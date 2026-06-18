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เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:52 น.
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เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง

รู้จัก คุณย่าวัย 74 ปี สวยอมตะจนเป็นไวรัล เปิดเคล็ดลับดูแลตัวเองด้วยวินัยสุดเคร่งครัด สาววัยรุ่นทั่วประเทศยกเป็นไอดอล

กลายเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกวัย เมื่อ “อิงจื่อ” (Yingzi) คุณย่าชาวจีนวัย 74 ปี ผู้มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลกว่า 2 ล้านคน ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากลุคที่ดูอ่อนกว่าวัย สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่น และทัศนคติการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังบวก

แม้จะดูเหมือนเรื่องง่าย แต่คุณย่าอิงจื่อเผยว่า เคล็ดลับความงามของเธอไม่ได้มาจากเครื่องสำอางราคาแพง แต่มาจากความมั่นใจและระเบียบวินัยในชีวิตที่เคร่งครัด ดังนี้

  1. ต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกิน คุณย่าอิงจื่อ เลือกรับประทานซุป ผักสีเขียว และโปรตีนสูงเป็นหลัก และจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหลังเวลา 17.00 น.
  2. คุณย่าอิงจื่อ จะเน้นรับประทานโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตเสมอ
  3. นอกจากนั้นคุณย่าจะต้องเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการฝึกโยคะเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทุกวัน
เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง-8
ภาพจาก : douyin 时尚奶奶团美少女英子

สำหรับคุณย่าอิงจื่อ (Yingzi) ก่อนหน้านี้เธอเคยทำงานเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลและเคยใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนานหลายปี ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตในประเทศจีน จนกระทั่งปี 2022 เมื่อเธอมีอายุครบ 70 ปี เธอได้ตัดสินใจทำตามความฝันวัยเด็กด้วยการเข้าร่วมกลุ่ม “Beijing Fashion Grandmas” (คุณยายแฟชั่นปักกิ่ง) ซึ่งสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปี จากนั้นคุณย่าอิงจื่อก็ได้มีโอกาสเดินแบบที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ โดยเธอตั้งเป้าหมายไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะใช้ชีวิตให้สวยงามต่อไปจนถึงอายุ 120 ปี

เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง-1

เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง-2

เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง-3

เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง-5

เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง-6

เปิดเคล็ดลับ คุณย่าวัย 74 ปี สวยจนสาววัยรุ่นยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นและการดูแลตัวเอง-7

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อ้างอิงจาก : odditycentral

ภาพจาก : douyin 时尚奶奶团美少女英子

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:52 น.
61
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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