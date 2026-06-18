หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 18/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:46 น.
51
ตรวจหวยลาว งวด 18/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 18/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพุธ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 18 มิ.ย. 69 (18/6/69)

ผลหวยลาววันนี้ 18 มิ.ย. 69 (18/6/69)

  • เลข 6 ตัว: XXXXXX
  • เลข 5 ตัว: XXXXX
  • เลข 4 ตัว: XXXX
  • เลข 3 ตัว: XXX
  • เลข 2 ตัว: XX
  • เลข 1 ตัว: X

ผลหวยลาวพัฒนา: XX / XX / XX / XX / XX

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลังครบทุกงวด

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
11/6/69 5411 411 11 1
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0
30/4/69 5292 292 92 2
23/4/69 2179 179 79 9
9/4/69 1478 478 78 8
2/4/69 0643 643 43 3

ส่องสถิติวันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์

จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด แสดงให้เห็นถึงกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้าย 1 ตัวและ 2 ตัวอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขที่พบการออกซ้ำในตารางสถิติคือเลข 9 และเลข 6 ข้อมูลส่วนนี้นำมาจัดเป็นเลขเด่นประจำงวด พร้อมประกบคู่กับเลขรองเพื่อสร้างชุดตัวเลขสำหรับนำไปเสี่ยงโชค

  • เลขเด่นประจำงวด: 9 – 6
  • เลขรองน่าลุ้น: 1 – 2

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 96 – 69 – 19 – 26 – 92
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 196 – 269 – 921 – 619

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ม้า (52) , ช้าง (13)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: แมวบ้าน (14) , นกนางแอ่น (61)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 52 – 13 – 14 – 61
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 513 – 146 – 261 – 352

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 18/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 18/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

1 นาที ที่แล้ว
เศร้า ผู้บริหารน้ำหอมดัง &quot;เอสเต ลอเดอร์&quot; เสียชีวิตในอ้อมแขนสามี หลังฉีดฟิลเลอร์ บันเทิง

เศร้า ผู้บริหารน้ำหอมดัง “เอสเต ลอเดอร์” เสียชีวิตในอ้อมแขนสามี หลังฉีดฟิลเลอร์

8 นาที ที่แล้ว
รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026 ข่าวกีฬา

รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026

43 นาที ที่แล้ว
คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ข่าว

คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก

48 นาที ที่แล้ว
ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ไม่รู้ TH-AI Passport มีประโยชน์อะไร ท้าฟ้อง ป.ป.ช. หากทุจริตจริง ข่าวการเมือง

ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งคำถามประโยชน์ TH-AI Passport พร้อมเปิดทางตรวจสอบหากพบทุจริต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฟารีดา&quot; แหก &quot;พี่พลอย&quot; โป๊ะแตกค่าทำนมหลัง &quot;หนุ่ม&quot; โทรเช็กคลินิก ซ้ำทวงหนี้กลางรายการ บันเทิง

“ฟารีดา” โต้เดือด “พี่พลอย” ปมเบี้ยวค่าทำนม ซ้ำทวงเงิน 6 พันกลางรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยัม! แบรนด์ส ตัดสินใจขายกิจการ Pizza Hut มูลค่า 8.8 หมื่นล้านบาท แข่งขันเดือด ยอดขายร่วงหนัก เปลี่ยนมือผู้บริหารหวังกู้วิกฤติ เศรษฐกิจ

ขายกิจการ Pizza Hut มูลค่า 8.8 หมื่นล้าน แบกมา 68 ปี ยัม! แบรนด์ส เผยเหตุยอดขายร่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกาคุกทหาร 10 ปี 8 เดือน คดีเขาตะเว คดีประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ในศาลพลเรือน ข่าว

ศาลฎีกาคุกทหาร 10 ปี 8 เดือน คดีเขาตะเว คดีประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ในศาลพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเทรดทองคำในตลาดที่ผันผวน: สิ่งที่นักเทรดควรให้ความสำคัญ ข่าวประชาสัมพันธ์

การเทรดทองคำในตลาดที่ผันผวน: สิ่งที่นักเทรดควรให้ความสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชาตีข่าว สนามบินนานาชาติเตโช ติดโผสนามบินสวยที่สุดในโลกปี 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอกนิติ” เผยราคาน้ำมันจะยังไม่ลดลงไปเท่าเดิม แม้สหรัฐฯ-อิหร่านเซ็น MOU

