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“บิ๊กราญ“ นำทีมกวาดล้าง แก๊งทุจริตทะเบียนราษฎร สวมสิทธิทำบัตรให้ต่างด้าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:55 น.
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“บิ๊กราญ“ นำทีมกวาดล้าง แก๊งทุจริตทะเบียนราษฎร สวมสิทธิทำบัตรให้ต่างด้าว

“บิ๊กราญ“ นำทีมกวาดล้าง จับอดีตปลัดอำเภอ แก๊งทุจริตทะเบียนราษฎร สวมสิทธิทำบัตรให้ต่างด้าว เร่งขยายผลยึดทรัพย์ขบวนการฟอกเงิน

18 มิ.ย. 2569 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. พร้อมด้วย ตำรวจสืบสวนภูธรภาค 5 และ สืบสวนภูธร จ.เชียงราย สภ.เวียงแก่น สนธิกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จ.เชียงราย , กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติการ กวาดล้างทุจริตทะเบียนราษฎร ปราบปรามการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมตัวเด็กทำบัตรประจำตัว

โดยคณะพนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิด จำนวน 27 หมาย มีผู้ต้องหา 22 ราย ซึ่งมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่น จำนวน 1 ราย , สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2 ราย บุคคลผู้สวมรายการ จำนวน 19 ราย พร้อมนำกำลังเข้าตรวจค้นทั้งหมด 6 เป้าหมาย บ้านพักอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่น อ.เวียงเชียงรุ้ง , บ้านภรรยาอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่น อ.เมืองเชียงราย , บ้านพักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2 เป้าหมาย , บ้านพักบุคคลผู้สวมรายการ อ.ดอยหลวง และ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่น อ.เวียงแก่น

เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นในจังหวัดเชียงราย
FB/ ดาวแปดแฉก

พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจตั้งด่านตรวจความมั่นคงช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ตรวจพบชายต่างด้าว ลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาในประเทศไทย จากการตรวจค้นพบเงินสด จำนวน 140,000 บาท โดยชายต่างด้าวอ้างว่านำมาใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ต้องสงสัยว่ามีการทุจริตจัดทำทะเบียนนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษรจี (G) และมีการนำบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการสวมตัวทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 ราย ชุดสืบสวนจึงได้ทำการสืบสวนเพิ่มเติม

พล.ต.อ.สำราญ กล่าวต่อว่า จากการแนวทางการสืบสวนพบว่าตัวบุคคลที่เข้ามาสวมสิทธิ์เหล่านี้เป็นคนต่างด้าวหลากหลายสัญชาติ ไม่ว่าจะเป็น จีน พม่า ลาว และ เวียดนาม ซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือยาเสพติด และเมื่อได้บัตรเหล่านี้ไป ก็จะเกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตและมีสิทธิ์ต่าง ๆ อาทิ การเดินทาง การเปิดบัญชีธนาคาร การทำธุรกรรม และอาจนำไปสู่การได้สัญชาติโดยมิชอบในอนาคต รวมทั้งอาจนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดมาฟอกหรือซื้อทรัพย์สินต่อไป ซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

FB/ ดาวแปดแฉก

จากการสอบปากคำผู้สวมบัตรบางรายรับสารภาพว่า ภายในกลุ่มลับของเพื่อนต่างชาติที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย มีการแจ้งว่าสามารถทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วยเลข “0” ได้ โดยถ้าถือครองสัก 4 – 5 ปี จะสามารถเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนได้ โดยติดต่อชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่ท่าขี้เหล็กชื่อ TUN LIN อายุประมาณ 50 ปี ซึ่งมีแจ้งราคากับในการจัดทำอยู่ที่ 100,000 เพื่อแลกกับการถือบัตรดังกล่าว

นอกจากนี้ตรวจสอบพบว่ามีการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยนำบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่ใช่เจ้าของรายการที่แท้จริงมาสวมรายการนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษรจี (G) ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในช่วงปี พ.ศ. 2567 – 2568 พบรายการที่น่าเชื่อว่ามีความผิดมากกว่า 200 ราย

อย่างไรก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมมือกับกรมการปกครองและภาคีเครือข่ายดำเนินการกับขบวนการนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยจากขยายผลในทุกมิตินำผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:55 น.
68
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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