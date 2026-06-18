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แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 10:30 น.
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แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง ความแม่นยำ 99.9% คาดรู้ผล 14 วัน ยืนยันไม่มีการเจาะน้ำคร่ำตรวจ DNA

จากกรณีที่ ฟารีดา และ ติณติณ เดินทางไปที่คลินิกบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ เทคนิคการแพทย์ ภายหลังจากทาง GMM Music ได้เชิญสื่อมวลชนให้ไปเข้าร่วมการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมานั้น

พญ.กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์ สูตินารีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ได้เปิดเผยขั้นตอนกระบวนการตรวจ DNA ของฟารีดาและติณติณว่า “หลายคนยังสับสนว่าเป็นการเจาะน้ำคร่ำหรือเป็นการเจาะเลือด ยืนยันว่าในทางการแพทย์ไม่มีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจหาความสัมพันธ์ พ่อ-ลูก แน่นอน เพราะเป็นความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ การเจาะน้ำคร่ำจึงมีโอกาสแท้งได้

เทคนิคที่ใช้คือการเจาะเลือด โดยเชื่อว่าตรงรกที่เกาะกับคุณแม่จะมีชิ้นส่วน DNA หลุดไปในเลือดของคุณแม่ จึงเจาะเลือดคุณแม่แล้วเอาชิ้นส่วน DNA ไปวิเคราะห์ว่าตรงกับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการตรวจหรือไม่”

ขณะที่การส่งตัวอย่าง DNA ไปที่แล็บเพื่อวิเคราะห์หาผลตรวจนั้น แพทย์อีกรายระบุว่า กระบวนการตรวจในห้องแล็บจะส่งตัวอย่างไปตรวจที่ฮ่องกง และระยะเวลาที่ใช้จะอยู่ประมาณ 14 วัน ส่วนความแม่นยำของการตรวจมากกว่า 99.9% สำหรับอายุครรภ์สามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป

แพทย์อธิบายขั้นตอนการตรวจ DNA
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
พญ.กมลภัทร เผยว่า “เท่าที่คุยกับน้อง (ฟารีดา) เขาก็โอเคไม่เครียดมาก ก็แค่ให้ดูประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้น เท่าที่ดูสุขภาพโอเคและมีประวัติฝากครรภ์ชัดเจน” ส่วนเรื่องสุขภาพจิตของฟารีดา พญ.กมลภัทร ระบุว่า ถ้าคุณแม่เครียด น้องก็จะมีความเครียดตามและถ้าเครียดมาก ๆ อาจจะส่งผลให้มีการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด

ส่วนการตรวจ DNA ของฝ่ายชาย พญ.กมลภัทร ระบุว่า เป็นการตรวจจากกระพุ้งแก้ม ที่ต้องเจาะเลือดคุณแม่เพราะว่าต้องการชิ้นส่วน DNA ของลูกที่ปนในเลือดคุณแม่ แต่ว่าของผู้ชายจะเอา DNA จากกระพุ้งแก้ม กรณีที่ทราบผลตรวจ DNA แล้ว จะมีการส่งไปยังต้นสังกัดอย่างไรบ้างนั้น แพทย์อีกรายเผยว่า จะมีการตกลงกันหลังจากเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีการส่งผลตรวจไปทีหลัง

ภายหลังจากที่ได้ทางคลินิกได้เก็บตัวอย่างจากทั้งฟารีดาและติณติณ ในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) และหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก จากนี้จะต้องรอติดตามว่าผลออกมาเป็นอย่างไร และเมื่อผลตรวจออกมาอย่างชัดเจนแล้วจะรายงานให้ทราบต่อไป

ที่มา: โหนกระแส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 10:30 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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