เปิดประวัติ ‘ป้อม ภาวุธ’ เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย ก้าวสู่การเมือง แคนดิเดต รมว.ดีอี พรรคประชาชน
ทำความรู้จัก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ชายผู้บุกเบิกวงการอีคอมเมิร์ซไทยสู่มูลค่าร้อยล้าน ก่อนผันตัวลงเล่นการเมืองในฐานะ สส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคประชาชน และแคนดิเดต รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ
ชื่อของ ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากในแวดวงการเมืองและธุรกิจระดับประเทศ หลังจากที่เขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มตัว วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับชายผู้บุกเบิกวงการเทคโนโลยีไทยคนนี้ให้มากขึ้น
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เป็นชาวอำเภอท่ามะกา ตำบลท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี เติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจการค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในวัยเด็กเขามีความชื่นชอบในการอ่านการ์ตูนและเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจุดประกายให้เขากลายเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในยุคบุกเบิกของประเทศไทย
- ประวัติการศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ระดับปริญญาโท: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- ระดับผู้บริหาร: ปริญญาโท Executive MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรร่วมกับสถาบันชั้นนำระดับโลกอย่าง Kellogg และ Wharton)
ตำนาน “เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย” ดีลธุรกิจร้อยล้าน
เส้นทางธุรกิจของเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง 23 ปี ด้วยการสร้างธุรกิจออนไลน์ ก่อนจะได้รับเงินลงทุนก้อนแรกในวัย 25 ปี เขาได้ขยายกิจการจนประสบความสำเร็จอย่างสูง และสามารถขายกิจการให้กับ Rakuten บริษัทอีคอมเมิร์ซอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าสูงถึงหลักร้อยล้านบาท
ในเวลาต่อมา ภาวุธได้ตัดสินใจซื้อบริษัทของตนเองคืนกลับมาบริหาร ก่อนที่จะทำการขายกิจการอีกครั้งให้กับกลุ่มเจริญ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความเชี่ยวชาญในวงการดิจิทัล ทำให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซ” ของเมืองไทย นอกจากนี้เขายังเป็นนักลงทุน (Angel Investor) ที่ให้การสนับสนุน Startup สายเทคโนโลยีมากกว่า 44 บริษัท รวมถึงสวมหมวกเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำอีกมากมาย
ก้าวสู่เส้นทางการเมืองกับพรรคประชาชน
หลังจากสั่งสมประสบการณ์ในโลกธุรกิจอย่างโชกโชน ภาวุธได้ตัดสินใจเบนเข็มเข้าสู่การทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยก่อนหน้านี้เขาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มาแล้ว
ปัจจุบัน ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ มีบทบาทสำคัญทางการเมืองในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 ของ พรรคประชาชน และยังถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตคนสำคัญ สำหรับตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต
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