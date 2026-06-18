ฟารีดา เผยสาเหตุ ผู้จัดการประกาศยุติบทบาท เพราะปัญหาส่วนตัว ยันไม่เกี่ยวดรามา

ฟารีดา เปิดใจครั้งแรก หลัง “ตั้ม” ผู้จัดการประกาศยุติบทบาท ลั่นสาเหตุเพราะปัญหาส่วนตัว ยืนยันไม่เกี่ยวมหากาพย์ดรามาแฉนักร้องดัง
ยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับมหากาพย์ดรามาสะเทือนวงการบันเทิง หลัง ฟารีดา ออกมาแฉ ติณติณ New Country ท้องไม่รับ จนต้องนัดกันมาเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์หาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างพ่อลูกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 มิ.ย. 69) ซึ่งผลตรวจ DNA จะถูกส่งกลับมาจากแล็บที่ฮ่องกงในอีก 14 วันต่อจากนี้ หากมีความคืบหน้าทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สำหรับในวันนี้ ฟารีดา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการตรวจ DNA ในวันนี้ พร้อมพูดถึงกรณีที่ คุณตั้ม อดีตผู้จัดการส่วนตัว ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทกะทันหันเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสสังคมที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นอย่างหนัก
ฟารีดา เผยสาเหตุที่ ผู้จัดการขอยุติบทบาท กลางกระแสสังคมที่รุนแรงมาก ๆ ว่า “เป็นเพราะปัญหาส่วนตัวเรื่องที่ครอบครัวที่บ้าน ไม่เกี่ยวกับดรามาที่เกิดขึ้น ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันเป็นพี่น้องกันอยู่ และยังมีการส่งงานมาให้อยู่เหมือนเดิม”
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อ้างอิงจาก : โหนกระแส
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