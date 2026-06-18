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สัสดีอำเภอฯ สารภาพ เปิดปากสาเหตุยิงสัสดีจังหวัดดับ ตำรวจนำตัวฝากขัง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:37 น.
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ขอบคุณภาพจาก : ดาวแปดแฉก

สัสดีอำเภอฯ สารภาพ เปิดปากสาเหตุยิงสัสดีจังหวัดดับ ไม่พอใจที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและสั่งย้าย ตำรวจนำตัวฝากขัง

จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนสัสดีอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้อาวุธปืนพกก่อเหตุยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในห้องปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ถูกยิงเสียชีวิต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.มังกร ชมจิตร รองผกก.สอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนำตัว ร.ต.ทินกร เวชกามา อายุ 59 ปี เสมียนสัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ฝากขัง โดยระหว่างนำตัวขึ้นรถ ร.ต.ทินกร ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด

ด้าน พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุ เจ้าตัวรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและสั่งย้าย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง และรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว วันนี้จะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 จ.ขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยแจ้ง 3 ข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสถานที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และยิงปืนในที่สาธารณะ

พ.ต.อ.ชลิต กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผู้ต้องหา อยู่ในห้องขังตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา พบว่ามีอาการปกติ ซึ่งทางตำรวจ ได้จัดเวรยามเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการคิดสั้น ส่วนศพของผู้เสียชีวิตขณะนี้แพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น ได้ชันสูตร เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางญาติได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดใน จ.สกลนคร เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:37 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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