี
  • Guangzhou Baiyun International Airport Terminal 3 จีน
  • Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport Terminal 2 อินเดีย
  • Navi Mumbai International Airport อินเดีย
  • Techo International Airport กัมพูชา

การมีชื่อของสนามบินเตโชในกลุ่มนี้จึงถือเป็นจังหวะสำคัญของกัมพูชา เพราะเป็นการนำโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของประเทศไปยืนอยู่บนเวทีออกแบบระดับโลก

กัมพูชาหวังใช้สนามบินใหม่ดึงท่องเที่ยว-ลงทุน

สนามบินนานาชาติเตโชถูกพัฒนาเพื่อแทนที่สนามบินนานาชาติพนมเปญเดิมในฐานะประตูหลักของเมืองหลวง โดยหวังยกระดับขีดความสามารถด้านการบิน การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศ

แม้การมีสนามบินใหม่และภาพลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของเศรษฐกิจท่องเที่ยว แต่การได้รับการยอมรับจากเวทีออกแบบระดับนานาชาติช่วยเพิ่มมูลค่าทางภาพลักษณ์ให้กัมพูชา โดยเฉพาะในช่วงที่หลายประเทศในอาเซียนแข่งขันกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

สำหรับสนามบินนานาชาติเตโช การติดโผสนามบินสวยที่สุดในโลกปี 2026 จึงไม่ใช่แค่ข่าวดีด้านดีไซน์ แต่เป็นข่าวที่กัมพูชาสามารถใช้ต่อยอดภาพจำใหม่ของประเทศในสายตานักเดินทางทั่วโลกได้ทันที

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 16:05 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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