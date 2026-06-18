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ยังไงแน่? เพจดังรวมตัว แฉวีรกรรม “น้องซาแซง” ใช้ตำแหน่งคนเบื้องหลัง แอดไลน์ศิลปิน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:34 น.
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ยังไงแน่? เพจดังรวมตัว แฉวีรกรรม “น้องคนนั้น” ที่ถูกกล่าวหา “เป็นซาแซง” ใช้ตำแหน่งคนเบื้องหลัง แอดไลน์ศิลปิน อ้างถาม “สั่งข้าวได้นะคะ”

โอ้ละพ่อ ดูเหมือนว่าประเด็นร้อนที่ตัวละครหลักคือ ฟารีดา และ ติณติณ New Country ดูท่าว่ายังไงก็จะยังไม่จบง่าย ๆ อย่างแน่นอน โดยก่อนหน้านี้ฟารีดาเคยออกมาชี้แจงปม ส่งรูปชุดตรวจครรภ์รีไซเคิลให้นักร้อง ฟ. ซึ่งอ้างว่าส่งให้น้องซาแซงของนักร้อง ฟ. สองพี่น้อง ตามคำสั่งของบุคคลที่ 3

ต่อมาทาง น้องผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นซาแซง ก็ยืนยันเสียงแข็งผ่านทางรายการ Phutta Talk ว่า “ตนเป็นเพียงแฟนคลับปกติ ไม่ใช่ซาแซง และรู้ขอบเขตระหว่างแฟนคลับกับศิลปินดี ไม่เคยล้ำเส้น ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้ฟารีดาหมั่นไส้ และเธอเองก็ไม่เคยอิจฉาหรือหมั่นไส้อะไรฟารีดาเลย ตัวเธอเองสิต้องอิจฉาฟามากกว่าหรือเปล่า เพราะฟามีชื่อเสียง เป็นนักร้อง ส่วนเธอเป็นแค่พนักงานสวัสดิการธรรมดา” ตามที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร?

ล่าสุด 2 เพจดัง อย่าง มาดามเม้าท์ และ เจ๊มอย108 รวมตัวกันออกมาแฉวีรกรรมของ น้องผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นซาแซง นั้น ใช้หน้าที่การงานของคนเบื้องหลังเข้าหาศิลปิน ขอแอดไลน์ด้วยข้ออ้างว่า “สั่งข้าวได้นะคะ” ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการหมั่นไส้กับฟารีดา จนขิงกันไปขิงมาถึงเรื่องส่งภาพที่ตรวจครรภ์ไปให้นักร้อง ฟ. แต่ทั้ง 2 เพจก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าให้ฟังหูไว้หู เพราะไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม

ยังไงแน่-เพจดังรวมตัว-แฉวีรกรรม-น้องซาแซง-ใช้ตำแหน่งคนเบื้องหลัง-แอดไลน์ศิลปิน-1
ภาพจาก : FB บันเทิงหน้าตุ๊ด

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อ้างอิงจาก : FB มาดามเม้าท์, X เจ๊มอย108

ภาพจาก : FB บันเทิงหน้าตุ๊ด

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 13:34 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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