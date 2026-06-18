สมาร์ทโฟนเทคโนโลยี

ซื้อมือถือใหม่แล้วพัง เปลี่ยนใหม่ได้จริงไหม เช็กเงื่อนไข Lemon Law ที่คนไทยควรรู้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 10:53 น.
70
ซื้อมือถือใหม่แล้วพัง เปลี่ยนใหม่ได้จริงไหม เช็กเงื่อนไข Lemon Law ที่คนไทยควรรู้

เช็กเงื่อนไข กฎหมาย Lemon Law หลัง ครม. ไฟเขียว ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า-มือถือใหม่พังใน 14 วัน หรือสินค้าทั่วไปชำรุดใน 7 วัน ผู้บริโภคมีสิทธิขอเปลี่ยน ซ่อม หรือคืนเงินได้

ครม. เห็นชอบร่างกฎหมาย Lemon Law หรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เสนอ เพื่อเพิ่มสิทธิให้ผู้บริโภคในกรณีซื้อสินค้าใหม่แล้วพบความชำรุดบกพร่อง

ประเด็นที่คนสนใจมากที่สุดคือ หากซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แล้วพบความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญภายใน 14 วันนับจากวันที่รับสินค้า ผู้ซื้อมีสิทธิขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันที ตามหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมาย Lemon Law ยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้ เพราะหลังผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกขั้นหนึ่ง ผู้บริโภคจึงยังไม่ควรเข้าใจว่า สามารถนำมือถือหรือสินค้าเสียไปขอเปลี่ยนใหม่ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ทันที

Lemon Law คืออะไร

Lemon Law คือกฎหมายที่กำหนดความรับผิดของผู้ขายหรือผู้ประกอบธุรกิจ เมื่อสินค้าที่ขายให้ผู้บริโภคมีความชำรุดบกพร่อง โดยเฉพาะสินค้าที่ซื้อมาใหม่แต่ใช้งานไม่ได้ตามปกติ หรือมีปัญหาสำคัญตั้งแต่ช่วงแรกหลังรับสินค้า

กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาอย่างชัดเจนมากขึ้น ไม่ต้องรับภาระซ่อมซ้ำ หรือถูกโยนให้ไปติดต่อหลายฝ่าย ทั้งที่ปัญหาเกิดจากตัวสินค้า

ตามสาระสำคัญของร่างกฎหมาย ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการเยียวยา 4 รูปแบบ ได้แก่ การซ่อมแซม การเปลี่ยนสินค้า การลดราคา หรือการเลิกสัญญา ขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของความชำรุดบกพร่อง

มือถือพังใน 14 วัน เปลี่ยนใหม่ได้จริงไหม

ตามร่างกฎหมาย Lemon Law สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญภายใน 14 วันนับจากวันรับสินค้า ผู้บริโภคมีสิทธิขอเปลี่ยนสินค้าได้

มือถือจึงเข้าข่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คนทั่วไปให้ความสนใจ เพราะเป็นสินค้าราคาสูง และผู้บริโภคจำนวนมากเคยเจอปัญหาเครื่องใหม่เปิดไม่ติด แบตเตอรี่ผิดปกติ หน้าจอมีปัญหา เครื่องดับเอง หรือใช้งานไม่ได้ตามที่ควรเป็น

แต่สิทธินี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ สินค้าต้องมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การทำตกกระแทก หรือดัดแปลงสินค้าเอง

ตามร่างกฎหมาย Lemon Law สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญภายใน 14 วันนับจากวันรับสินค้า ผู้บริโภคมีสิทธิขอเปลี่ยนสินค้าได้
มือถือพังใน 14 วัน

สินค้าทั่วไปใช้สิทธิ 7 วัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 14 วัน

ร่างกฎหมายกำหนดระยะเวลาที่ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิขอเปลี่ยนสินค้าได้แตกต่างกันตามประเภทสินค้า

สินค้าทั่วไป หากพบความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญภายใน 7 วันนับจากวันรับสินค้า ผู้ซื้อมีสิทธิขอเปลี่ยนสินค้าได้

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากพบความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญภายใน 14 วันนับจากวันรับสินค้า ผู้ซื้อมีสิทธิขอเปลี่ยนสินค้าได้

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังกำหนดหลักสันนิษฐานเรื่องความชำรุดบกพร่องไว้ด้วย โดยสินค้าทั่วไป หากพบปัญหาภายใน 6 เดือนนับจากวันส่งมอบ ให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องอยู่ตั้งแต่ต้น ส่วนรถยนต์กำหนดระยะเวลาไว้ 1 ปี

ถ้าซ่อมนานเกินกำหนด ผู้บริโภคทำอะไรได้บ้าง

อีกสาระสำคัญของร่างกฎหมาย Lemon Law คือการกำหนดกรอบเวลาซ่อมสินค้า เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องรออย่างไม่มีกำหนด

กรณีสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ ผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน 60 วัน ส่วนรถยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน 90 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ผู้บริโภคมีสิทธิขอลดราคา เลิกสัญญา หรือเรียกค่าเสียหายได้ตามเงื่อนไขของร่างกฎหมาย

