DSI เผย “ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” เป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex แต่ยังไม่เป็นผู้ต้องหา
DSI เผย “ป้อม ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” เป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex แต่ยังไม่เป็นผู้ต้องหา และยังไม่ได้ออกหมายเรียก ชี้คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์
จากกรณีที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในรายงานเบื้องต้นระบุว่า นักการเมืองที่เกี่ยวข้องคือนักการเมือง ภ. ส่วนคนบันเทิงมีรายงานว่าตัวย่อ ฟ. นั้น
ล่าสุด แหล่งข่าวของ DSI เปิดเผยว่า นายภาวุธ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายฟิล์ม รัฐภูมิ นักแสดง เป็นผู้ต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. เป็นการค้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน นำไปวิเคราะห์และตรวจสอบ ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใด
ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวน พบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้ ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองคนดัง คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่า นักการเมืองดังรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย
อย่างไรก็ตาม สถานะปัจจุบันของทั้งนักแสดงชายชื่อดัง และนักการเมืองชายฝ่ายค้าน ยังคงไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา ยังไม่มีหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา แต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่า มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ ซึ่งจะต้องพิจารณาพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหาย จนรับฟังได้ว่าบุคคลใดกระทำผิด จึงจะพิจารณาออกหมายเรียก เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมาย
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