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ประวัติ เดวีห์ เชส นักแสดง The Ring เสียงพากย์ Lilo เสียชีวิตวัย 35 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 12:05 น.
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ประวัติ เดวีห์ เชส ผู้รับบท 'ซามาร่า' ใน The Ring และให้เสียง 'ลีโล่' เสียชีวิตวัย 35 ปี
ภาพจาก : IG/letterboxd

ย้อนเส้นทางชีวิตและผลงานของ Daveigh Chase นักแสดงเด็กยุค 2000s ผู้แจ้งเกิดจากสองบทบาทต่างขั้ว ทั้งซามาร่า มอร์แกน ใน The Ring และลีโล่ ใน Lilo & Stitch

ชื่อของ เดวีห์ เชส หรือ Daveigh Chase กลับมาอยู่ในความทรงจำของแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าเธอเสียชีวิตในวัย 35 ปี จากปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบและการติดเชื้อในกระแสเลือด

สำหรับผู้ชมยุค 2000s เดวีห์ เชส ไม่ใช่เพียงนักแสดงเด็กคนหนึ่งของฮอลลีวูด แต่เป็นเจ้าของสองบทบาทที่แตกต่างกันสุดขั้วในปีเดียวกัน คนหนึ่งคือ “ซามาร่า มอร์แกน” ผีเด็กผมยาวจาก The Ring อีกคนคือ “ลีโล่” เด็กหญิงชาวฮาวายหัวดื้อแต่น่ารักใน Lilo & Stitch

สองบทบาทนี้ทำให้ชื่อของเธออยู่ทั้งในโลกหนังสยองขวัญและแอนิเมชันครอบครัว เรียกง่าย ๆ ว่าเด็กคนเดียวทำให้คนดูทั้งกลัวทีวี และรักเอเลียนสีฟ้าได้ในปีเดียวกัน ฝีมือแบบนี้ไม่ธรรมดา

เดวีห์ เชส คือใคร

เดวีห์ เชส มีชื่อเต็มว่า Daveigh Elizabeth Chase เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 1990 ที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อย ผ่านงานโฆษณา งานโทรทัศน์ และบทรับเชิญในซีรีส์หลายเรื่อง

ก่อนจะกลายเป็นชื่อที่คนดูทั่วโลกรู้จัก เดวีห์เคยปรากฏตัวในงานโทรทัศน์หลายเรื่อง เช่น Sabrina the Teenage Witch, ER, Charmed และ The Practice ซึ่งเป็นเส้นทางปกติของนักแสดงเด็กในฮอลลีวูดที่ต้องสะสมประสบการณ์จากบทเล็ก ๆ ก่อนจะได้บทใหญ่

จุดเปลี่ยนสำคัญของเธอเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2000s เมื่อเธอได้ร่วมแสดงใน Donnie Darko ภาพยนตร์ไซไฟดราม่าที่ภายหลังกลายเป็นหนังคัลต์ในหมู่คนดู ก่อนจะก้าวขึ้นสู่บทบาทที่ใหญ่กว่าเดิมในปี 2002

แจ้งเกิดจากบท ซามาร่า มอร์แกน ใน The Ring

ปี 2002 เดวีห์ เชส รับบท “ซามาร่า มอร์แกน” ใน The Ring หนังสยองขวัญฉบับรีเมกของอเมริกา ที่สร้างจากภาพยนตร์ญี่ปุ่น Ringu

ตัวละครซามาร่าแทบไม่ต้องพูดมาก แต่กลับกลายเป็นหนึ่งในภาพจำที่น่ากลัวที่สุดของหนังสยองขวัญยุคนั้น เด็กหญิงผมยาว ใบหน้านิ่ง เงียบผิดปกติ และฉากคลานออกมาจากหน้าจอโทรทัศน์ กลายเป็นภาพที่คนดูจำนวนมากจำได้จนถึงวันนี้

ความสำเร็จของบทนี้ทำให้เดวีห์คว้ารางวัล Best Villain จากเวที MTV Movie Awards ปี 2003 ชนะนักแสดงรุ่นใหญ่หลายคนในปีเดียวกัน ถือเป็นรางวัลใหญ่ที่ยืนยันว่าเธอไม่ได้แค่ “อยู่ในหนังดัง” แต่มีพลังการแสดงมากพอจะขโมยความสนใจจากคนดูทั้งเรื่อง

อีกด้านหนึ่ง เธอคือเสียงของ ลีโล่ ใน Lilo & Stitch

ในปีเดียวกับที่คนดูรู้จักเธอในฐานะซามาร่า เดวีห์ เชส ยังเป็นผู้ให้เสียง “ลีโล่ เปเลไค” ใน Lilo & Stitch แอนิเมชันของดิสนีย์ที่ออกฉายในปี 2002

ลีโล่ไม่ใช่เด็กหญิงแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ดั้งเดิม เธอดื้อ แปลก เหงา ขี้โมโห และรักครอบครัวมาก บทนี้ต้องการเสียงที่มีชีวิต ไม่เรียบร้อยจนเกินไป และยังต้องทำให้คนดูเชื่อว่าเธอเป็นเด็กจริง ๆ ไม่ใช่เสียงพากย์ที่ถูกปรุงจนหมดธรรมชาติ

