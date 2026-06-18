แฟนมวยปล้ำระทึก เจอแผ่นดินไหวระดับ 5.5 ระหว่างกลางแข่งขันที่โตเกียว (คลิป)
แฟนมวยปล้ำระทึก เจอแผ่นดินไหวระดับ 5.5 ระหว่างกลางแข่งขันที่โตเกียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากกรณีที่มีรายงานเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.5 เมื่อช่วงเวลา 19.46 น.ของ วันอังคารที่ 16 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งกระทบถึงกรุงโตเกียว โดยเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนั้น
ทั้งนี้กลายเป็นคลิปไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพวินาทีเกิดแผ่นดินไหวกลางโชว์มวยปล้ำสมาคม NOAH ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นที่โคราคุเอ็นฮอลล์ ในกรุงโตเกียว
ซึ่งในระหว่างการแข่งขัน ได้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนในฮอลล์ โดยผู้บรรยายกล่าวว่าเป็นแผ่นดินไหวที่พวกเขารู้สึกได้ และรู้สึกได้ถึงแรงสั่น ก่อนที่นักมวยปล้ำบนเวทีจะหยุด ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างแมทช์ของ เท็ตซึยะ ไนโตะ, KENTA, BUSHI และ ไคโตะ คิโยมิยะ เจอกับ มาสะ คิตามิยะ, ทาคาชิ สุกิอุระ, เท็ตซึยะ เอ็นโดะ และ HAYATA
ทั้งนี้หลังจากที่สถานการณ์สงบลงการแข่งขันก็ดำเนินต่อไป และปล้ำอีกสองคู่ที่เหลือจนจบรายการ
สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในวงแหวนแห่งไฟทำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง ซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิแต่อย่างใด
An earthquake hit during a match in NOAH! pic.twitter.com/XFLOXVWtpR
— Cultaholic Wrestling (@Cultaholic) June 16, 2026
ชมคลิป ที่นี่
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