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เปิดประวัติ ‘ป้อม ภาวุธ’ เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย ก้าวสู่การเมือง แคนดิเดต รมว.ดีอี พรรคประชาชน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:19 น.
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เปิดประวัติ 'ป้อม ภาวุธ' เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย ก้าวสู่การเมือง แคนดิเดต รมว.ดีอี พรรคประชาชน
FB/ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ - Pawoot Pongvitayapanu

ทำความรู้จัก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ชายผู้บุกเบิกวงการอีคอมเมิร์ซไทยสู่มูลค่าร้อยล้าน ก่อนผันตัวลงเล่นการเมืองในฐานะ สส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคประชาชน และแคนดิเดต รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ

ชื่อของ ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากในแวดวงการเมืองและธุรกิจระดับประเทศ หลังจากที่เขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มตัว วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับชายผู้บุกเบิกวงการเทคโนโลยีไทยคนนี้ให้มากขึ้น

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เป็นชาวอำเภอท่ามะกา ตำบลท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี เติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจการค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในวัยเด็กเขามีความชื่นชอบในการอ่านการ์ตูนและเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจุดประกายให้เขากลายเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในยุคบุกเบิกของประเทศไทย

  • ประวัติการศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ระดับปริญญาโท: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
  • ระดับผู้บริหาร: ปริญญาโท Executive MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรร่วมกับสถาบันชั้นนำระดับโลกอย่าง Kellogg และ Wharton)
ทำความรู้จัก &quot;ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ&quot; หรือ &quot;ป้อม&quot; ชายผู้บุกเบิกวงการอีคอมเมิร์ซไทยสู่มูลค่าร้อยล้าน ก่อนผันตัวลงเล่นการเมืองในฐานะ สส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคประชาชน และแคนดิเดต รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ
FB/ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ – Pawoot Pongvitayapanu

ตำนาน “เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย” ดีลธุรกิจร้อยล้าน

เส้นทางธุรกิจของเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง 23 ปี ด้วยการสร้างธุรกิจออนไลน์ ก่อนจะได้รับเงินลงทุนก้อนแรกในวัย 25 ปี เขาได้ขยายกิจการจนประสบความสำเร็จอย่างสูง และสามารถขายกิจการให้กับ Rakuten บริษัทอีคอมเมิร์ซอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าสูงถึงหลักร้อยล้านบาท

ในเวลาต่อมา ภาวุธได้ตัดสินใจซื้อบริษัทของตนเองคืนกลับมาบริหาร ก่อนที่จะทำการขายกิจการอีกครั้งให้กับกลุ่มเจริญ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความเชี่ยวชาญในวงการดิจิทัล ทำให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซ” ของเมืองไทย นอกจากนี้เขายังเป็นนักลงทุน (Angel Investor) ที่ให้การสนับสนุน Startup สายเทคโนโลยีมากกว่า 44 บริษัท รวมถึงสวมหมวกเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำอีกมากมาย

ก้าวสู่เส้นทางการเมืองกับพรรคประชาชน

หลังจากสั่งสมประสบการณ์ในโลกธุรกิจอย่างโชกโชน ภาวุธได้ตัดสินใจเบนเข็มเข้าสู่การทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยก่อนหน้านี้เขาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มาแล้ว

ปัจจุบัน ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ มีบทบาทสำคัญทางการเมืองในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 ของ พรรคประชาชน และยังถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตคนสำคัญ สำหรับตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต

ก้าวสู่เส้นทางการเมืองกับพรรคประชาชน
FB/ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ – Pawoot Pongvitayapanu

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:19 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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