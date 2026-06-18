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DSI เผย “ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” เป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex แต่ยังไม่เป็นผู้ต้องหา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 15:20 น.
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DSI เผย “ป้อม ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” เป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex แต่ยังไม่เป็นผู้ต้องหา และยังไม่ได้ออกหมายเรียก ชี้คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์

จากกรณีที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในรายงานเบื้องต้นระบุว่า นักการเมืองที่เกี่ยวข้องคือนักการเมือง ภ. ส่วนคนบันเทิงมีรายงานว่าตัวย่อ ฟ. นั้น

ล่าสุด แหล่งข่าวของ DSI เปิดเผยว่า นายภาวุธ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายฟิล์ม รัฐภูมิ นักแสดง เป็นผู้ต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. เป็นการค้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน นำไปวิเคราะห์และตรวจสอบ ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวน พบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้ ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองคนดัง คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่า นักการเมืองดังรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย

อย่างไรก็ตาม สถานะปัจจุบันของทั้งนักแสดงชายชื่อดัง และนักการเมืองชายฝ่ายค้าน ยังคงไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา ยังไม่มีหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา แต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่า มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ ซึ่งจะต้องพิจารณาพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหาย จนรับฟังได้ว่าบุคคลใดกระทำผิด จึงจะพิจารณาออกหมายเรียก เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมาย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 15:20 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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