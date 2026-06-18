วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 18 มิ.ย. ไทย พบ บัลแกเรีย ลุ้นชัยนัดแรก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:32 น.
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ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 18 มิถุนายน ไทย พบ บัลแกเรีย ลุ้นชัยนัดแรก

ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ลีก VNL 2026 วันนี้ 18 มิถุนายน ไทยดวล บัลแกเรีย ลุ้นชัยนัดแรก

วันนี้ (18 มิ.ย.) มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) รอบแบ่งกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 พร้อมกัน 3 สนามทั่วโลก ได้แก่ ตุรกี ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดยมีการแข่งขันรวม 6 คู่ตลอดทั้งวัน ทุกเวลาที่แสดงเป็นเวลาประเทศไทย

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลประจำวันที่ 18 มิถุนายน

  • 🏐 14:30 น. — วีเมนส์อินเตอร์เนชันแนล: ไซปรัส พบ ยูเครน / โปแลนด์ พบ มอลตา
  • 🏐 15:00 น. — เช็กเกีย พบ สหรัฐอเมริกา (ฟิลิปปินส์)
  • 🏐 19:00 น. — เซอร์เบีย พบ อิตาลี (ฟิลิปปินส์)
  • 🇹🇭 20:30 น. — ไทย พบ บัลแกเรีย (อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก)
  • 🏐 20:00 น. — เบลเยียม พบ บราซิล (ฟิลิปปินส์)
  • 🏐 23:30 น. — ตุรกี พบ ฝรั่งเศส (ตุรกี)

ไฮไลต์สำคัญ แฟนลูกยางชาวไทย รอเชียร์สดผ่านหน้าจอ Mono29 ทัพนักตบสาวไทย ลงสนาม พบกับ บัลแกเรีย คืนนี้เวลา 20.30 น. ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นนัดที่ไทยจำเป็นต้องเก็บคะแนนอย่างยิ่ง

สาเหตุที่เกมนี้สำคัญมาก คือเมื่อคืนวันอังคาร (17 มิ.ย.) วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พ่าย ยูเครน 2-3 เซต คะแนน 23-25, 25-19, 26-28, 25-22 และ 10-15 ไปอย่างเจ็บปวด ทั้งที่เป็นการแข่งขันในบ้านต่อหน้าแฟนๆ เต็มสนาม ส่งผลให้ปัจจุบันทีมไทยแข่งไปแล้ว 5 นัด แพ้ทั้งหมด 5 นัด มีเพียง 3 คะแนน รั้งอยู่ที่อันดับ 17 ของตาราง เสี่ยงตกชั้น

สำหรับคู่แข่งในคืนนี้ บัลแกเรีย มีสถิติเผชิญหน้ากับไทย 5 นัดหลังสุดที่น่าสนใจ สาวไทยชนะ 3 นัด แพ้ 2 นัด รวมถึงแพ้บัลแกเรีย 2-3 เซตในเนชันส์ลีก 2025 และชนะ 3-2 เซตในปี 2024 สองทีมนี้สูสีกันพอสมควร และไทยมีโอกาสเก็บชัยชนะได้ในคืนนี้

ดูวอลเลย์บอลสดได้ช่องทางไหน

รับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีผ่านช่อง MONO 29 หรือดูออนไลน์ผ่าน MONOMAX และ Monomax Sports

ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 18 มิถุนายน ไทย พบ บัลแกเรีย ลุ้นชัยนัดแรก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:32 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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