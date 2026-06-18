ศาลพิพากษาจำคุก “ออยศรี” 1 ปี คดีหมิ่น “อ.อ๊อด” พร้อมปรับ 1.8 แสนบาท
ศาลพิพากษาจำคุก “ออยศรี” 1 ปี 1 เดือน รอลงอาญา คดีหมิ่น “อ.อ๊อด” พร้อมปรับ 1.8 แสนบาท ทางออยศรีเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไป
ศาลอาญารัชดา ผู้พิพากษา นัดเพื่ออ่านคำพิพากษา คดีที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟ้อง ออยศรี เจ้าของเพจ ออยศรีและผองเพื่อน ในข้อหาดูหมิ่นและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เป็นคดีดำหมายเลข อ. 950/2568 คดีแรก
โดย อ.อ๊อด โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตถึงคดีดังกล่าวว่า “ด่วน! จากศาลอาญารัชดา ศาลพิพากษาจำคุก ออยศรี 1 ปี 1 เดือน รอลงอาญา ปรับ 180,000 บาท ให้จำเลยลงโฆษณาขอโทษอาจารย์อ๊อด”
ขณะที่ทางออยศรีอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กว่า “นายอ๊อด วีรชัย พุทธวงศ์ ฟ้องออยศรี ในคดีนี้ จำนวน 11 กรรม ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง 4 กรรม คงเหลือ 7 กรรม พิพากษาวันนี้ ผิดหมิ่นประมาท 1 กรรม ปรับ 1 แสนบาท และ ดูหมิ่น 1 กรรม ปรับ 1 หมื่นบาท
ที่เหลือ ยกฟ้องทั้งหมด ดังนั้น ในคดีนี้ ฟ้องมาในมาตรา 309,328,393
ยกฟ้องทั้งหมดในมาตรา 309
ผิดเพียง 1 กรรมในมาตรา 328
ผิดเพียง 1 กรรมในมาตรา 393
รวมง่ายๆ ยกฟ้องทั้งหมด 9 กรรม ทุกกรรมมีการฟ้องกลับทั้งหมด ในส่วนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาน้อมรับคำพิพากษา แต่จะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อไป”
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