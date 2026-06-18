หนุ่มแฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด
ชายวัย 40 ปี แฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ ต้องทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด
ชายอายุ 40 ปี รายหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังถูกหญิงอ้างตัวเป็นร่างทรงกักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายร่างกาย และบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ทุกวัน โดยระบุว่า “นี่คงเป็นโพสต์แรกในรอบ 2-3 เดือนที่ผมได้กลับมาโพสต์เองด้วยตัวเองจริง ๆ โดยมีสติอยู่ครบถ้วน หลังจากมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมจะพยายามเล่าให้กระชับที่สุดนะครับ
ผมได้พบผู้หญิงคนหนึ่งใน TikTok เขาอ้างว่าเป็นร่างผ่าน เป็นหมอดูมีสัมผัสพิเศษ แค่จับมือก็เห็นเรื่องราว และบอกว่าตัวเองมีองค์หลักอยู่ 3 องค์ ทีแรกผมไม่เชื่อ แต่พอเขาจับมือผม เขาก็บอกว่าผมเป็นคู่ของเขาในอดีตชาติ คู่กันมาแล้ว 6 ชาติ และชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่จะได้เป็นคู่บุญคู่บารมีกัน แต่ต้องผ่านบททดสอบให้ได้ก่อน แล้วเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าหมอปราย
สิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือ ผมถูกผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ ๆ ก็เข้ามาในชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนเข้ามาปั่นหัวและครอบงำจนไม่เป็นตัวของตัวเอง ผมต้องทำตามเขาทุกอย่างเหมือนคนโดนทำของใส่ ต้องใช้ชีวิตตัวติดกัน ไปไหนต้องไปด้วย และต้องดูแลเขาทุกอย่างเพราะเขาอ้างว่าป่วยหลายโรค
หลังจากอยู่ด้วยกันสักพัก ก็เริ่มมีเหตุการณ์ลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ตามมา เช่น เรื่องลูกเทพชายหญิง 2 คนจะมาเกิด โดยมาเข้าร่างผู้หญิงคนนี้เพื่อพูดคุยและเรียกผมว่าพ่อ จากนั้นก็มีเหตุการณ์ผีเข้าร่างเขามาขอส่วนบุญบ้าง เข้ามาอาละวาดบ้าง ทำให้ผมประสาทเสียมากเวลาอยู่กับเขา ตัวเขาเองก็มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ เอาแต่ใจ ไม่พอใจก็อาละวาดเสียงดัง เราทะเลาะกันหลายครั้งจนผมอยากจะขอเลิก แต่เขาก็ไม่ยอม
ผมพยายามหนีครั้งที่ 1 แต่หนีไม่พ้น ไม่รู้เพราะเหตุใดเวลาเขาโกรธจะมีแรงมหาศาลมาก เหมือนมีลูกเทพเข้าร่างและมีอิทธิฤทธิ์ ผมโดนซ้อมจนน่วมปวดไปทั้งตัว ข้าวของเครื่องใช้รวมถึง Laptop ของผมถูกทำลาย แถมเขายังเขียนผนังคอนโดใส่ร้ายว่าผมพยายามฆ่าเขา ผมต้องทนอยู่ด้วยความกลัวและระแวง เขาสั่งอะไรก็ต้องทำ เวลาเขาไลฟ์ดูดวงและบังคับให้ผมไลฟ์เปิดไพ่ด้วย ผมพยายามส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ (Signal for Help) ในขณะไลฟ์ แต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็น
