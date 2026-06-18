หนุ่ม 29 น้อยใจแม่ ไม่ยอมเช่าคอนโดให้ ขับรถพุ่งลงสระน้ำจุฬาฯ บาดเจ็บ 1 ราย
หนุ่ม 29 น้อยใจแม่ ไม่ยอมเช่าคอนโด 27,000 บาทให้ ขับรถพุ่งลงสระน้ำจุฬาฯ ตัวเองได้รับบาดเจ็บ เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสระน้ำหน้าอาคารศศพล จึงประสานกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ภายในสระน้ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย จึงเข้าช่วยเหลือ ทราบชื่อคือ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
จากการสอบปากคำทำให้ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่มีปัญหาขัดแย้งกับมารดา เนื่องจากต้องการให้มารดาช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้ในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 27,000 บาท แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนเกิดความเครียดและความไม่พอใจ ก่อนมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารศศพล ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามห้าม แต่ไม่สำเร็จ นายเอขับลงน้ำในที่สุด
โดยคนขับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงตรวจสอบสภาพจิตใจ และแรงจูงใจในการก่อเหตุดังกล่าวอย่างละเอียดต่อไป
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