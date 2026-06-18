ยูเครน ส่งโดรนถล่ม โรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย สนามบินทุกแห่งใน มอสโก หยุดให้บริการ
ยูเครนส่งโดรนกว่า 60 ลำ ถล่มโรงกลั่นน้ำมันมอสโก ส่งผลให้สนามบินระงับเที่ยวบิน รัสเซียยิงขีปนาวุธโต้กลับเคียฟ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โดรนจากประเทศยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันมอสโกเป็นครั้งที่สอง ส่งผลให้สนามบินในรัสเซียต้องมีการประกาศระงับเที่ยวบินและอพยพผู้โดยสารออกชั่วคราว ขณะที่รัสเซียโต้ตอบด้วยการส่งขีปนาวุธทิ้งตัวถล่มกรุงเคียฟเช่นกัน
นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก เซอร์เก โซเบียนิน ระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของมอสโกยิงโดรนตกได้กว่า 60 ลำในวันพฤหัสบดี โดยพยานเห็นเปลวไฟและกลุ่มควันลอยขึ้นเหนือเขตคาปอตเนียทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันมอสโก
โซเบียนิน ระบุต่อว่า โดรนหลายลำสามารถฝ่าแนวป้องกันเข้าถึงโรงกลั่นน้ำมันได้สำเร็จ และศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายเล็กน้อย การโจมตีครั้งนี้ต่อเนื่องจากเหตุการณ์วันอังคาร ซึ่งโดรนยูเครนบุกโจมตีจนโรงกลั่นต้องหยุดดำเนินการ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานพลังงานของรัสเซียในวงกว้าง
ขณะที่ผู้ว่าการภูมิภาคมอสโกระบุว่า อาคารที่พักอาศัยสูง โรงงานอุตสาหกรรม และบ้านเรือนหลายหลังในพื้นที่โดยรอบได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนด้วยเช่นกัน สนามบินเชเรเมเตียโว ออกประกาศระงับเที่ยวบินและอพยพผู้คนออกจากอาคาร บางส่วนต้องหลบภัยในพื้นที่จอดรถ ก่อนที่จะถูกยกเลิกในเวลาต่อมา
มักซิม ปูคอฟ นายกเทศมนตรีที่รัสเซียแต่งตั้งในเมืองเอเนอร์โฮดาร์ รายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 1 คนจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเมืองที่เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซียที่รัสเซียยึดครองส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่
ในแคว้นเบลโกรอดบริเวณชายแดนรัสเซีย เจ้าหน้าที่แจ้งว่า โดรนยูเครนโจมตีจนชายคนหนึ่งเสียชีวิตในรถยนต์เมื่อวันพุธ มอสโกกล่าวหายูเครนว่าโจมตีรถบัสที่บรรทุกเด็กชาวเบลารุส แต่ฝ่ายเคียฟโต้กลับว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จ ด้านแคว้นรอสตอฟทางตอนใต้ของรัสเซีย เจ้าหน้าที่ระบุว่า โดรนยูเครนโจมตีจนมีผู้เสียชีวิต 1 คน และเกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานพาณิชย์ 2 แห่ง
ที่มา: Reuters
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