ผมต้องอยู่อย่างทรมานและโดนกดดันทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องเงิน พอผมเงินหมดเขาก็บังคับให้ผมไปหยิบยืมคนอื่น นอกจากนี้ยังบังคับให้ผมต้องมีเซ็กส์ด้วยทุกวัน โดยอ้างหลักวิทยาศาสตร์ว่าจะช่วยให้สุขภาพดีและหายจากโรคต่าง ๆ ส่วนใหญ่ผมไม่มีอารมณ์ร่วมเลยเพราะผมไม่ได้รักเขาและความเครียด พอใช้นิ้วช่วยเขา เขาก็จะไม่พอใจและหงุดหงิดด่าทอผม ผมพยายามแอบติดต่อเพื่อน แต่บางคนก็ไม่เชื่อและไม่เข้าใจ ยิ่งไปกว่านั้นผมถูกจับตามองตลอดเวลา โทรศัพท์และไอแพดถูกยึด ทุกอย่างต้องผ่านเขาทั้งหมด แม้กระทั่งโซเชียลมีเดียของผม เขาก็เป็นคนโพสต์เอง
จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ผมตัดสินใจหนีอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ เขากรี๊ดเสียงดังเหมือนปีศาจจนผมกลัวตัวสั่น เขาเริ่มทำลายข้าวของ หยิบมีดมาแกว่งไปมา แล้วฟันเข้าที่แขนซ้ายของผมจนเลือดสาด ตอนนั้นผมคิดว่าคงไม่รอดแล้ว แต่อยู่ ๆ เขากลับตกใจในสิ่งที่ทำ แต่อย่างนั้นก็ยังไม่ยอมส่งผมไปโรงพยาบาลในทันที เพราะพยายามจะแต่งเรื่องโกหกว่าผมโดนโจรแถวคอนโดทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ช่วงบ่าย กว่าเขาจะยอมพาไปโรงพยาบาลก็ปาไป 2 ทุ่ม แถมเมื่อไปถึง ผมที่เสียเลือดมากและปวดแผลอย่างรุนแรง กลับต้องนั่งรอให้เขาตรวจรักษาอาการขาอักเสบและทำธุระของเขาให้เสร็จก่อน กว่าผมจะได้พบหมอก็เกือบ 3-4 ทุ่ม
แผลของผมลึกเข้าไปถึงกล้ามเนื้อ ซึ่งต้องแอดมิทและส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาเนื่องจากต้องใช้ศัลยแพทย์เฉพาะทาง แต่เขาก็ไม่ยอมให้ผมย้าย รพ. อ้างว่าตัวเองหิวข้าว จะเป็นลม ต้องกินยา และเพิ่งไปแก้จมูกมา ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลนานเพราะเชื้อโรคเยอะ สุดท้ายผมทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องกลับคอนโดไปล้างแผลเอง
ผมต้องทนทรมานอยู่เกือบ 6 วันกว่าจะได้เย็บแผล ในระหว่างนั้นสภาพร่างกายและจิตใจผมแย่มากจนอยากโดดตึกตาย แต่ก็ยังต้องหุงข้าว หาอาหาร จัดยา วิตามิน และเช็ดตัวอาบน้ำให้เขาทั้งที่แขนซ้ายผมเจ็บหนัก แถมยังต้องทำแผลศัลยกรรมจมูกให้เขาเสร็จก่อน ถึงจะจัดการธุระส่วนตัวของตัวเองได้
พอเงินเริ่มหมด เขากลับมากดดันผมอีกถึงขั้นจะใช้เฟซบุ๊กของผมเปิดรับบริจาคโดยสร้างเรื่องโกหกหลอกลวง เขาเปลี่ยนรหัสผ่านไอโฟนและลบระบบสแกนใบหน้าทำให้ผมเข้าใช้เครื่องไม่ได้ เวลาที่มีพี่ ๆ เพื่อน ๆ โอนเงินช่วยเหลือเข้ามาในบัญชีผม เขานั่งเฝ้าและบังคับให้ผมโอนเข้าบัญชีเขาทันที จนผมเริ่มทนไม่ไหว แผลก็ปวดและกลัวจะเน่า
จนกระทั่งประมาณวันที่ 6 มิถุนายน 2569 มมมไม่รู้ว่าอะไรลใจให้เขาถ่ายคลิปตอนล้างแผลให้ผม ผมจึงตัดสินใจส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลืออีกครั้งในคลิป ซึ่งโชคดีที่เขาไม่รู้จักสัญญาณนี้จึงตัดต่อและโพสต์ลงไปเอง จนวันที่ 7 มิถุนายน 2569 เพื่อนผมมาเห็นคลิปใน TikTok และในวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ทั้งปุ๊ ผึ้ง บอย และคุณแม่ของผม ได้ประสานงานนำกำลังตำรวจเข้าช่วยชีวิตผมออกมาจากคอนโดได้สำเร็จ
