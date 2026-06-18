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อินฟลูสาวฝรั่งเศส เสี่ยงคุก 1 ปี หลังให้สัมภาษณ์ “ผู้ลี้ภัย” คืออันตรายของผู้หญิง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:54 น.
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อินฟลูสาวฝรั่งเศส เสี่ยงคุก 1 ปี หลังให้สัมภาษณ์ “ผู้ลี้ภัย” คืออันตรายของผู้หญิง โดนแจ้งความฐานยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เว็บไซต์ ยูโรเปียนคอนเซอร์เวทีฟ รายงานว่า ทาอีส เดสคูฟง (Thaïs d’Escufon) นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและอินฟลูเอนเซอร์ฝ่ายขวาจัดชาวฝรั่งเศสมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ภายหลังจากที่เธอถูกตั้งข้อหาการยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ

ภายหลังจากที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรศัพท์ BFM เมื่อปี 2566 โดยตอนนั้นให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่เธอตกเป็นเหยื่อการบุกรุกและล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ลี้ภัยชาวตูนิเซีย ซึ่งในระหว่างการให้สัมภาษณ์นั้นเธอกล่าวว่า “สิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงคือกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกัน คนผิวดำ และคนอาหรับ”

ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ทำให้ คณะผู้แทนระหว่างกระทรวงเพื่อต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ การต่อต้านชาวยิว และความเกลียดชังต่อกลุ่ม LGBT หรือ DILCRAH ได้ฟ้องร้องในคดีดังกล่าว

หากศาลตัดสินว่าเธอมีความผิดจริงเธออาจจะถูกจำคุก 1 ปี และปรับเงิน 1.6 ล้าบาท (45,000 ยูโร)

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:54 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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