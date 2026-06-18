เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง
รู้จัก คุณย่าวัย 74 ปี สวยอมตะจนเป็นไวรัล เปิดเคล็ดลับดูแลตัวเองด้วยวินัยสุดเคร่งครัด สาววัยรุ่นทั่วประเทศยกเป็นไอดอล
กลายเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกวัย เมื่อ “อิงจื่อ” (Yingzi) คุณย่าชาวจีนวัย 74 ปี ผู้มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลกว่า 2 ล้านคน ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากลุคที่ดูอ่อนกว่าวัย สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่น และทัศนคติการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังบวก
แม้จะดูเหมือนเรื่องง่าย แต่คุณย่าอิงจื่อเผยว่า เคล็ดลับความงามของเธอไม่ได้มาจากเครื่องสำอางราคาแพง แต่มาจากความมั่นใจและระเบียบวินัยในชีวิตที่เคร่งครัด ดังนี้
- ต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกิน คุณย่าอิงจื่อ เลือกรับประทานซุป ผักสีเขียว และโปรตีนสูงเป็นหลัก และจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหลังเวลา 17.00 น.
- คุณย่าอิงจื่อ จะเน้นรับประทานโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตเสมอ
- นอกจากนั้นคุณย่าจะต้องเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการฝึกโยคะเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทุกวัน
สำหรับคุณย่าอิงจื่อ (Yingzi) ก่อนหน้านี้เธอเคยทำงานเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลและเคยใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนานหลายปี ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตในประเทศจีน จนกระทั่งปี 2022 เมื่อเธอมีอายุครบ 70 ปี เธอได้ตัดสินใจทำตามความฝันวัยเด็กด้วยการเข้าร่วมกลุ่ม “Beijing Fashion Grandmas” (คุณยายแฟชั่นปักกิ่ง) ซึ่งสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปี จากนั้นคุณย่าอิงจื่อก็ได้มีโอกาสเดินแบบที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ โดยเธอตั้งเป้าหมายไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะใช้ชีวิตให้สวยงามต่อไปจนถึงอายุ 120 ปี
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อ้างอิงจาก : odditycentral
ภาพจาก : douyin 时尚奶奶团美少女英子
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