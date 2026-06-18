“เอกนิติ” เผยราคาน้ำมันจะยังไม่ลดลงไปเท่าเดิม แม้สหรัฐฯ-อิหร่านเซ็น MOU
เอกนิติ เผยราคาน้ำมันจะยังไม่ลดลงไปเท่าเดิม แม้สหรัฐฯ-อิหร่านเซ็น MOU ปูทางสู่สันติภาพ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายไปเยอะ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังสหรัฐฯและอิหร่านลงนามข้อตกลง MOU และมีผลบังคับใช้แล้ว โดย MOU ดังกล่าวเพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ว่าไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพราะว่าความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่ และมีความผันผวนได้ตลอดเวลา
“ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ถ้าสงครามยุติลง อย่างน้อยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น แต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปเยอะ ดังนั้นคิดว่าในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้น แต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิด”
สำหรับในเรื่องของราคาน้ำมัน ก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้น แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิม เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะ กว่าจะฟื้นฟูมาได้ต้องใช้เวลา ดังนั้นจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
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