วินาทีที่เห็นเพื่อน ๆ ผมดีใจและรู้สึกโล่งมาก เพื่อน ๆ เห็นสภาพผมแล้วเวทนามาก หลังจากนั้นได้มีการนำตัวผู้หญิงคนนั้นไปที่ สน. เพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ยกัน ตอนนั้นผมตัดสินใจขออโหสิกรรมให้และไม่เอาความ เพราะอยากให้จบสิ้นกันแค่นี้และอย่าได้เจอกันอีกเลย จากนั้นผมจึงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแผลใหม่และเย็บแผลที่ลึกถึงกล้ามเนื้อ เนื่องจากแผลถูกปล่อยทิ้งไว้เกือบสัปดาห์ ตอนนี้ผมต้องใส่เฝือกอ่อนและต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวันจนกว่าจะถึงวันนัดครับ
ผมอยากจะกราบขอบพระคุณ คุณแม่, ป้าอุ๋ย, ปุ๊, ผึ้ง, บอย และพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มีนบุรี ทุกท่านจากใจจริง ที่ลุยเข้ามาช่วยชีวิตผมออกมาจากขุมนรกนั้นได้สำเร็จ
และผมต้องขอขอบพระคุณอย่างสูง ไปยัง เจ้าของห้อง, เอเจนซี่ และนิติบุคคลอาคารชุดของคอนโด ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมในการประสานงาน และช่วยเหลือในเรื่องการเปิดทางเข้าตรวจค้นอย่างเร่งด่วนในวันนั้น หากไม่ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย การเข้าช่วยเหลือคงไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ ขอบพระคุณในความเมตตาจริง ๆ ครับ
นี่คือเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตวัย 40 ปีของผม ชีวิตผมพังทลายหมดตัวและติดลบ แถมยังต้องติดเครดิตบูโรเพราะเขา ผมจึงอยากโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์และเตือนภัยให้ระวังผู้หญิงคนนี้ ผมไม่อยากเอ่ยชื่อหรือเปิดวาร์ป TikTok ของเธอตรงนี้ แต่เท่าที่ทราบมา ผู้หญิงคนนี้เคยออกข่าวช่อง PPTV ช่วงปี 2565-2566 เกี่ยวกับพฤติกรรมเป็นร่างทรงหลอกลวงเงินมาแล้วครับ
ปล.1 ตอนนี้ฝ่ายหญิงยังมีการติดต่อมาพร่ำเพ้อ ทั้งโทรหา พิมพ์ไลน์ และส่งข้อความเสียง รวมถึงโพสต์ลง TikTok แต่ผมได้ทำการบล็อกเขาทุกช่องทางแล้ว และไม่อยากติดต่อกันอีก หากเพื่อน ๆ ท่านใดพบเห็นผู้หญิงคนนี้โพสต์ข้อความอะไรที่เอ่ยชื่อผมในทางเสียหาย กรุณาแคปหน้าจอหรือส่งลิงก์แจ้งมาทางหลังไมค์ได้เลยครับ
ตอนนี้ไอโฟนและไอแพดของผมกู้กลับมาใช้ได้แล้ว แต่ต้องล้างเครื่องใหม่ทั้งหมด ทำให้แทบไม่มีหลักฐานรูปถ่ายหรือสลิปการโอนเงินเหลืออยู่เลย ดังนั้นถ้าใครอยากทราบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร หรืออยากดูคลิปข่าวเก่าของ PPTV สามารถทักหลังไมค์มาถามได้ครับ ปล.2 ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินของผมสูญหายไปหลายรายการครับ
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอพักรักษาตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจสักระยะหนึ่งนะครับ แล้วผมจะกลับมาสู้ใหม่เพื่อกอบกู้ชีวิตและชื่อเสียงของผมคืนมาครับ ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนครับ”
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