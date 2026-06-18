ผู้ดูแลวงนิวคันทรี ลั่นแรงกลางวงสื่อ “เขาวางแผนหาเหยื่อทำเป็นขบวนการ” ยัน ก๊อท จักรพันธ์ พูดจริงทั้งหมด

พี่มด ผู้ดูแลวงนิวคันทรี ลั่นแรงกลางวงสื่อ “เขาวางแผนหาเหยื่อทำเป็นขบวนการ” เรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากความรัก ยัน ก๊อท จักรพันธ์ พูดจริงทั้งหมด
หลังจาก ติณติณ New Country เก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา เสร็จสิ้นแล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (18 มิ.ย. 69) นักร้องหนุ่ม พร้อมด้วยพ่อแม่ เพื่อนสนิท และ พี่มด ผู้ดูแลวงนิวคันทรี ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทำข่าว ณ บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6
ช่วงหนึ่งในการสัมภาษณ์ พี่มด พูดในฐานะที่เป็นทั้งผู้ดูแลวงนิวคันทรี และผู้จัดการของ ก๊อท จักรพันธ์ เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่าง ติณติณ และ ฟารีดา ว่า “จริง ๆ เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดมาจากความรัก มันเป็นกระบวนการมันมีการวางแผน เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกระบวนการนี้พอถึงเวลาแล้วก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้ด้วย เพราะเรามีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าเป็นการวางแผน ตนและพี่ก๊อทเห็นทั้งหมดแล้ว และรู้ว่ามันไม่ได้เกิดจากความรัก เข้ามาตีสนิทแบบเพื่อน ใช้ความใจดีของติณติณเข้ามาบอกว่าถูกชก เราก็ถามติณติณว่าจริงไหม ติณติณก็บอกเห็นว่าตาเขียว ซึ่งเราก็ไม่ได้กล่าวหาแต่คิดว่าเขา Make up เขาอาจจะเอาบทละครในซีรีส์แนวตั้งมาจัดการ ซึ่งติณติณก็ไม่ได้เอะใจ ใครขออะไรก็ให้หมด”
เขาไม่ได้เข้ามาแบบรักหรือชอบติณติณ เขากำลังหาเหยื่อที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่พี่ก๊อทพูดทั้งหมดคือเรื่องจริง แต่คนที่ไม่รู้ก็จะบอกว่า ทำไมติณติณไม่ใส่ถุงยาง ซึ่งถ้าติณติณไม่ใส่ถุงยาง ตามที่เขาเอาหลักฐาน เอาพยานเข้ามารวมเป็นกลุ่มเนี่ย ป่านนี้คงมีลูกเป็นสิบเป็นร้อยไปแล้ว สิ่งที่พี่ก๊อทพูดเป็นเรื่องจริงหมด ฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยทีมงานของเขา
หลังจากนี้พี่ก๊อทจะไม่ออกมาพูดแล้ว เพราะวันนั้นที่ออกมาพูดปกป้องน้องก็โดนคนมาด่าสวนกระแสอย่างเดียว พี่ก๊อทอยู่กับน้องมาตลอดตั้งแต่อายุ 18 จนตอนนี้อายุ 25 แล้ว ทำไมพี่ก๊อทจะไม่รู้ว่าคนไหนดีคนไหนเลว
ส่วนเรื่องที่มีคนบอกว่าสิ่งที่พี่ก๊อทพูดในวันนั้นมันดูแรงเกินไป ส่วนตัวมองว่าอย่ามาโลกสวย ตนไม่สนใครจะมาด่าตน เพราะตอนนี้ก็อายุ 65 แล้ว แต่ให้ลองคิดกลับกันดูว่า ถ้าผู้หญิงเมาขึ้นไปนอน แล้วผู้ชายเดินตามขึ้นไป แล้วไปมีอะไรกัน สังคมจะมองว่า ‘ผู้ชายข่มขืนผู้หญิง’ แต่ยุคนี้ติณติณเมาขึ้นไปนอน ไม่รู้ตัว ไม่ได้สติ ผู้หญิงเดินตามขึ้นไปแล้วรู้กันสองคน ตื่นมาอ้าว…มันคือซีรีส์แนวตั้งเกาหลี-จีนเลย
ตอนนี้รอก่อนถ้าฝั่งนั้นยังไม่เลิกปลูกสวนสตรอเบอร์รี่ เดี๋ยวจะลากทั้งก๊วนออกมาเลย พี่ก๊อทเป็นคนตรง เขาจะบอกเด็กในค่ายตลอดว่าสิ่งเดียวที่รับไม่ได้คือ ต้องห้ามพูดโกหก มันคือกฎเหล็กของพี่ก๊อท สิ่งที่ฟารีดาบอกว่ามีอะไรกับติณติณ 3 ครั้ง ถ้า 3 ครั้งจริงป่านนี้เขาออกมาพูดแล้ว ตอนนี้ฟารีดาพูดอะไรเป็นความจริงบ้าง ตอนนี้คิดว่าคงไม่ต้องพูดว่าสิ่งไหนที่เขาพูดเป็นความจริงบ้าง เพราะสังคมคงรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ตอนนี้แค่ว่าจะสำนึกไหม เด็กในท้องควรจะดูอแลยังไง ควรเลิกทุกอย่างไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ดูแลเด็กเถอะ
ขบวนการเขามีเยอะหลายคน ลองไปย้อนดูในไลฟ์สดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปลุกกระแสขึ้นมาเลย จากเรื่องท้องไม่รับ ไม่มีคนสนใจ ก็ใส่เรื่องยาเสพติดเข้าไป ก็ไม่สนใจอีก ก็ใส่พรากผู้เยาว์ อันนี้คือหนักหนามาก จากยอดคนดูแค่ 60 คนกลายเป็นแสน อันนั้นดูภูมิใจดีใจมาก หลังจากออกโหนกระแสชีวิตเปลี่ยนสินค้าเข้า ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนแล้ว ประชาชนที่อ่านข่าวแบบมีสติจะมองออก ยกเว้นคนที่โลกสวยจะมองไม่ออก
ส่วนเรื่องเด็กในท้อง พี่ก๊อทมองว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คือเด็กคนหนึ่ง สิ่งที่คุยกันเลยคือพยายามจะไม่ให้กระทบ”
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อ้างอิงจาก : โหนกระแส
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