ข่าวดาราบันเทิง

ฟารีดา เผยสาเหตุ ผู้จัดการประกาศยุติบทบาท เพราะปัญหาส่วนตัว ยันไม่เกี่ยวดรามา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:56 น.
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ฟารีดา เผยสาเหตุ ผู้จัดการ ประกาศยุติบทบาท เพราะปัญหาส่วนตัว ยันไม่เกี่ยวดรามา

ฟารีดา เปิดใจครั้งแรก หลัง “ตั้ม” ผู้จัดการประกาศยุติบทบาท ลั่นสาเหตุเพราะปัญหาส่วนตัว ยืนยันไม่เกี่ยวมหากาพย์ดรามาแฉนักร้องดัง

ยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับมหากาพย์ดรามาสะเทือนวงการบันเทิง หลัง ฟารีดา ออกมาแฉ ติณติณ New Country ท้องไม่รับ จนต้องนัดกันมาเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์หาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างพ่อลูกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 มิ.ย. 69) ซึ่งผลตรวจ DNA จะถูกส่งกลับมาจากแล็บที่ฮ่องกงในอีก 14 วันต่อจากนี้ หากมีความคืบหน้าทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับในวันนี้ ฟารีดา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการตรวจ DNA ในวันนี้ พร้อมพูดถึงกรณีที่ คุณตั้ม อดีตผู้จัดการส่วนตัว ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทกะทันหันเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสสังคมที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นอย่างหนัก

ฟารีดา เผยสาเหตุที่ ผู้จัดการขอยุติบทบาท กลางกระแสสังคมที่รุนแรงมาก ๆ ว่า “เป็นเพราะปัญหาส่วนตัวเรื่องที่ครอบครัวที่บ้าน ไม่เกี่ยวกับดรามาที่เกิดขึ้น ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันเป็นพี่น้องกันอยู่ และยังมีการส่งงานมาให้อยู่เหมือนเดิม”

ผู้จัดการ ฟารีดา ประกาศขอยุติบทบาท

ฟารีดา
ภาพจาก Instagram : fariidaatpv

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อ้างอิงจาก : โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:56 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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