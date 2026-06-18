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สาวกแอปเปิลช็อก! ‘ทิม คุก’ จ่อขึ้นราคา ‘iPhone 18’ แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:55 น.
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สาวกแอปเปิลช็อก! 'ทิม คุก' จ่อขึ้นราคา 'iPhone 18' แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก

ปิดตำนาน 15 ปี! ทิม คุก เตรียมลงจากตำแหน่ง CEO ทิ้งทวนข่าวร้าย Apple จ่อปรับขึ้นราคาสินค้าชุดใหญ่ เซ่นพิษชิปหน่วยความจำพุ่งทะลุเพดาน คาด iPhone 18 โดนก่อนเพื่อน

ผู้ใช้งานสินค้าไอทีทั่วโลกอาจต้องเตรียมควักกระเป๋าจ่ายแพงขึ้น เมื่อ ทิม คุก (Tim Cook) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ว่า ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าในเร็วๆ นี้

ทิม คุก เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่า ต้นทุนชิปหน่วยความจำ (Memory Chips) ในตลาดโลกกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทะลุไปถึงระดับที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ (Unsustainable) ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญถึงผู้บริโภค

จับตา iPhone 18 เล็งปรับขึ้นราคาเป็นกลุ่มแรก

แม้ทาง Apple จะยังไม่ประกาศกรอบเวลาและรายชื่อสินค้าที่จะปรับราคาอย่างเป็นทางการ แต่บรรดานักวิเคราะห์ต่างพุ่งเป้าไปที่ iPhone 18 สมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นใหม่ที่มีกำหนดการเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ ว่าอาจเป็นสินค้ากลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

สัญญาณการปรับราคาเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลังจากที่ Apple ได้แอบซุ่มปรับขึ้นราคาคอมพิวเตอร์พกพาอย่าง Mac Mini ไปแล้วถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 6,500 บาท

เปิด 2 สาเหตุหลัก ทำไมชิปมือถือถึงแพงขึ้น?

วิกฤตราคาชิปแพงในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Apple เพียงเจ้าเดียว แต่ผู้ผลิตชิปรายใหญ่อย่าง TSMC และ Samsung ต่างก็ออกมายอมรับถึงต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น โดยมีปัจจัยหลักมาจาก 2 สาเหตุสำคัญ ได้แก่

กระแสฟีเวอร์เทคโนโลยี AI

  • การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ความต้องการชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทั่วโลก

สงครามในตะวันออกกลาง

  • สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานของการส่งออก “ก๊าซฮีเลียม” ซึ่งเป็นก๊าซสำคัญที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
จับตา iPhone 18 เล็งปรับขึ้นราคาเป็นกลุ่มแรก
iPhone 18 แพงขึ้น?

ทิ้งทวนข่าวร้าย ก่อนเปลี่ยนผ่านเก้าอี้ CEO

“เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และมุ่งหวังที่จะปกป้องลูกค้าจากผลกระทบดังกล่าว แต่ในขณะนี้สถานการณ์ได้มาถึงจุดที่เกินกว่าบริษัทจะแบกรับไหวแล้ว” ทิม คุก กล่าวย้ำ

การประกาศเตรียมขึ้นราคาสินค้าในครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อสำคัญของบริษัท เนื่องจาก ทิม คุก กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ในเดือนกันยายนนี้ ปิดตำนาน 15 ปีแห่งการกุมบังเหียน โดยจะส่งมอบไม้ต่อให้กับ จอห์น เทอร์นัส เข้ามาบริหารแทน

อย่างไรก็ตาม แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตต้นทุน แต่ผลประกอบการของ Apple ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 ยังคงแข็งแกร่ง โดยกวาดรายได้เติบโตขึ้นถึง 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลพวงมาจากยอดขายอันถล่มทลายของ iPhone 17 ในตลาดประเทศจีนนั่นเอง

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ข้อมูลจาก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:55 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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