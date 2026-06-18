พี่หนุ่ม ใจป้ำ! ประสานงาน-จ่ายค่าตรวจ DNA ให้ ฟารีดา-ติณติณ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
หนุ่ม กรรชัย ใจป้ำ! ประสานงานคลินิก-จ่ายค่าตรวจ DNA 2.7 หมื่นให้ ฟารีดา-ติณติณ New Country เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
จากกรณีช่วงเช้าที่ผ่านมา 18 มิถุนายน 2569 ฟารีดา และ ติณติณ New Country เดินทางไปที่ บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 เพื่อดำเนินการตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นพ่อของลูกในครรภ์ ซึ่งทางฟารีดายืนยันว่า ติณติณเป็นพ่อของลูกในท้อง 100% โดยทางลูกทุ่งชายก็ขอรอผลตรวจในอีก 14 วันข้างหน้าก่อน ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก
ล่าสุดเพจ ดาวแปดแฉก รายงานว่า ในการตรวจ DNA ระหว่าง ฟารีดา กับ ติณติณ เมื่อช่วงเช้านี้ ทางพิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย เป็นผู้ที่จัดการเรื่องติดต่อคลินิก รวมถึงส่งทีมงานโหนกระแสไปเป็นเพื่อนฟารีดา พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจ DNA ของทั้งสองให้ด้วยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท
“พี่หนุ่ม กรรชัย ใจดีมาก ๆ ให้ทีมงานโหนกระแส จ่ายค่าตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระหว่าง ติณติณ ศิลปินดัง ฟารีดา เพื่อจะได้รู้ว่าใครคือพ่อของลูกในครรภ์ ค่าตรวจ 27,000 บาท”
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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก
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