ยังไงแน่? เพจดังรวมตัว แฉวีรกรรม “น้องซาแซง” ใช้ตำแหน่งคนเบื้องหลัง แอดไลน์ศิลปิน

ยังไงแน่? เพจดังรวมตัว แฉวีรกรรม “น้องคนนั้น” ที่ถูกกล่าวหา “เป็นซาแซง” ใช้ตำแหน่งคนเบื้องหลัง แอดไลน์ศิลปิน อ้างถาม “สั่งข้าวได้นะคะ”
โอ้ละพ่อ ดูเหมือนว่าประเด็นร้อนที่ตัวละครหลักคือ ฟารีดา และ ติณติณ New Country ดูท่าว่ายังไงก็จะยังไม่จบง่าย ๆ อย่างแน่นอน โดยก่อนหน้านี้ฟารีดาเคยออกมาชี้แจงปม ส่งรูปชุดตรวจครรภ์รีไซเคิลให้นักร้อง ฟ. ซึ่งอ้างว่าส่งให้น้องซาแซงของนักร้อง ฟ. สองพี่น้อง ตามคำสั่งของบุคคลที่ 3
ต่อมาทาง น้องผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นซาแซง ก็ยืนยันเสียงแข็งผ่านทางรายการ Phutta Talk ว่า “ตนเป็นเพียงแฟนคลับปกติ ไม่ใช่ซาแซง และรู้ขอบเขตระหว่างแฟนคลับกับศิลปินดี ไม่เคยล้ำเส้น ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้ฟารีดาหมั่นไส้ และเธอเองก็ไม่เคยอิจฉาหรือหมั่นไส้อะไรฟารีดาเลย ตัวเธอเองสิต้องอิจฉาฟามากกว่าหรือเปล่า เพราะฟามีชื่อเสียง เป็นนักร้อง ส่วนเธอเป็นแค่พนักงานสวัสดิการธรรมดา” ตามที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
หญิงแฟนคลับ โต้ ฟารีดา ยันไม่ใช่ซาแซง แค่คนปกติทั่วไป งงโดนหมั่นไส้เรื่องอะไร?
ล่าสุด 2 เพจดัง อย่าง มาดามเม้าท์ และ เจ๊มอย108 รวมตัวกันออกมาแฉวีรกรรมของ น้องผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นซาแซง นั้น ใช้หน้าที่การงานของคนเบื้องหลังเข้าหาศิลปิน ขอแอดไลน์ด้วยข้ออ้างว่า “สั่งข้าวได้นะคะ” ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการหมั่นไส้กับฟารีดา จนขิงกันไปขิงมาถึงเรื่องส่งภาพที่ตรวจครรภ์ไปให้นักร้อง ฟ. แต่ทั้ง 2 เพจก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าให้ฟังหูไว้หู เพราะไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม
มีคนในมาเล่าให้ฟังอยู่ ประมาณนี้แหละ
แบบชั้นได้ใกล้ชิด สนิท มีอภิสิทธิ์ เพราะชั้นเป็นคนวงใน อีกคนก็เลยแบบเหมือนโดนขิง
แต่ก็นะ ถึงจะจริงหรือไม่จริง ก็ไม่ควรทำเรื่องแบบนี้ป่ะ ถ้าเราอยากขิงกลับ มันต้องเป็นเรื่องจริงถึงจะขิงได้แบบสาแก่ใจ ไม่ใช่สร้างเรื่องโกหกว่าฉันชนะ… pic.twitter.com/FejCsniymL
— เจ๊มอย108 (@jmoy108) June 17, 2026
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อ้างอิงจาก : FB มาดามเม้าท์, X เจ๊มอย108
ภาพจาก : FB บันเทิงหน้าตุ๊ด
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