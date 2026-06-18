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พระลูกวัด จ.ราชบุรี วอนขอความช่วยเหลือ หนัก 260 กิโลกรัม เลือกฉันไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:19 น.
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ขอบคุณภาพจาก : Amarin

พระลูกวัด จ.ราชบุรี วอนขอความช่วยเหลือ หนัก 260 กิโลกรัม เลือกฉันไม่ได้ ด้านเจ้าหน้าที่เตรียมประสานขอให้ถวายอาหารเหมาะกับสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้เดินทางไปยัง วัดแห่งหนึ่งที่ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หลังทราบว่ามีพระลูกวัดรูปหนึ่งมีน้ำหนักตัวมากกว่า 200 กิโลกรัม เมื่อไปถึงพบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสุขภาพพระรูปดังกล่าว ทราบชื่อคือ พระนันทวัฒน์ อายุ 34 ปี โดยผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าวัดความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

โดย พระนันทวัฒน์ เปิดเผยว่า อาตมาบวชศึกษาพระธรรมมาแล้ว 14 ปี และสามารถสอบได้เปรียญธรรม 2 ประโยค ปัจจุบันมีน้ำหนักตัวถึง 260 กิโลกรัม โดยเริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำหนักมาตั้งแต่อายุประมาณ 15 ปี ซึ่งขณะนั้นมีน้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม ก่อนที่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5-10 กิโลกรัมอย่างต่อเนื่อง ปัญหาน้ำหนักตัวส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ทั้งเรื่องการเดินที่สามารถเดินได้ไม่กี่สิบเมตรก็ต้องนั่งพักเหนื่อย รวมไปถึงภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ต้อหิน และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อีกทั้งยังสูญเสียการมองเห็นที่ดวงตาซ้าย ทำให้ปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติ

เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านโป่งจากอาการปวดตาอย่างรุนแรงนานกว่า 2 เดือน ในช่วงดังกล่าวทางโรงพยาบาลได้ควบคุมด้านโภชนาการ ทำให้น้ำหนักลดลงประมาณ 20 กิโลกรัม แต่หลังกลับมาใช้ชีวิตที่วัด น้ำหนักกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่สามารถเลือกฉันอาหารได้ รวมถึงมีพฤติกรรมดื่มน้ำหวานและน้ำอัดลมเป็นประจำ เมื่อรู้สึกโหยจากการขาดน้ำตาล

ยอมรับว่า มีความกังวลต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะหากต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งอาจสร้างภาระให้กับพระผู้ดูแล จึงมีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในระยะยาว

ด้าน นางบุษมาลี เมืองฉิม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต.คุ้งพยอม กล่าวว่า ทางหน่วยบริการได้ติดตามและประเมินสุขภาพของพระนันทวัฒน์อย่างต่อเนื่อง พบว่ามีภาวะโรคอ้วนเรื้อรังสะสมมาเป็นเวลานาน มีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจนสูญเสียการมองเห็นที่ตาซ้าย จึงได้ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งด้านอาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย การรับประทานยา รวมถึงการติดตามผลตรวจสุขภาพเป็นประจำ

หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ในพื้นที่ เตรียมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากญาติโยมที่นำอาหารมาถวายพระ ให้เลือกอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ลดอาหารหวาน ลดน้ำอัดลม และควบคุมปริมาณผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักและลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อน

ส่วนการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารนั้น จะต้องผ่านการประเมินจากแพทย์อย่างละเอียด ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่มองว่าพระนันทวัฒน์มีโอกาสเข้ารับการรักษาดังกล่าวได้ เนื่องจากมีความตั้งใจให้ความร่วมมือ และได้รับกำลังใจจากเจ้าอาวาส พระภายในวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และชาวบ้าน ซึ่งพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยเตรียมประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบ้านโป่ง เพื่อดูแลรักษาเฉพาะทางต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 11:19 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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