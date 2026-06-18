เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้
วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ บัลแกเรีย เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทยได้เปรียบ 3 ต่อ 2 ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เตรียมลงสนามนัดที่สองของสัปดาห์ พบกับ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบัลแกเรีย ในศึกเนชั่นส์ลีก VNL 2026 คืนนี้ วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports
สาวไทยยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลย แพ้ 5 นัดรวด มีเพียง 3 คะแนน รั้งอันดับ 17 ของตารางคะแนน
สถิติพบกัน 5 นัดล่าสุด ไทยได้เปรียบ
สถิติการพบกันของทั้งสองทีมใน 5 นัดหลังสุด ฝั่งสาวไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบนิดหน่อย ชนะ 3 แพ้ 2 นัด
- เนชั่นส์ลีก 2025 วันที่ 22 มิถุนายน 2025 ทีมไทยแพ้บัลแกเรีย 2-3 เซต
- เนชั่นส์ลีก 2024 วันที่ 13 มิถุนายน 2024 ทีมไทยชนะบัลแกเรีย 3-2 เซต
- เนชั่นส์ลีก 2022 วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 ทีมไทยชนะบัลแกเรีย 3-0 เซต
- เนชั่นส์ลีก 2019 วันที่ 4 มิถุนายน 2019 ทีมไทยชนะบัลแกเรีย 3-1 เซต
- ชิงแชมป์โลก 2018 วันที่ 10 ตุลาคม 2018 ทีมไทยแพ้บัลแกเรีย 2-3 เซต
ผลงานทีมชาติไทย 5 นัดล่าสุด ใน VNL 2026
|นัดที่
|วันที่
|คู่แข่ง
|ผล
|1
|3 มิ.ย.
|เซอร์เบีย
|แพ้ 0-3
|2
|4 มิ.ย.
|จีน
|แพ้ 2-3 (5 เซต)
|3
|6 มิ.ย.
|เบลเยียม
|แพ้ 2-3 (5 เซต)
|4
|7 มิ.ย.
|เช็กเกีย
|แพ้ 0-3
|5
|17 มิ.ย.
|ยูเครน
|แพ้ 2-3 (23-25, 25-19, 26-28, 25-22, 10-15)
บัลแกเรีย ผลงาน 5 นัดล่าสุด ใน VNL 2026
ชนะ 1 แพ้ 4 เก็บได้ 3 คะแนน อันดับ 16 ตารางคะแนน
- แพ้ โปแลนด์ 0-3 เซต (12-25, 22-25, 23-25)
- แพ้ ตุรกี 1-3 เซต (12-25, 9-25, 25-22, 18-25)
- แพ้ บราซิล 0-3 เซต (23-25, 17-25, 13-25)
- ชนะ สาธารณรัฐโดมินิกัน 3-0 เซต (25-19, 25-19, 25-13)
- แพ้ อิตาลี 0-3 เซต (22-25, 16-25, 25-27)
VNL 2026 ปีนี้มีเงื่อนไขที่โหดกว่าทุกปี ทีมที่จบอันดับ 18 ของตารางคะแนนจะต้องตกชั้นและถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในปี 2027 ทันที ทำให้ทุกแต้มในทุกนัดมีความหมายอย่างมากสำหรับทีมชาติไทย
สถิติที่ไทยเคยเอาชนะบัลแกเรียได้ถึง 3 ใน 5 ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงชนะในรูปแบบ 5 เซตที่ VNL 2024 ถือเป็นสัญญาณดีว่าทีมสาวไทยมีประสบการณ์ในการสู้กับคู่แข่งทีมนี้ และมีโอกาสลุ้นคว้าชัยที่บ้านตัวเองบนสนามหัวหมากคืนนี้
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