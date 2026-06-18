บันเทิง

ทราย สมุทร แฉคลิปเสียง สัญญาปิดปาก 10 ล้าน แลกห้ามพาดพิงครอบครัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:17 น.
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ทราย สมุทร แฉคลิปเสียง สัญญาปิดปาก 10 ล้าน แลกห้ามพาดพิงครอบครัว

ทราย สมุทร แฉคลิปเสียง สัญญาปิดปาก 10 ล้าน แลกห้ามพาดพิงครอบครัว เผยไม่มีอำนาจต่อรองกับเรื่องที่ไม่ยุติธรรม ทำได้แค่อดทน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทราย สมุทร โพสต์ภาพเอกสารสัญญาซึ่งเป็นการทำข้อตกลงที่ทาง ทราย สมุทร ได้เซ็นร่วมกับครอบครัวไว้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

  • เงินก้อนแรกจำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งต้องจ่ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
  • เงินรายปี ปีละ 5,000,000 บาท โดยจะจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หลังจากที่ฝั่งผู้ให้สัญญาได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ
  • การทำพินัยกรรมมอบสิทธิในหุ้นบริษัทฯ จำนวน 50 หุ้น ให้แก่ นายสิรณัฐ สก็อต

ล่าสุด ทราย สมุทร ได้โพสต์คลิปเสียงสนทนาซึ่งเป็นการเจรจาโดยทางครอบครัวของ ทราย สมุทร เพื่อเสนอจ่ายเงิน จำนวน 10,000,000 บาท และเงินรายปี ปีละ 5,000,000 บาท ก่อนเซ็นสัญญา พร้อมระบุข้อความว่า

โพสต์ของ ทราย สมุทร
FB/ ทราย – Merman Ψ

“ในวันนั้น (ที่เซ็นสัญญาปิดปากพร้อมหน้ากับครอบครัว) ทรายไม่ได้มีเสียง/หรืออำนาจในการต่อรองเรื่องความไม่ยุติธรรม… ทรายยังไร่บ้านที่ภาคใต้และบินมาเจอครอบครัวเพื่อเล่าทุก ๆ อย่างให้เขาฟังเพื่อหวังว่าจะได้ความรักความเข้าใจ

ในมือเรามีความจริงแต่เขามีครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว.. เขามีข้อมูลมากกว่าเรา เราทำได้ดีที่สุดคือตัดสินใจในสิ่งที่จะช่วยประคองชีวิต อะไร ๆ ก็ดีกว่าที่มันเป็นตอนนั้น ทรายได้แค่อดทนและเอาความจริงเก็บในใจจนถึงวันที่เราจะปกป้องและเป็นเสียงให้ตัวเองได้”

รับชมคลิปเต็มที่นี่

เอกสารสัญญา
FB/ ทราย – Merman Ψ
FB/ ทราย – Merman Ψ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:17 น.
76
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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