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูเครน ส่งโดรนถล่ม โรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย สนามบินทุกแห่งใน มอสโก หยุดให้บริการ ข่าวต่างประเทศ

ยูเครน ส่งโดรนถล่ม โรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย สนามบินทุกแห่งใน มอสโก หยุดให้บริการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI เผย “ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” เป็นผู้ต้องสงสัยคดี Forex แต่ยังไม่เป็นผู้ต้องหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 แจกสูตรลางาน ใช้โควตาแค่ 1 วัน ได้หยุดพักผ่อนยาวฉ่ำๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ‘ยูกิ เพ็ญผกา’ ดาวหมอลำเสียงวิหค ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น บันเทิง

เปิดวาร์ป ยูกิ ไหทองคำ ประวัตินางเอกหมอลำลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น หลังปิดฉากรัก พีพรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สัสดีอำเภอฯ สารภาพ เปิดปากสาเหตุยิงสัสดีจังหวัดดับ ตำรวจนำตัวฝากขัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวกแอปเปิลช็อก! &#039;ทิม คุก&#039; จ่อขึ้นราคา &#039;iPhone 18&#039; แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก ข่าวต่างประเทศ

สาวกแอปเปิลช็อก! ‘ทิม คุก’ จ่อขึ้นราคา ‘iPhone 18’ แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มแฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด ข่าว

หนุ่มแฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
การแข่งขันระดับนานาชาติรายการที่ 2 ของฤดูกาล, VALORANT Masters London 2026, ได้เริ่มขึ้นแล้วที่เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร. ในบทรีวิวของ 1xBet นี้ เราจะมาดูกันว่าภูมิภาคใดกำลังแข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ในตอนนี้. ผู้ชาย

ภูมิภาคไหนครองความยิ่งใหญ่ VALORANT Esports ในปี 2026: EMEA, Pacific หรือ Americas?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พี่หนุ่ม ใจป้ำ! ประสานงาน-จ่ายค่าตรวจ DNA ให้ ฟารีดา-ติณติณ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูสาวฝรั่งเศส เสี่ยงคุก 1 ปี หลังให้สัมภาษณ์ “ผู้ลี้ภัย” คืออันตรายของผู้หญิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาณาจักรธุรกิจ ฟิล์ม รัฐภูมิ ก่อนอัปเดตปมเส้นเงิน Forex-3D เศรษฐกิจ

เปิดอาณาจักรธุรกิจ ฟิล์ม รัฐภูมิ ก่อนอัปเดตปมเส้นเงิน Forex-3D

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยังไงแน่? เพจดังรวมตัว แฉวีรกรรม “น้องซาแซง” ใช้ตำแหน่งคนเบื้องหลัง แอดไลน์ศิลปิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้ วอลเลย์บอล

เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &#039;ป้อม ภาวุธ&#039; เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย ก้าวสู่การเมือง แคนดิเดต รมว.ดีอี พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ ‘ป้อม ภาวุธ’ เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย ก้าวสู่การเมือง แคนดิเดต รมว.ดีอี พรรคประชาชน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:46 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เศร้า ผู้บริหารน้ำหอมดัง &quot;เอสเต ลอเดอร์&quot; เสียชีวิตในอ้อมแขนสามี หลังฉีดฟิลเลอร์

เศร้า ผู้บริหารน้ำหอมดัง “เอสเต ลอเดอร์” เสียชีวิตในอ้อมแขนสามี หลังฉีดฟิลเลอร์

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026

รายชื่อ สถิติการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS บัลแกเรีย ก่อนดวลศึก VNL 2026

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก

คนขับตุ๊ก ๆ ภูเก็ต มอบตัว รับสารภาพคดีนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิต ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ไม่รู้ TH-AI Passport มีประโยชน์อะไร ท้าฟ้อง ป.ป.ช. หากทุจริตจริง

ชาดา ลั่นโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งคำถามประโยชน์ TH-AI Passport พร้อมเปิดทางตรวจสอบหากพบทุจริต

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
Back to top button