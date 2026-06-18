วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 แจกสูตรลางาน ใช้โควตาแค่ 1 วัน ได้หยุดพักผ่อนยาวฉ่ำๆ
อัปเดตวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และวันหยุดเอกชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมทริคเด็ดพนักงานออฟฟิศ ลางานอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด เตรียมแพลนเที่ยวชาร์จแบตกลางปีได้เลย
ก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี มนุษย์เงินเดือนหลายคนคงเริ่มมองหาเวลาพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังกันแล้ว สำหรับ วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 นี้นับเป็นข่าวดี เพราะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันหยุดราชการที่ติดกับช่วงเสาร์-อาทิตย์ ทำให้เรามีโอกาสได้ วันหยุดยาว หากรู้จักวางแผนการใช้วันลาอย่างชาญฉลาด
สรุปวันหยุดราชการ-เอกชน เดือนกรกฎาคม 2569
ในเดือนกรกฎาคมนี้ มีวันหยุดสำคัญที่ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดของบริษัทเอกชน (ตามประกาศกระทรวงแรงงาน) ดังนี้ครับ
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569: วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569: วันอาสาฬหบูชา
- วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569: วันเข้าพรรษา (เป็นวันหยุดราชการ แต่บริษัทเอกชนบางแห่งอาจไม่หยุด ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัท)
แจก “สูตรลางาน” เดือนกรกฎาคม ลา 1 วัน หยุดยาว 5 วันรวด!
ไฮไลต์สำคัญของเดือนนี้อยู่ที่ช่วงปลายเดือนครับ หากคุณเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หรือข้าราชการที่มีโควตาวันลาพักร้อนเหลืออยู่ ขอแนะนำสูตรการลางานที่คุ้มค่าที่สุดดังนี้ครับ
ทริคการลา: ให้คุณกดยื่นใบลาพักร้อนใน วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 (จำนวน 1 วัน)
เมื่อนำไปประกอบกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะทำให้คุณได้วันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วันรวด! (หรืออาจถึง 6 วัน หากบริษัทของคุณหยุดวันเข้าพรรษาด้วย) โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้:
- วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม (วันหยุดสุดสัปดาห์)
- วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม (วันหยุดสุดสัปดาห์)
- วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม (ใช้วันลาพักร้อน 1 วัน)
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- วันพุธที่ 29 กรกฎาคม (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
รู้อย่างนี้แล้ว พนักงานออฟฟิศอย่ารอช้า รีบกางปฏิทิน เช็กโควตาวันลา และรีบยื่นเรื่องกับฝ่ายบุคคลล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัวแพลนทริปท่องเที่ยวพักผ่อน หรือจองตั๋วเครื่องบินในราคาประหยัดกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้เลยครับ
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ที่มา : รัฐบาลไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
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