เดวีห์ทำให้ลีโล่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งความซน ความเปราะบาง และความรักที่มีต่อสติทช์ ผลงานนี้ทำให้เธอได้รับรางวัล Annie Award ด้านการให้เสียงพากย์ และทำให้ตัวละครลีโล่กลายเป็นหนึ่งในตัวละครเด็กที่คนดูดิสนีย์จดจำมากที่สุด

เสียงพากย์ Chihiro ใน Spirited Away ฉบับอังกฤษ

นอกจาก Lilo & Stitch แล้ว เดวีห์ยังฝากผลงานพากย์เสียงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ คือ Chihiro Ogino ใน Spirited Away เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ผลงานแอนิเมชันระดับตำนานของสตูดิโอจิบลิ

บท Chihiro เป็นบทที่ต้องใช้เสียงของเด็กที่ค่อย ๆ เติบโตผ่านเหตุการณ์ประหลาดรอบตัว เธอเริ่มต้นด้วยความกลัว ความสับสน และค่อย ๆ กลายเป็นเด็กที่กล้าตัดสินใจมากขึ้น การพากย์บทนี้จึงต้องใช้ความละเอียดมากกว่าการอ่านบทให้ถูกจังหวะ

เมื่อมองรวมกัน เดวีห์จึงเป็นหนึ่งในนักแสดงเด็กที่มีผลงานพากย์เสียงโดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น เพราะเธอได้อยู่ทั้งในโลกดิสนีย์และโลกจิบลิ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่าย

ผลงานโทรทัศน์และเส้นทางหลังวัยเด็ก

หลังแจ้งเกิดจาก The Ring และ Lilo & Stitch เดวีห์ยังมีผลงานต่อเนื่องในวงการโทรทัศน์ โดยหนึ่งในบทที่คนดูจำได้คือ Rhonda Volmer ในซีรีส์ Big Love ของ HBO

บทใน Big Love ทำให้คนดูเห็นเธอในมิติที่โตขึ้น จากนักแสดงเด็กสู่บทวัยรุ่นที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม แม้ชื่อเสียงของเธอจะไม่ได้อยู่ในกระแสหลักเท่าช่วงต้นทศวรรษ 2000s แต่เธอยังเป็นนักแสดงที่มีฐานแฟนเหนียวแน่นจากผลงานเดิม

เดวีห์ยังกลับมารับบท Samantha Darko ใน S. Darko ภาคต่อของ Donnie Darko และมีผลงานภาพยนตร์อิสระในช่วงหลัง ก่อนที่ชีวิตการแสดงจะค่อย ๆ เงียบลง

นักแสดงที่ไม่ยึดติดภาพฮอลลีวูด

จากคำบอกเล่าของคนใกล้ชิด เดวีห์เป็นคนรักความเป็นส่วนตัวสูง และไม่ได้ใช้ชีวิตแบบดาราฮอลลีวูดที่ชอบอยู่กลางแสงไฟ เธอรักสัตว์ โดยเฉพาะแมว และให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าการไล่ตามชื่อเสียง

ภาพของเธอจึงต่างจากอดีตนักแสดงเด็กหลายคนที่พยายามอยู่ในกระแสตลอดเวลา เดวีห์เลือกเส้นทางของตัวเอง แม้จะมีช่วงที่ห่างหายจากงานใหญ่ แต่ผลงานที่เธอทิ้งไว้กลับยังคงทำงานแทนเธอได้ดี

ทุกครั้งที่คนดูเปิด Lilo & Stitch เสียงของลีโล่ยังอยู่ตรงนั้น ทุกครั้งที่แฟนหนังสยองขวัญพูดถึง The Ring ภาพของซามาร่ายังเป็นภาพแรก ๆ ที่ถูกนึกถึง

มรดกจากสองบทบาทที่ไม่มีใครลืม

เดวีห์ เชส เป็นตัวอย่างของนักแสดงที่ไม่ได้มีผลงานจำนวนมหาศาล แต่มีผลงานไม่กี่ชิ้นที่ทรงพลังพอจะอยู่ในความทรงจำของคนดูยาวนาน

ซามาร่าใน The Ring ทำให้เธอกลายเป็นตำนานของหนังสยองขวัญยุคใหม่ ส่วนลีโล่ใน Lilo & Stitch ทำให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำวัยเด็กของผู้ชมทั่วโลก

นี่คือเสน่ห์พิเศษของเดวีห์ เชส เธอทำให้คนดูเชื่อได้ทั้งความน่ากลัวและความอบอุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน และไม่ว่าวงการภาพยนตร์จะเปลี่ยนไปแค่ไหน สองบทบาทนี้ยังคงพาแฟนหนังย้อนกลับไปจำชื่อของเธอได้เสมอ

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ภาพจาก : IG/letterboxd
ภาพจาก : IG/letterboxd
ภาพจาก : IG/letterboxd

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 12:05 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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