หลักการนี้มีความสำคัญมาก เพราะที่ผ่านมา ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเจอปัญหาสินค้าใหม่เสีย แต่ต้องรอซ่อมหลายรอบ หรือรอนานจนกระทบการใช้งานจริง

สินค้ามือสองไม่อยู่ในร่างกฎหมายนี้

ร่างกฎหมาย Lemon Law ไม่ได้ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท โดยมีข้อยกเว้น เช่น สินค้ามือสอง สัตว์มีชีวิต และสินค้าบางประเภทที่อาจกำหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวง

ผู้บริโภคจึงต้องแยกให้ชัดว่า สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้าใหม่หรือสินค้ามือสอง เพราะสิทธิในร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองกรณีสินค้าชำรุดบกพร่องจากการซื้อขายสินค้าที่อยู่ในขอบเขตกฎหมาย

ก่อนเคลมสินค้า ควรเก็บหลักฐานอะไรบ้าง

แม้ร่างกฎหมายยังไม่บังคับใช้จริง แต่ผู้บริโภคควรสร้างนิสัยเก็บหลักฐานทุกครั้งที่ซื้อสินค้าราคาแพง โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และรถยนต์

หลักฐานที่ควรเก็บไว้ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับประกันสินค้า กล่องสินค้า ภาพถ่ายหรือวิดีโอขณะพบปัญหา ประวัติการแจ้งซ่อม และข้อความสนทนากับร้านค้าหรือศูนย์บริการ

หลักฐานเหล่านี้จะช่วยให้การร้องเรียนหรือการใช้สิทธิในอนาคตทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ร้านค้าและผู้บริโภคมีข้อโต้แย้งเรื่องสาเหตุของความเสียหาย

ซื้อของใหม่แล้วพัง ตอนนี้ควรทำอย่างไร

ในช่วงที่ร่างกฎหมาย Lemon Law ยังไม่บังคับใช้ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าใหม่แล้วพบปัญหา ควรติดต่อร้านค้า ศูนย์บริการ หรือผู้ขายโดยเร็ว พร้อมนำหลักฐานการซื้อและหลักฐานความชำรุดไปแสดง

หากร้านค้าหรือผู้ขายไม่รับผิดชอบ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนต่อ สคบ. ผ่านช่องทางของหน่วยงาน หรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

สรุปแล้ว ร่างกฎหมาย Lemon Law เป็นข่าวดีของผู้บริโภคไทย โดยเฉพาะคนที่เคยเจอปัญหาซื้อของใหม่แล้วพัง แต่ต้องย้ำอีกครั้งว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายที่ผ่าน ครม. และต้องรอกระบวนการในรัฐสภา ก่อนมีผลบังคับใช้จริง

อ่านข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดประวัติ ‘ยูกิ เพ็ญผกา’ ดาวหมอลำเสียงวิหค ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น บันเทิง

เปิดวาร์ป ยูกิ ไหทองคำ ประวัตินางเอกหมอลำลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น หลังปิดฉากรัก พีพรี

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สัสดีอำเภอฯ สารภาพ เปิดปากสาเหตุยิงสัสดีจังหวัดดับ ตำรวจนำตัวฝากขัง

21 นาที ที่แล้ว
สาวกแอปเปิลช็อก! &#039;ทิม คุก&#039; จ่อขึ้นราคา &#039;iPhone 18&#039; แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก ข่าวต่างประเทศ

สาวกแอปเปิลช็อก! ‘ทิม คุก’ จ่อขึ้นราคา ‘iPhone 18’ แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก

32 นาที ที่แล้ว
หนุ่มแฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด ข่าว

หนุ่มแฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด

41 นาที ที่แล้ว
การแข่งขันระดับนานาชาติรายการที่ 2 ของฤดูกาล, VALORANT Masters London 2026, ได้เริ่มขึ้นแล้วที่เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร. ในบทรีวิวของ 1xBet นี้ เราจะมาดูกันว่าภูมิภาคใดกำลังแข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ในตอนนี้. ผู้ชาย

ภูมิภาคไหนครองความยิ่งใหญ่ VALORANT Esports ในปี 2026: EMEA, Pacific หรือ Americas?

58 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

พี่หนุ่ม ใจป้ำ! ประสานงาน-จ่ายค่าตรวจ DNA ให้ ฟารีดา-ติณติณ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูสาวฝรั่งเศส เสี่ยงคุก 1 ปี หลังให้สัมภาษณ์ “ผู้ลี้ภัย” คืออันตรายของผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาณาจักรธุรกิจ ฟิล์ม รัฐภูมิ ก่อนอัปเดตปมเส้นเงิน Forex-3D เศรษฐกิจ

เปิดอาณาจักรธุรกิจ ฟิล์ม รัฐภูมิ ก่อนอัปเดตปมเส้นเงิน Forex-3D

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยังไงแน่? เพจดังรวมตัว แฉวีรกรรม “น้องซาแซง” ใช้ตำแหน่งคนเบื้องหลัง แอดไลน์ศิลปิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้ วอลเลย์บอล

