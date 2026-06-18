กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง-ถุงเงิน เช็กวันเวลาที่นี่

ธนาคารกรุงไทย ประกาศถึงผู้ใช้งาน แจ้งปิดปรับปรุงระบบ แอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง-ถุงเงิน วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569
ธนาคารกรุงไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Krungthai Care แจ้งปิดปรับปรุงระบบของแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของกรุงไทย โดยระบุว่า เพื่อยกระดับการให้บริการและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569
- Krungthai NEXT | เวลา 01.00 – 06.00 น.
- เป๋าตัง | เวลา 02.00 – 05.00 น.
- ถุงเงิน | เวลา 00.00 – 05.00 น.
กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า และขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111
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