พรรคประชาชนยืนยัน ไม่ปกป้องคนผิด หาก “ภาวุธ” เอี่ยวขบวนการลงทุน Forex
พรรคประชาชนยืนยัน ไม่ปกป้องคนผิด หาก “ภาวุธ” เอี่ยวขบวนการลงทุน Forex พร้อมน้อมรับผิดชอบ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
จากกรณี DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในรายงานเบื้องต้นระบุว่า นักการเมืองที่เกี่ยวข้องคือนักการเมือง ภ.
ซึ่งในเวลาต่อมานายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน โดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ของช่อง 3 โดยระบุว่าว่า “รอดูหมายก่อน” และเมื่อถูกสอบถามกรณีกระแสเชื่อมโยงเส้นเงินกับขบวนการ Forex เจ้าตัวกล่าวว่า “ยังไม่มีความเห็น ขอรอข้อมูลอย่างเป็นทางการ” พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ Forex นั้น
ล่าสุด น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ หรือ ลิซ่า สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่แถลงอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการโยนหินถามทาง และเดาว่าเป็นบุคคลใด ตนมองว่าอาจไม่เป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกกล่าวหา
พรรคประชาชน รอให้เปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการจากดีเอสไอ หากพบว่ามี สส.พรรคประชาชนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในความผิดระดับใด ยืนยันมีคำชี้แจงแน่นอน และว่าไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครต้องชี้แจงให้กับสาธารณะถึงรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องอย่างไร และพรรคไม่เคยปกป้องคนผิด
วันนี้ขอความเป็นธรรมกับพวกเรา ให้ดีเอสไอเปิดรายชื่อมาก่อน ต่อให้ตรงหรือตรง 100% ก็ตาม จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการ เมื่อไม่รู้ว่าเป็นใคร และไม่ได้พูดคุยถึงรายละเอียดแต่ละบุคคลนั้นว่าที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้าง ยืนยันเมื่อมีการเปิดชื่อจากดีเอสไอ หากมีบุคคล สส.ของพรรคประชาชน ที่เกี่ยวข้องจะมีการแถลงการณ์ถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นแน่นอน ยืนยันถ้าสิ่งนั้นเป็นความผิดที่รับไม่ได้ มีคดีออกมาชัดเจนพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องคนผิด
“วันนี้ถ้าเดากันไปก็เดาไปได้ๆ ตัวอักษรภาษาไทยมีเยอะแยะมากมาย ดังนั้น คิดว่าใจเย็น ยืนยันพรรคประชาชนน้อมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างรับผิดชอบกับสาธารณะ ไม่ว่าใครจะมีข้อกล่าวหาแบบไหนเราสามารถชี้แจงกับสาธารณะได้ หากข้อกล่าวหาไปสู่การดำเนินคดีหรือมีคดีของบุคคลนั้นในพรรคประชาชนไม่ปกป้องคนผิดแน่นอน” น.ส.ภคมน กล่าว
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