เปิดสถิติ 5 นัดล่าสุด ไทย พบ บัลแกเรีย ได้เปรียบสูสี ก่อนแข่ง VNL 2026 คืนนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &#039;ป้อม ภาวุธ&#039; เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย ก้าวสู่การเมือง แคนดิเดต รมว.ดีอี พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ ‘ป้อม ภาวุธ’ เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซไทย ก้าวสู่การเมือง แคนดิเดต รมว.ดีอี พรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฟิล์ม รัฐภูมิ” ให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่เคยยุ่งเกี่ยว ถูกโยงเป็นคนบันเทิงคดี Forex

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ให้ความสำคัญแก้ปัญหา “ทับลาน” พร้อมเดินหน้าคดีผู้บุกรุกและนายทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฟิล์ม รัฐภูมิ&quot; จากพระเอกตัวท็อป สู่ นักการเมืองรุ่นใหม่ บันเทิง

ประวัติ ฟิล์ม รัฐภูมิ อดีตพระเอกแนวหน้า ผันตัวสู่เส้นทาง นักการเมืองรุ่นใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก “ออยศรี” 1 ปี คดีหมิ่น “อ.อ๊อด” พร้อมปรับ 1.8 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เดวีห์ เชส ผู้รับบท &#039;ซามาร่า&#039; ใน The Ring และให้เสียง &#039;ลีโล่&#039; เสียชีวิตวัย 35 ปี บันเทิง

ประวัติ เดวีห์ เชส นักแสดง The Ring เสียงพากย์ Lilo เสียชีวิตวัย 35 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา เผยสาเหตุ ผู้จัดการ ประกาศยุติบทบาท เพราะปัญหาส่วนตัว ยันไม่เกี่ยวดรามา บันเทิง

ฟารีดา เผยสาเหตุ ผู้จัดการประกาศยุติบทบาท เพราะปัญหาส่วนตัว ยันไม่เกี่ยวดรามา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“บิ๊กราญ“ นำทีมกวาดล้าง แก๊งทุจริตทะเบียนราษฎร สวมสิทธิทำบัตรให้ต่างด้าว ข่าว

“บิ๊กราญ“ นำทีมกวาดล้าง แก๊งทุจริตทะเบียนราษฎร สวมสิทธิทำบัตรให้ต่างด้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม 29 น้อยใจแม่ ไม่ยอมเช่าคอนโดให้ ขับรถพุ่งลงสระน้ำจุฬาฯ บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 18 มิถุนายน ไทย พบ บัลแกเรีย ลุ้นชัยนัดแรก วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 18 มิ.ย. ไทย พบ บัลแกเรีย ลุ้นชัยนัดแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชนยืนยัน ไม่ปกป้องคนผิด หาก “ภาวุธ” เอี่ยวขบวนการลงทุน Forex

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ดูแลวงนิวคันทรี ลั่นแรงกลางวงสื่อ &quot;เขาวางแผนหาเหยื่อทำเป็นขบวนการ&quot; ยัน ก๊อท จักรพันธ์ พูดจริงทั้งหมด บันเทิง

ผู้ดูแลวงนิวคันทรี ลั่นแรงกลางวงสื่อ “เขาวางแผนหาเหยื่อทำเป็นขบวนการ” ยัน ก๊อท จักรพันธ์ พูดจริงทั้งหมด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พระลูกวัด จ.ราชบุรี วอนขอความช่วยเหลือ หนัก 260 กิโลกรัม เลือกฉันไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร แฉคลิปเสียง สัญญาปิดปาก 10 ล้าน แลกห้ามพาดพิงครอบครัว บันเทิง

ทราย สมุทร แฉคลิปเสียง สัญญาปิดปาก 10 ล้าน แลกห้ามพาดพิงครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซื้อมือถือใหม่แล้วพัง เปลี่ยนใหม่ได้จริงไหม เช็กเงื่อนไข Lemon Law ที่คนไทยควรรู้ เทคโนโลยี

ซื้อมือถือใหม่แล้วพัง เปลี่ยนใหม่ได้จริงไหม เช็กเงื่อนไข Lemon Law ที่คนไทยควรรู้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 10:53 น.
70
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดประวัติ ‘ยูกิ เพ็ญผกา’ ดาวหมอลำเสียงวิหค ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น

เปิดวาร์ป ยูกิ ไหทองคำ ประวัตินางเอกหมอลำลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น หลังปิดฉากรัก พีพรี

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569

สัสดีอำเภอฯ สารภาพ เปิดปากสาเหตุยิงสัสดีจังหวัดดับ ตำรวจนำตัวฝากขัง

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
สาวกแอปเปิลช็อก! &#039;ทิม คุก&#039; จ่อขึ้นราคา &#039;iPhone 18&#039; แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก

สาวกแอปเปิลช็อก! ‘ทิม คุก’ จ่อขึ้นราคา ‘iPhone 18’ แบกต้นทุนไม่ไหว กระทบทั่วโลก

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
หนุ่มแฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด

หนุ่มแฉร่างทรงโหด บังคับร่วมเพศ ฟันแขนเหวอะ โชคดีเพื่อนช่วย รอดตายหวุดหวิด

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
Back to top button