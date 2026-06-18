วอลเลย์บอล

เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:32 น.
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เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้

วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ บัลแกเรีย เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทยได้เปรียบ 3 ต่อ 2 ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เตรียมลงสนามนัดที่สองของสัปดาห์ พบกับ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบัลแกเรีย ในศึกเนชั่นส์ลีก VNL 2026 คืนนี้ วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports

สาวไทยยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลย แพ้ 5 นัดรวด มีเพียง 3 คะแนน รั้งอันดับ 17 ของตารางคะแนน

สถิติพบกัน 5 นัดล่าสุด ไทยได้เปรียบ

สถิติการพบกันของทั้งสองทีมใน 5 นัดหลังสุด ฝั่งสาวไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบนิดหน่อย ชนะ 3 แพ้ 2 นัด

  • เนชั่นส์ลีก 2025 วันที่ 22 มิถุนายน 2025 ทีมไทยแพ้บัลแกเรีย 2-3 เซต
  • เนชั่นส์ลีก 2024 วันที่ 13 มิถุนายน 2024 ทีมไทยชนะบัลแกเรีย 3-2 เซต
  • เนชั่นส์ลีก 2022 วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 ทีมไทยชนะบัลแกเรีย 3-0 เซต
  • เนชั่นส์ลีก 2019 วันที่ 4 มิถุนายน 2019 ทีมไทยชนะบัลแกเรีย 3-1 เซต
  • ชิงแชมป์โลก 2018 วันที่ 10 ตุลาคม 2018 ทีมไทยแพ้บัลแกเรีย 2-3 เซต

ผลงานทีมชาติไทย 5 นัดล่าสุด ใน VNL 2026

นัดที่ วันที่ คู่แข่ง ผล
1 3 มิ.ย. เซอร์เบีย แพ้ 0-3
2 4 มิ.ย. จีน แพ้ 2-3 (5 เซต)
3 6 มิ.ย. เบลเยียม แพ้ 2-3 (5 เซต)
4 7 มิ.ย. เช็กเกีย แพ้ 0-3
5 17 มิ.ย. ยูเครน แพ้ 2-3 (23-25, 25-19, 26-28, 25-22, 10-15)

บัลแกเรีย ผลงาน 5 นัดล่าสุด ใน VNL 2026

ชนะ 1 แพ้ 4 เก็บได้ 3 คะแนน อันดับ 16 ตารางคะแนน

  • แพ้ โปแลนด์ 0-3 เซต (12-25, 22-25, 23-25)
  • แพ้ ตุรกี 1-3 เซต (12-25, 9-25, 25-22, 18-25)
  • แพ้ บราซิล 0-3 เซต (23-25, 17-25, 13-25)
  • ชนะ สาธารณรัฐโดมินิกัน 3-0 เซต (25-19, 25-19, 25-13)
  • แพ้ อิตาลี 0-3 เซต (22-25, 16-25, 25-27)

เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้

VNL 2026 ปีนี้มีเงื่อนไขที่โหดกว่าทุกปี ทีมที่จบอันดับ 18 ของตารางคะแนนจะต้องตกชั้นและถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในปี 2027 ทันที ทำให้ทุกแต้มในทุกนัดมีความหมายอย่างมากสำหรับทีมชาติไทย

สถิติที่ไทยเคยเอาชนะบัลแกเรียได้ถึง 3 ใน 5 ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงชนะในรูปแบบ 5 เซตที่ VNL 2024 ถือเป็นสัญญาณดีว่าทีมสาวไทยมีประสบการณ์ในการสู้กับคู่แข่งทีมนี้ และมีโอกาสลุ้นคว้าชัยที่บ้านตัวเองบนสนามหัวหมากคืนนี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:32 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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