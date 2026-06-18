ตรวจหวยลาว งวด 18/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 18/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพุธ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 18 มิ.ย. 69 (18/6/69)
ผลหวยลาววันนี้ 18 มิ.ย. 69 (18/6/69)
- เลข 6 ตัว: XXXXXX
- เลข 5 ตัว: XXXXX
- เลข 4 ตัว: XXXX
- เลข 3 ตัว: XXX
- เลข 2 ตัว: XX
- เลข 1 ตัว: X
ผลหวยลาวพัฒนา: XX / XX / XX / XX / XX
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลังครบทุกงวด
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|11/6/69
|5411
|411
|11
|1
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
|30/4/69
|5292
|292
|92
|2
|23/4/69
|2179
|179
|79
|9
|9/4/69
|1478
|478
|78
|8
|2/4/69
|0643
|643
|43
|3
ส่องสถิติวันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์
จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด แสดงให้เห็นถึงกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้าย 1 ตัวและ 2 ตัวอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขที่พบการออกซ้ำในตารางสถิติคือเลข 9 และเลข 6 ข้อมูลส่วนนี้นำมาจัดเป็นเลขเด่นประจำงวด พร้อมประกบคู่กับเลขรองเพื่อสร้างชุดตัวเลขสำหรับนำไปเสี่ยงโชค
- เลขเด่นประจำงวด: 9 – 6
- เลขรองน่าลุ้น: 1 – 2
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 96 – 69 – 19 – 26 – 92
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 196 – 269 – 921 – 619
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ม้า (52) , ช้าง (13)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: แมวบ้าน (14) , นกนางแอ่น (61)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 52 – 13 – 14 – 61
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 513 – 146 – 261 – 352
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวยลาว งวด 17/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
- ตรวจผลหวยลาว 16/6/69 เลข 6 ตัว พร้อมสถิติวันอังคาร วิเคราะห์ตำราสัตว์
- ตรวจหวยลาว งวด 15/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: