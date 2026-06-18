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“ฟิล์ม รัฐภูมิ” ให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่เคยยุ่งเกี่ยว ถูกโยงเป็นคนบันเทิงคดี Forex

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:16 น.
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“ฟิล์ม รัฐภูมิ” ให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่เคยยุ่งเกี่ยว ถูกโยงเป็นคนบันเทิง ฟ. คดีลงทุน Forex ชี้มีคนแกล้งเอาชื่อของตนใส่เข้าไป

จากกรณีที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในรายงานเบื้องต้นระบุว่า นักการเมืองที่เกี่ยวข้องคือนักการเมือง ภ. ส่วนคนบันเทิงมีรายงานว่าตัวย่อ ฟ. นั้น

ล่าสุดสำนักข่าวไทยรัฐได้สัมภาษณ์ ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ซึ่งถูกโยงว่าคือคนบันเทิง ฟ. โดยเจ้าตัวออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมกล่าวว่า “เหมือนเดิมครับ ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลย ทั้งเพย์เมนต์ ทั้งฟอเร็กซ์ ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลย แต่ก็คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิม เดี๋ยวเข้าไปชี้แจง”

ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.นี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบูรณาการเกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมกับจะมีการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง และคนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน จำนวนมูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหายทั้งหมด และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าวอีก

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:16 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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